Cuộc sống hôn nhân ít ai biết của người đẹp 'Thiên long bát bộ' Văn Vịnh San

Theo Văn Vịnh San, khi không ra ngoài làm việc, cô cũng phải làm việc nhà như nấu ăn, giặt giũ và quét dọn. Sau khi vun vén tổ ấm, nữ diễn viên có thể ra ngoài gặp gỡ bạn bè, tham gia hoạt động chăm sóc sức khỏe . "Đây là cuộc sống sau hôn nhân của tôi. Tôi vẫn là phiên bản tốt đẹp nhất, độc lập nhất kể cả khi đã bước vào cuộc sống gia đình", người đẹp Thiên long bát bộ chia sẻ.

Trang 163 đưa tin, Văn Vịnh San chia sẻ về hôn nhân với đại gia Ngô Khải Nam. Nữ diễn viên cho biết cưới chồng giàu nhưng cô vẫn độc lập, tự chủ trong cuộc sống. Cụ thể, cô không bị ông xã bắt ép phải trở thành người phụ nữ của gia đình, có thể tự do hoạt động nghệ thuật để kiếm thu nhập. Theo Văn Vịnh San, vợ chồng cô độc lập kinh tế. Người đẹp phải tự chi trả mọi hóa đơn thuộc về nhu cầu cá nhân của bản thân.

Tuy nhiên, cư dân mạng lại có phản ứng trái chiều về cuộc sống hôn nhân của Văn Vịnh San. Nhiều người cho rằng nữ diễn viên may mắn khi được gả vào nhà hào môn "thoáng về tư tưởng". Không ít nghệ sĩ nữ ở showbiz Trung Quốc sau khi cưới đại gia đều phải lui về hậu trường, dành toàn bộ thời gian cho gia đình.

Bên cạnh đó, một số ý kiến lại đánh giá Văn Vịnh San "vỡ mộng". Kết hôn với đại gia nhưng cô vẫn phải tự chủ hoàn toàn về kinh tế, không được chồng hỗ trợ tiện nghi cho cuộc sống.

Tháng 10/2019, Văn Vịnh San tổ chức hôn lễ với đại gia Ngô Khải Nam tại Italy. Người đẹp và chồng đã hẹn hò 5 năm trước khi đi đến đám cưới. Ngô Khải Nam là "phú tam đại" (nhà giàu có 3 đời) tại Trung Quốc. Cha anh là Ngô Vệ Dân, cũng là doanh nhân tài ba tại Hong Kong với khối tài sản hơn 12 triệu USD. Gia đình họ Ngô mở một chuỗi cửa hàng miễn thuế tại Hương Cảng. Không chỉ điều hành nhiều công ty của gia đình, chồng Văn Vịnh San còn giữ chức tổng giám đốc tài chính, đồng thời là cổ đông của Tập đoàn Hắc Thạch. Năm 2016, anh mở công ty riêng Tân Phong Thiên Vực, chủ yếu tập trung vào thị trường y tế.

Văn Vịnh San sinh năm 1988 tại Hong Kong, cô bắt đầu con đường nghệ thuật với tư cách người mẫu. Tại xứ Cảng Thơm, cô là nữ diễn viên trẻ danh tiếng khi đóng chung với các ảnh đế như Trương Học Hữu, Trương Gia Huy, Nhậm Đạt Hoa. Thời gian gần đây, Văn Vịnh San gây chú ý vì đóng liên tiếp hai nhân vật nổi tiếng Vương Ngữ Yên trong Thiên long bát bộ (2021) và Triệu Mẫn trong Ỷ Thiên Đồ Long ký (2022). Tuy nhiên, màn thể hiện của cô bị đánh giá kém, phá hoại hình tượng nhân vật.