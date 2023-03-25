Hậu bị chê nhan sắc xuống hạng, Dương Mịch gây bão tại đêm hội weibo với tạo hình cực ấn tượng

Tạo hình của Dương Mịch khiến netizen xứ Trung đứng ngồi không yên.

Sau dàn tiểu Hoa - tiểu Sinh sau 90, dàn “chị đại” 85 của Cbiz cũng nổ “phát súng đầu tiên” tại Đêm hội Weibo 2022. Theo đó, Dương Mịch gây sốt với vẻ đẹp cực sang chảnh xứng danh tượng đại của Cbiz. Chưa kể người đẹp còn gây ấn tượng với vòng eo con kiến quyến rũ khiến khán giả khó lòng rời mắt khỏi.

Dương Mịch - Ảnh: Internet

Mới đây, phòng làm việc của Dương Mịch gây chú ý khi tung bộ ảnh hé lộ tạo hình đầu tiên của nữ diễn viên tại sự kiện năm nay. Không khiến fan thất vọng, sự xuất hiện của Dương Mịch đã làm bùng nổ truyền thông với sắc đỏ quyến rũ, gương mặt đẹp không góc chết. Diện bộ váy cúp ngực đỏ, kèm áo vest cùng màu, nữ diễn viên khiến công chúng xuýt xoa bởi diện mạo xinh đẹp.

Bên cạnh đó, vòng eo con kiến của bà mẹ một con cũng được tôn lên tuyệt đối với trang phục này. Có thể nhiều người chưa biết trước khi tung bộ ảnh trên, Dương Mịch từng nhiều lần đối diện với lời chỉ trích của netizen về việc nhan sắc đã xuống thời, đóng phim chung với trai trẻ nhưng không khác gì là mẹ của bạn trai,....Tuy nhiên với nhan sắc thăng hạng trong bộ ảnh trên có thể thấy nữ diễn viên đã vượt qua được áp lực và có được trạng thái hoàn hảo nhất.

Trong năm qua, Dương Mịch có hoạt động tích cực ở mảng phim ảnh với 2 dự án truyền hình ra mắt là: Cảm Ơn Bác Sĩ và Định Luật 80/20 Của Tình Yêu. Trong thời gian tới, cô sắp ra mắt phim cổ trang Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, đóng cùng Cung Tuấn và một vài dự án điện ảnh.

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