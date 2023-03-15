Dân tình bỗng phát sốt trước ảnh Dương Mịch hồi mới vào nghề: 'Xinh đẹp từ nhỏ là có thật'

Nhan sắc Dương Mịch thời còn làm diễn viên nhí khiến fan phát cuồng vì quá xinh đẹp.
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Mới đây, cư dân mạng chuyền tay nhau loạt ảnh thời còn làm diễn viên nhí của Dương Mịch. Bộ ảnh trên lập tức gây sốt vì sự đáng yêu. Trước khi trở thành nữ diễn viên nổi tiếng như thời điểm hiện tại, rất ít người biết rằng cô nàng từng tham gia nghệ thuật từ khi còn là một diễn viên nhí.
Năm 2022, Dương Mịch có sự trở lại mạnh mẽ với địa hạt truyền hình với việc ra mắt 2 dự án hiện đại - Cảm Ơn Bác Sĩ, Định Luật 80/20 Của Tình Yêu. Tuy nhiên, diễn xuất lẫn nhan sắc của cô nàng đều bị đánh giá có phần đi xuống so với chính cô của vài năm về trước, thậm chí một vài người còn cho rằng Dương Mịch giờ đây đã hết thời.
Ít ai biết, Dương Mịch vốn xuất thân từ diễn viên nhí, cô từng nhập đoàn phim Võ Trạng Nguyên Tô Khất Nhi khi mới lên 4 tuổi. Nữ diễn viên gây chú ý với gương mặt đậm chất điện ảnh, biểu cảm đa dạng. Bên cạnh đó, Dương Mịch cũng ghi dấu ấn trong lòng công chúng về sau khi tham gia Thần Điêu Đại Hiệp, Truyền Kỳ Vương Chiêu Quân,...
Trong các bức ảnh được netizen lan truyền mới đây, Dương Mịch nhận được “cơn mưa” lời khen vì sự đáng yêu. Đặc biệt, nhiều người công nhận nhan sắc thuở nhỏ của cô so với hiện tại không khác nhau là mấy. Một số bộ phận netizen còn khen ngợi nhìn vào Dương Mịch mới thấy câu ''xinh từ trong trứng'' là có thiệt.
Hiện tại, nữ diễn viên đang tích cực tham gia đóng phim và sắp sửa cho ra mắt các sản phẩm mới. Dù cho năm vừa rồi không mấy thành công nhưng fan hâm mộ của cô nàng vẫn dành rất nhiều tình cảm cho mỹ nhân này và cầu chúc cho cô có một năm 2023 đại thành công.