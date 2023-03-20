Mỹ nhân cổ trang được dự đoán kế thừa Địch Lệ Nhiệt Ba là ai?

Ngay sau đó, tạo hình của Trang Đạt Phi trong phim khiến không ít khán giả lầm tưởng, thậm chí bị chê kém sắc. Điểm trừ lớn nhất bị chỉ ra là ở phần tóc mái không chỉn chu, lại chẳng hợp với nữ giới.

Mới đây, tạo hình cổ trang của nữ diễn viên tên Trang Đạt Phi - một trong những mỹ nhân thế hệ mới của Gia Hành. Tuy nhiên, tiểu Thư Xuân Gia Là Tụng Sư vừa tiết lộ tạo hình nữ chính lần này, qua đó khiến khán giả hoang mang vì quá giống trai giả gái.

Ngoài ra, nhân vật cũng chưa toát lên được khí chất nữ thủ lĩnh một toán cướp đúng như nội dung. Tiểu Thư Xuân Gia Là Tụng Sư xoay quanh Xuân Đồ Mi, con gái tướng quân lên đường đi kiện vì cha bị vu oan. Trong hành trình đó, cô quen biết tay sát thủ Dạ Xoa, cùng nhau đi đòi chính nghĩa và nảy sinh tình cảm.

Trang Đạt Phi (tên cũ Bành Thế Phi) sinh năm 2001, là một trong những "gà cưng" của Gia Hành, từng rất được Dương Mịch ưu ái trước khi nữ minh tinh rời công ty. Cô từng theo học Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, nhưng thực chất đã tiếp xúc với phim ảnh vào năm 11 tuổi.

Sau vai điện ảnh đầu tay trong Lão Nhân Nguyện, Trang Đạt Phi vào Gia Hành và bắt đầu "bén duyên" với truyền hình. Cô từng góp mặt trong Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây, hay đóng chính trong phim ngôn tình Em Là Núi Cao Biển Rộng Trong Mắt Anh trước khi trở thành một phần của "đại gia đình" Chẩm Thượng Thư.

Trong Tam Sinh Tam Thế: Chẩm Thượng Thư, Trang Đạt Phi thủ vai quận chúa Khiết Lục, cháu gái của nữ vương Tỷ Dực Điểu tộc Quất Nặc và là bạn tốt của Phượng Cửu tại Phạn Âm Cốc. Với nhan sắc lạ mắt, vừa trong trẻo vừa sắc sảo, Trang Đạt Phi rất được yêu thích trong dàn sao trẻ của Gia Hành, được dự đoán có thể kế thừa Địch Lệ Nhiệt Ba. Ngoài diễn xuất thì nữ diễn viên Gen Z còn đầu tư mảng ca hát, quảng cáo và từng được giải Nghệ sĩ trẻ châu Á xuất sắc nhất lại LHP Quốc tế Busan 2019.