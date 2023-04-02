Lý do "Quy Lộ" của Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên 'chuyển bại thành thắng'

Những tập đầu, phim không đạt được mốc rating ấn tượng, ở những bảng xếp hạng phim ảnh , phim cũng chưa đạt top 1 lần nào. Tuy nhiên, ở chặng cuối, "Quy Lộ" đã chuyển bại thành thắng khi nhận được rất nhiều lời khen.

Quy Lộ tiếp tục là một dự án gây sốt của Đàm Tùng Vận khi lên sóng trong thời gian vừa qua. Tưởng chừng sẽ không thành công trong lần đầu hợp tác, Đàm Tùng Vận cùng Tỉnh Bách Nhiên đã tạo ra nhiều khoảnh khắc lãng mạn bùng nổ, được người xem chia sẻ không ngừng.

Cụ thể, trên Maoyan, vai diễn của Đàm Tùng Vận đứng ở vị trí thứ 2 với 10.481 điểm, trước vai Trùng Tử của Dương Siêu Việt (10.065 điểm). Trong khi vai Lộ Viêm Thần của Tỉnh Bách Nhiên đứng ở hạng 4 với 9.943 điểm. Ở các bảng xếp hạng mới nhất trên bảng chỉ số nhất vật, Đàm Tùng Vận (8.61) chỉ thua Ngô Lỗi (8.81) ở số điểm khá sát nút.

Ở bảng nhiệt độ phim chiếu truyền hình (tức độ hot, độ phủ sóng) phim đứng top 2 sau "Tình yêu thôi mà" với 85.96 điểm, còn Quy Lộ đạt 84.38 điểm. Tuy nhiên, điều gây bất ngờ nhất là ở bảng xếp hạng lượt xem trên Vân Hợp, "Quy Lộ" hoàn toàn áp đảo các phim khác khi mang về 63 triệu lượt xem trung bình. Trong khi bộ phim đang ở top 2 là "Hắn là ai" đạt 44 triệu lượt xem trung bình. Hiện "Quy Lộ" vẫn nhận về nhiều hiệu ứng tích cực và đứng trong top 10 phim đang được yêu thích.

Với vai diễn Quy Hiểu, Đàm Tùng Vận hóa thân thành cô nàng lương thiện, ấm áp. Lớn lên trong vòng tay của ba mẹ, cô mong muốn sưởi ấm trái tim lạnh lùng từng bị tổn thương khi có tuổi thơ bị ba bạo hành của Viêm Thần. Tưởng chừng chuyện tình của cả hai sẽ bình yên như vậy nhưng sóng gió đến với gia đình Quy Hiểu. Tình yêu của họ có thời điểm vụt tắt khi lại bùng lên mãnh liệt. Đàm Tùng Vận dù lớn tuổi nhưng cô nhập vai khá hợp, không gượng gạo. Điểm cộng lớn nhất khiến phim ăn điểm chính là màn tương tác của Đàm Tùng Vận và nam chính.

Mặt khác, nữ diễn viên được khen ngợi có "phản ứng hóa học" bùng nổ với Tỉnh Bách Nhiên - chàng tiểu sinh có thừa năng lực để diễn cảnh tình cảm trưởng thành với bạn diễn nữ.