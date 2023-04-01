Sự nghiệp của Hồ Nhất Thiên có thể 'vụt sáng' một lần nữa sau khi rời Hoa Sách?

Hồ Nhất Thiên đã kết thúc hợp đồng với công ty chủ quản Hoa Sách. Nhiều người cho rằng nguyên nhân của cuộc chia tay xuất phát từ việc nam diễn viên không còn giữ được vị thế, danh tiếng và hình ảnh.

Mới đây, Hồ Nhất Thiên quyết định kết thúc hợp đồng với công ty chủ quản Hoa Sách. Anh hiện tại đang là diễn viên tự do và tích cực tìm kiếm bến đỗ mới. Tuy nhiên, đây không phải là chuyện dễ dàng khi tên tuổi của anh không còn thu hút công chúng như trước. Hồ Nhất Thiên bén duyên với diễn xuất qua vai Âu Tuấn Nhất phim "Hạ Chí chưa tới". Nhưng vai diễn Giang Thần trong phim "Gửi thời thanh xuân ngây thơ tươi đẹp" đã đưa tên tuổi của Hồ Nhất Thiên đến gần với công chúng. Dù không được đánh giá cao về mặt diễn xuất, nhưng nhờ vẻ điển trai cùng chiều cao 1m88, anh chàng thu hút rất nhiều fan nữ sau mỗi lần xuất hiện trên màn ảnh nhỏ. Kể từ năm 2016, khán giả luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến Hồ Nhất Thiên và tích cực theo dõi các dự án của nam diễn viên.

Sau thành công rực rỡ của "Gửi thời thanh xuân ngây thơ tươi đẹp", Nhất Thiên được nhiều nhà làm phim tìm đến, kịch bản chủ yếu là các bộ phim ngôn tình nam nữ. Bên cạnh đó, anh cũng được các thương hiệu trong nước mời quảng cáo, làm đại diện hình ảnh. Từ đó, tên tuổi của Hồ Nhất Thiên ngày càng phủ sóng rộng, đặc biệt là ở khu vực Đông Á và Đông Nam Á.

Đến năm 2019, vai Ngô Bạch trong "Cá mực hầm mật" đã giúp Nhất Thiên được yêu mến không kém hai nhân vật chính do Lý Hiện và Dương Tử thủ vai. Khoảng thời gian 2016-2019, sự nghiệp của Hồ Nhất Thiên lên như diều gặp gió với các tác phẩm như Thầm yêu: Quất sinh Hoài Nam, Xin chào tay súng thần công, Hoa hồng thời gian trong gió bão... Tuy nhiên, sau thời gian nổi tiếng quá nhanh, hình tượng nam thần của Hồ Nhất Thiên cũng dần sụp đổ. Các bộ phim mà nam diễn viên tham gia đều có cùng một kiểu nội dung, hình tượng giống nhau. Hồ Nhất Thiên bị đánh giá là “một màu” và ngày càng kém sức hút. Từ nam thần ngôn tình 9X, Hồ Nhất Thiên trở thành một trong những diễn viên nhận nhiều lời tiêu cực trên các nền tảng mạng xã hội. Vào năm 2018, anh bị cánh săn tin tung hình ảnh trong khách sạn với một cô gái lạ. Hotgirl mạng xã hội Bội Dã Bội lên tiếng cho rằng nhân cách của nam diễn viên không tốt đẹp như hình tượng đang xây dựng. Ngoài ra, vấn đề đời tư của Hồ Nhất Thiên như chuyện tình với bạn gái cũ cũng trở thành đề tài được quan tâm. Thậm chí, anh chàng còn nói xấu bạn diễn Thẩm Nguyệt, cho rằng cô không có nhan sắc quá đẹp đẽ.

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