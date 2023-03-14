Triệu Lộ Tư và Dương Dương 'yêu lại từ đầu' trong dự án phim Tôi như ánh dương rực rỡ, dân tình phản đối vì điều này

Tuy nhiên, đó chưa phải là lý do quan trọng nhất. Khán giả không đồng tình vì có thông tin đoàn phim dự kiến mời Dương Dương đóng nam chính. Nam diễn viên từng thành công với nhiều phim của Cố Mạn như “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên” (2016), “Em là niềm kiêu hãnh của anh” (2021). Chính vì thế, việc lựa chọn anh là nam chính được xem là cách tốt nhất để "Tôi như ánh dương rực rỡ" tiếp cận được nhiều khán giả hơn.

Bộ phim " Tôi như ánh dương rực rỡ " được chuyển thể từ tiểu thuyết Cố Mạn, đang gây xôn xao khắp cõi mạng. Theo truyền thông Hoa ngữ, khả năng cao vai nữ chính sẽ giao cho Triệu Lộ Tư . Dù thời gian qua, Triệu Lộ Tư là cái tên hot của làng giải trí Hoa ngữ sau thành công của "Tinh hán xán lạn" nhưng cô lại dính quá nhiều ồn ào. Thêm một lý do nữa là nữ chính của tiểu thuyết Cố Mạn xây dựng không phù hợp với gương mặt bầu bĩnh, dễ thương của nữ diễn viên.

Tuy nhiên, điều người xem lo lắng là Dương Dương đảm nhận quá nhiều vai nam chính trong tiểu thuyết Cố Mạn. Nếu tiếp tục nhận lời trong dự án lần này sẽ gây cảm giác lặp lại các hình tượng nhân vật trước đó, không có sự mới mẻ. Thêm nữa, Dương Dương và Triệu Lộ Tư từng đóng chung với nhau và gây tranh cãi bùng nổ.

Cụ thể, ở "Thả thí thiên hạ", khán giả bất bình vì cách diễn của Triệu Lộ Tư vô hồn, thiếu cảm xúc. Thậm chí, khán giả cho rằng, cô quá yếu kém trong việc kiểm soát cảm xúc của mình trước những tình huống trong phim này. Vậy nên, cô không xứng đóng chung với Dương Dương ở phim mới.

Bộ phim là câu chuyện tình yêu xoay quanh ba người. Nữ chính Nhiếp Hy Quang là một cô gái với vẻ ngoài mềm mại, dịu dàng nhưng bên trong lại rất cá tính và mạnh mẽ. Sinh ra trong một gia đình khá giả nhưng Hy Quang vốn không được hưởng niềm hạnh phúc trọn vẹn vì bố cô lại yêu một người phụ nữ khác.

Nhiếp Hy Quang dành tình yêu của mình cho Trang Tự - anh chàng chứa đầy mâu thuẫn, một thứ tình cảm hết lòng, trọn vẹn mà lại ấm áp, trầm lặng. Dù cũng yêu Hy Quang nhưng anh chàng này lại để mặc cô hiểu lầm mình với cô gái khác, cứ để năm tháng trôi qua mà không đưa ra một lời giải thích. Khi hai người vẫn quẩn quanh trong những yêu thương, day dứt thì một chàng trai khác có tên Lâm Tự Sâm lại xuất hiện như một cơn gió đầy mới mẻ. Đứng trước tình huống này, Hy Quang sẽ chọn ai, đó vẫn còn là câu hỏi bị bỏ dở và khiến nhiều người phải ngẫm nghĩ.