Trái ngược với Triệu Lộ Tư, Ngu Thư Hân bất ngờ được khen ngợi vì điều này

Sao quốc tế 12/03/2023 18:56

Tên tuổi Ngu Thư Hân bừng sáng sau “Thương Lan Quyết” đóng cùng Vương Hạc Đệ - một trong những phim truyền hình Hoa ngữ thành công nhất năm 2022.

Mới đây, một nhân viên trong ngành đã dành lời khen cho sự tận tâm, kính nghiệp của Ngu Thư Hân. Cụ thể, trong một lần chuẩn bị tham gia chương trình giải trí, nhân viên này đã gửi bản kế hoạch cho Ngu Thư Hân vào lúc 1h30 sáng. Tuy nhiên, ngay khi thức dậy, nhân viên phát hiện Ngu Thư Hân đã trả lời tin nhắn của mình. Nữ diễn viên đã đọc kỹ toàn bộ bản kế hoạch và trao đổi những suy nghĩ cá nhân về bản kế hoạch chương trình.

Theo người này, Ngu Thư Hân khi nhận được tin nhắn lúc nửa đêm đã không ngủ, mà dành toàn bộ thời gian sau đó để xem lại mùa trước của chương trình. Nữ diễn viên muốn tham khảo xem mình có thể cống hiến thêm điều gì mới lạ cho mùa này hay không.

Trái ngược với Triệu Lộ Tư, Ngu Thư Hân bất ngờ được khen ngợi vì điều này - Ảnh 1

Chính vì vậy, thái độ chuyên nghiệp của Ngu Thư Hân được cư dân mạng đặt lên bàn cân so sánh với Triệu Lộ Tư. Theo đó, Triệu Lộ Tư đang vướng ồn ào mắng chửi bạn diễn trên phim trường, bị đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV phê bình thiếu năng lực, phẩm chất nghề nghiệp.

Bên cạnh đó, Triệu Lộ Tư là diễn viên “mù chữ", thiếu kiến thức căn bản, trình độ học vấn thấp và ứng xử trước truyền thông hạn chế. Khi tham gia đóng phim lịch sử “Ngõ nhỏ" năm 2022 đã không tìm hiểu kỹ về kịch bản và nhân vật mình thể hiện. Nữ diễn viên không nhớ vai diễn của cô sống ở giai đoạn nào của lịch sử đất nước, không nhớ ngày thành lập Đảng. Triệu Lộ Tư còn trả lời ấp úng khi nhận được câu hỏi đơn giản, định nghĩa về nghề diễn viên.

Trái ngược với Triệu Lộ Tư, Ngu Thư Hân bất ngờ được khen ngợi vì điều này - Ảnh 2

Trái lại, đây không phải lần đầu Ngu Thư Hân được khen ngợi về thái độ làm nghề. Khi tham gia bộ phim “Khu rừng nhỏ của hai người”, Ngu Thư Hân đã nghiên cứu rất kỹ về nhân vật. Để vào vai blogger thời trang, nữ diễn viên tự mình chuẩn bị hàng trăm bộ trang phục cho vai diễn. 

Ngu Thư Hân bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2016 với những tác phẩm như “Tân biên thành lãng tử”, “Quân sư liên minh”, “Bạn trai vi diệu của tôi 2”, “Trạm kế tiếp là hạnh phúc”... Nhưng đến “Thương lan quyết" mới thực sự là bước ngoặt lớn đưa tên tuổi Ngu Thư Hân đến với công chúng.

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