Ảnh hiếm của Địch Lệ Nhiệt Ba năm 15 tuổi, nhan sắc ra sao mà 'gây bão' khắp cõi mạng?

Nhiếp ảnh gia này cũng cho biết, vào ngày 30/3 cách đây 16 năm trước đã vô tình gặp nữ diễn viên và một người bạn tại nhà ga Burqin (Tân Cương, Trung Quốc). Ngay lập tức anh bị ấn tượng trước vẻ đẹp lai Tây sắc sảo, hồn nhiên và giản dị của 2 nữ sinh người Duy Ngô Nhĩ và quyết định chụp lại ảnh. Và không ngờ sau này một trong 2 cô gái đã trở thành minh tinh hàng đầu xứ tỷ dân.

Mới đây, cư dân mạng Trung quốc lại dậy sóng khi một nhiếp ảnh Trung Quốc đăng tải hình ảnh của Địch Lệ Nhiệt Ba được chụp lại cách đây 16 năm trước. Nhan sắc thuần khiết, trong trẻo của nữ diễn viên năm cô mới tròn 15 tuổi đã "đốn tim" không ít khán giả.

Những bức ảnh nhanh chóng gây sốt mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều cư dân mạng khen Địch Lệ Nhiệt Ba đẹp từ nhỏ, sở hữu nhan sắc tự nhiên. Địch Lệ Nhiệt Ba được xem là một trong những nữ diễn viên đẹp nhất Trung Quốc hiện nay. Cô sở hữu đường nét khuôn mặt tinh xảo, dáng người cao ráo, nuột nà.

Vẻ đẹp ngày càng hoàn hảo của Địch Lệ Nhiệt Ba khiến cô cũng vướng tin đồn chỉnh sửa nhan sắc. Song, loạt ảnh thời 15 tuổi mới được công bố phần nào phủ nhận những thông tin trên. Mỹ nhân Tân Cương cho biết, cô thay đổi phong cách trang điểm, ăn mặc và giảm cân khiến gương mặt và dáng vóc có phần thay đổi.

Địch Lệ Nhiệt Ba, sinh năm 1992, là một trong các mỹ nữ Tân Cương của showbiz Trung Quốc. Tên tuổi cô gắn với các phim Nữ vệ sĩ xinh đẹp, Trường ca hành, Em là niềm kiêu hãnh của anh, Liệt hỏa như ca, Tam sinh tam thế chẩm thượng thư... Gần đây, cô đóng phim Dữ quân sơ tương thức cùng Nhậm Gia Luân.

Ngoài đóng phim, cô còn bận rộn với lịch ghi hình show giải trí, quay quảng cáo, chụp ảnh tạp chí, dự sự kiện thương mại và lễ trao giải. Với sự cố gắng bền bỉ, mỹ nhân Tân Cương trở thành nhân vật giải trí nổi tiếng tại Trung Quốc, được săn đón ở các sự kiện.

Hiện tại, Địch Lệ Nhiệt Ba có thêm nhiều hoạt động nghệ thuật mới như quảng cáo sản phẩm, tham gia phim truyền hình mới. Theo nguồn tin trong giới, nữ diễn viên sẽ đóng vai nữ chính trong phim Lợi kiếm hoa hồng, hợp tác với tài tử Kim Thế Giai. Ngoài ra, Địch Lệ Nhiệt Ba còn quảng bá cho hai tác phẩm chuẩn bị lên sóng là Công tố tinh anh và An Lạc truyện.