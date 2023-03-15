Choáng ngợp với bất động sản triệu USD của 'đả nữ' Dương Tử Quỳnh

Sao quốc tế 15/03/2023 12:22

Nữ diễn viên Dương Tử Quỳnh sở hữu khối tài sản kếch xù, ước tính hơn 40 triệu USD.

Mới đây, trang HK01 đưa tin, Dương Tử Quỳnh sở hữu khối tài sản kếch xù, ước tính hơn 40 triệu USD. Là nghệ sĩ châu Á thành công bậc nhất hành tinh, Dương Tử Quỳnh cũng chọn cách tích góp gia sản bằng cách thu mua bất động sản ở Malaysia, Hong Kong.

Cụ thể, nữ diễn viên từng sẵn sàng chi 4,4 triệu USD để đầu tư vào chuỗi căn hộ cao cấp ở Millennium Tower (San Francisco). Tuy nhiên, Dương Tử Quỳnh đấu giá thất bại. Sau đó, cô dùng số tiền trên chuyển sang mua 2 căn hộ liền kề, với tổng diện tích 547 m2, ở quê nhà Malaysia.

Choáng ngợp với bất động sản triệu USD của 'đả nữ' Dương Tử Quỳnh - Ảnh 1Choáng ngợp với bất động sản triệu USD của 'đả nữ' Dương Tử Quỳnh - Ảnh 2

 

Ngoài ra, On cho biết Dương Tử Quỳnh đầu tư bất động sản ở Hong Kong từ năm 1990. Cô đã mua vài căn hộ cao cấp ở khu dân cư Vivian Court với giá 790.000 USD. Sau 30 năm nắm giữ, bất động sản trên có giá thị trường 75 triệu HKD (9,5 triệu USD), tăng gấp 12 lần so với giá mua ban đầu.

Theo Oriental Daily, Dương Tử Quỳnh và chồng tỷ phú Jean Todt hiện sống ở Geneva (Thụy Sĩ). Biệt thự của họ nhìn ra núi, có phong cách hoàng gia châu Âu với nội thất đắt giá. Trang tin cho biết ngôi nhà có giá hàng chục triệu USD.

Choáng ngợp với bất động sản triệu USD của 'đả nữ' Dương Tử Quỳnh - Ảnh 3

Dương Tử Quỳnh được mệnh danh là "Người phụ nữ phương Đông của thời đại mới", "Nữ diễn viên võ thuật số một thế giới". Vào ngày 13/3, thông qua vai diễn Evelyn Wang - tác phẩm Everything Everywhere All at Once, Dương Tử Quỳnh hoá thân thành một bà chủ tiệm giặt là đang khốn khổ với một đống hoá đơn và cam chịu cuộc sống trong gia đình 3 thế hệ ở California (Mỹ). Tác phẩm thành công, cô vượt qua minh tinh nổi tiếng Cate Blanchett để thẳng lưng hãnh diện nhận tượng vàng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp.

 

Về đời tư, Dương Tử Quỳnh từng trải qua ba cuộc hôn nhân, người chồng hiện tại của nữ diễn viên là doanh nhân Jean Todt, họ kết hôn từ năm 2004. Nữ diễn viên thường cùng chồng tham gia các sự kiện về đua xe. Jean Todt là Chủ tịch của FIA (Liên đoàn ôtô quốc tế), Giám đốc điều hành đội đua F1 Ferrari.

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