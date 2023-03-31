Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương có nguy cơ thất bại do chuyện drama tình cảm của Dương Mịch

Dương Mịch kể từ cuối năm 2022 đến thời điểm hiện tại vẫn đang gặp nhiều vận đen.

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương là một trong những dự án cổ trang Hoa ngữ được chờ đợi nhất thời gian gần đây. Phần Nguyệt Hồng do Dương Mịch và Cung Tuấn đóng chính đã cán mốc 1 triệu lượt đặt xem trước cách đây vài ngày. Mới đây, siêu thoại dành cho cặp đôi Dương Mịch - Cung Tuấn cũng đã được lập ra. Tuy nhiên, đoạn siêu thoại này lại vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ phía netizen.

Dương Mịch và Cung Tuấn - Ảnh: Internet

Trong các poster mới mừng ngày phim đạt 1 triệu tài khoản đặt trước, nhan sắc và khí chất của Dương Mịch và Cung Tuấn được khen hết lời. Thậm chí, nhìn vào cặp đôi nhiều người còn lầm tưởng cả 2 đang thực sự yêu nhau thiệt bởi khoảng cách về tuổi tác đều không thấy được.

Tuy nhiên, sau khi siêu thoại được lập, nhiều tranh cãi đã bắt đầu nổ ra. Đáng chú ý là việc người hâm mộ bị nhà sản xuất Vương Nhất Hủ thẳng tay chặn sau khi để lại bình luận cấm "đẩy thuyền" cặp đôi diễn viên chính trong phim. Điều này khiến fan tức giận đồng thời cũng bày tỏ sự lo lắng cho thành công của dự án tới đây.

Được biết, vai diễn trong phim cổ trang mới này cũng được kỳ vọng sẽ giúp Dương Mịch lấy lại phong độ sau nhiều dự án truyền hình không mấy triển vọng. Trước đó, cô từng bị chê về phong độ ngày một đi xuống, diễn xuất “dầu mỡ” khi đóng cặp với Hứa Khải trong Định Luật 80/20 Của Tình Yêu.

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