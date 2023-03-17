Cảnh Điềm sắp công khai 'người yêu màn ảnh mới', hóa ra người này còn liên quan Bạch Lộc

Mới đây, cư dân mạng xôn xao trước thông tin Cảnh Điềm sẽ tham gia một dự án cổ trang tiên hiệp mang tên Tứ Hải Trọng Minh.

Gần đây, Cảnh Điềm sẽ tham gia một dự án cổ trang tiên hiệp mang tên Tứ Hải Trọng Minh. Lần này, nàng tiểu hoa sẽ hợp tác cùng Trương Lăng Hách – tình tin đồn của Bạch Lộc. Ngay sau đó, thông tin này được đưa ra đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn của công chúng.

Cảnh Điềm và Trương Lăng Hách tuy không có lưu lượng cao nhưng đều là những diễn viên có ngoại hình đẹp. Khả năng cân tạo hình của hai diễn viên này cũng cực đỉnh nên khiến khán giả vô cùng mong đợi. Đặc biệt, dân tình đều vô cùng mong đợi Cảnh Điềm đóng phim tiên hiệp. Trước đó, cô nàng từng suýt trở thành nữ chính Trầm Vụn Hương Phai, tuy nhiên sau đó lại bỏ vai để Dương Tử thay thế.

Sự nghiệp diễn xuất của Cảnh Điềm mới khởi sắc từ năm 2021 nhờ phim Tư Đằng, song sau đó cô lại bị chê khi đóng trong Thành phố ánh sáng. Theo Sina, thực tế diễn xuất của Cảnh Điềm vẫn chưa nhận được sự công nhận của công chúng.

Bên cạnh đó, lùm xùm quảng cáo kém chất lượng có thể khiến Cảnh Điềm, vốn đã chạy theo sau các diễn viên cùng lứa như Lưu Diệc Phi, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, sẽ tiếp tục bị bỏ lại phía xa. Đặc biệt là khi nhóm diễn viên sinh sau năm 1995 ngày càng nổi bật. Do đó, người hâm mộ rất kỳ vọng vào vai diễn của nữ diễn viên trong bộ phim "Tứ Hải Trọng Minh".

Hiện tại, việc tham gia dự án tiên hiệp Tứ Hải Trọng Minh vẫn chưa được phía Cảnh Điềm và Trương Lăng Hách lên tiếng xác nhận.

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