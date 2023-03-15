Dân tình bỗng phát sốt trước ảnh Dương Mịch hồi mới vào nghề: 'Xinh đẹp từ nhỏ là có thật'

Mới đây, cư dân mạng chuyền tay nhau loạt ảnh thời còn làm diễn viên nhí của Dương Mịch. Bộ ảnh trên lập tức gây sốt vì sự đáng yêu. Trước khi trở thành nữ diễn viên nổi tiếng như thời điểm hiện tại, rất ít người biết rằng cô nàng từng tham gia nghệ thuật từ khi còn là một diễn viên nhí.

Năm 2022, Dương Mịch có sự trở lại mạnh mẽ với địa hạt truyền hình với việc ra mắt 2 dự án hiện đại - Cảm Ơn Bác Sĩ, Định Luật 80/20 Của Tình Yêu. Tuy nhiên, diễn xuất lẫn nhan sắc của cô nàng đều bị đánh giá có phần đi xuống so với chính cô của vài năm về trước, thậm chí một vài người còn cho rằng Dương Mịch giờ đây đã hết thời.