Tạo hình mới của Ngu Thư Hân ở Vân Chi Vũ đẹp thế nào mà 'gây sốt' cõi mạng?

Sao quốc tế 09/03/2023 07:38

Mới đây, cư dân mạng đã chia sẻ những hình ảnh mới của Ngu Thư Hân ở bộ phim đang quay Vân Chi Vũ.

Mới đây, nhiều người hâm mộ đã chia sẻ những hình ảnh mới của Ngu Thư Hân ở bộ phim đang quay Vân Chi Vũ. Cụ thể, có thể thấy nàng tiểu hoa 95 đóng cảnh khóc một cách rất đạt. Điều này đã khiến cõi mạng xứ Trung " gây sốt", bằng chứng là việc cái tên Ngu Thư Hân đã lọt vào trong bảng hot search.

Tạo hình mới của Ngu Thư Hân ở Vân Chi Vũ đẹp thế nào mà 'gây sốt' cõi mạng? - Ảnh 1Tạo hình mới của Ngu Thư Hân ở Vân Chi Vũ đẹp thế nào mà 'gây sốt' cõi mạng? - Ảnh 2Tạo hình mới của Ngu Thư Hân ở Vân Chi Vũ đẹp thế nào mà 'gây sốt' cõi mạng? - Ảnh 3

Không thể phủ nhận được rằng ở Vân Chi Vũ, Ngu Thư Hân đã được chăm chút tạo hình rất nhiều. Từ trang phục trắng đơn giản cho đến hỉ phục đều được thiết kế tỉ mỉ với hoa văn nổi bật. Màu đỏ cũng giúp làm nổi lên làn da trắng như phát sáng của nữ diễn viên. Dưới bàn tay của Quách Kính Minh, Ngu Thư Hân càng trở nên lộng lẫy, xinh đẹp hơn.

Với tạo hình này, nhiều người cho rằng Ngu Thư Hân sẽ là một đối thủ đáng gờm với dàn tiểu hoa cùng lứa.

Tạo hình mới của Ngu Thư Hân ở Vân Chi Vũ đẹp thế nào mà 'gây sốt' cõi mạng? - Ảnh 4

Vân Chi Vũ là dự án cổ trang do đạo diễn Quách Kính Minh chỉ đạo sản xuất. Bộ phim có sự tham gia của hai diễn viên nổi tiếng Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách. Nam diễn viên Trương Lăng Hách sẽ vào vai Công tử Vũ, một chàng trai nổi loạn, ghét bị bó buộc nhưng lại rơi vào thế buộc phải trở thành chủ gia đình sau cái chết của cha và anh.

Ở chiều ngược lại, Ngu Thư Hân vào vai nữ gián điệp Vân Vi Sam. Vân Vi Sam được cử vào vào gia đình Công tử Vũ để làm nhiệm vụ, thế nhưng cuối cùng cô lại đem lòng yêu anh.

Không phải Vương Hạc Đệ, sao nam này mới là người thay thế Trần Phi Vũ 'nên duyên' cùng Ngu Thư Hân trong Hắc Liên Hoa Công Lược?

Không phải Vương Hạc Đệ, sao nam này mới là người thay thế Trần Phi Vũ 'nên duyên' cùng Ngu Thư Hân trong Hắc Liên Hoa Công Lược?

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin bộ đại chế tác "Hắc Liên Hoa Công Lược" tiếp tục thay đổi nam chính sau lùm xùm tình ái của Trần Phi Vũ.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngu Thư Hâ Trương Lăng Hách sao hoa ngữ sao châu á Vân Chi Vũ

TIN LIÊN QUAN

Không phải Vương Hạc Đệ, sao nam này mới là người thay thế Trần Phi Vũ 'nên duyên' cùng Ngu Thư Hân trong Hắc Liên Hoa Công Lược?

Không phải Vương Hạc Đệ, sao nam này mới là người thay thế Trần Phi Vũ 'nên duyên' cùng Ngu Thư Hân trong Hắc Liên Hoa Công Lược?

Lý do Triệu Lộ Tư, Vương Hạc Đệ, Lý Hiện, Ngu Thư Hân bất ngờ 'đột phá' trong sự nghiệp

Lý do Triệu Lộ Tư, Vương Hạc Đệ, Lý Hiện, Ngu Thư Hân bất ngờ 'đột phá' trong sự nghiệp

Ngu Thư Hân bị sử dụng hình ảnh để quảng cáo dịch vụ giải trí mại dâm khiến fan tức tối

Ngu Thư Hân bị sử dụng hình ảnh để quảng cáo dịch vụ giải trí mại dâm khiến fan tức tối

Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân cạnh tranh gay gắt tranh giành ngôi vị Nữ hoàng trong Đêm hội Weibo sắp tới

Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân cạnh tranh gay gắt tranh giành ngôi vị Nữ hoàng trong Đêm hội Weibo sắp tới

Netizen phẫn nộ trước hình ảnh nam đạo diễn có hành động không chuẩn mực với Ngu Thư Hân

Netizen phẫn nộ trước hình ảnh nam đạo diễn có hành động không chuẩn mực với Ngu Thư Hân

Ngu Thư Hân bị nam đạo diễn tai tiếng quấy rối ngay tại phim trường, fan nàng tiểu hoa đán 'nóng mặt'

Ngu Thư Hân bị nam đạo diễn tai tiếng quấy rối ngay tại phim trường, fan nàng tiểu hoa đán 'nóng mặt'

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 46 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 41 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 7 giờ 17 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 7 giờ 28 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 31 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 7 giờ 39 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 7 giờ 43 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới