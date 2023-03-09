Tạo hình mới của Ngu Thư Hân ở Vân Chi Vũ đẹp thế nào mà 'gây sốt' cõi mạng?

Mới đây, cư dân mạng đã chia sẻ những hình ảnh mới của Ngu Thư Hân ở bộ phim đang quay Vân Chi Vũ.

Mới đây, nhiều người hâm mộ đã chia sẻ những hình ảnh mới của Ngu Thư Hân ở bộ phim đang quay Vân Chi Vũ. Cụ thể, có thể thấy nàng tiểu hoa 95 đóng cảnh khóc một cách rất đạt. Điều này đã khiến cõi mạng xứ Trung " gây sốt", bằng chứng là việc cái tên Ngu Thư Hân đã lọt vào trong bảng hot search.

Không thể phủ nhận được rằng ở Vân Chi Vũ, Ngu Thư Hân đã được chăm chút tạo hình rất nhiều. Từ trang phục trắng đơn giản cho đến hỉ phục đều được thiết kế tỉ mỉ với hoa văn nổi bật. Màu đỏ cũng giúp làm nổi lên làn da trắng như phát sáng của nữ diễn viên. Dưới bàn tay của Quách Kính Minh, Ngu Thư Hân càng trở nên lộng lẫy, xinh đẹp hơn.

Với tạo hình này, nhiều người cho rằng Ngu Thư Hân sẽ là một đối thủ đáng gờm với dàn tiểu hoa cùng lứa.

Vân Chi Vũ là dự án cổ trang do đạo diễn Quách Kính Minh chỉ đạo sản xuất. Bộ phim có sự tham gia của hai diễn viên nổi tiếng Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách. Nam diễn viên Trương Lăng Hách sẽ vào vai Công tử Vũ, một chàng trai nổi loạn, ghét bị bó buộc nhưng lại rơi vào thế buộc phải trở thành chủ gia đình sau cái chết của cha và anh.

Ở chiều ngược lại, Ngu Thư Hân vào vai nữ gián điệp Vân Vi Sam. Vân Vi Sam được cử vào vào gia đình Công tử Vũ để làm nhiệm vụ, thế nhưng cuối cùng cô lại đem lòng yêu anh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tao-hinh-moi-cua-ngu-thu-han-o-van-chi-vu-dep-the-nao-ma-gay-sot-coi-mang-562430.html