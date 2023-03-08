Lộ diễn viên đóng thế cho Triệu Lộ Tư, nhan sắc như thế nào mà khiến nàng tiểu hoa 95 'lép vế'?

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung bàn tán xôn xao trước loạt ảnh diễn viên đóng thế của Triệu Lộ Tư trong phim Thần Ẩn.

Mới đây, cư dân mạng bàn tán xôn xao trước loạt ảnh diễn viên đóng thế của Triệu Lộ Tư trong phim Thần Ẩn. Nữ diễn viên này sẽ hỗ trợ Triệu Lộ Tư đóng các phân cảnh quay từ xa, không cần thấy rõ mặt.

Đặc biệt, nữ diễn viên được khen ngợi có nhan sắc trong trẻo, khí chất không thua gì Triệu Lộ Tư dù không được trang điểm nhiều. Đặc biệt, có người khẳng định cô nên ra mắt làm diễn viên, nhất định sẽ rất phù hợp với các dạng phim thanh xuân vườn trường.

Bên cạnh đó, không ít người vẫn cho rằng Triệu Lộ Tư xinh và có nét riêng hơn. Đặc biệt, việc đóng phim cần phải dựa vào tài năng, nếu có nhan sắc không thôi cũng khó mà tồn tại trong Cbiz. Hiện tại, phim Thần Ẩn chưa ấn định lịch lên sóng, còn tạo hình của Triệu Lộ Tư và các diễn viên trong phim luôn gây sốt mỗi khi được lan truyền.

Hiện tại, Triệu Lộ Tư được xem như "gà đẻ trứng vàng" cho các nhà sản xuất phim, là cái tên bảo chứng cho các dự án ăn khách. Dù chưa biết chất lượng phim hay dở thế nào nhưng cứ có Triệu Lộ Tư góp mặt là Thần Ẩn đã có sự chú ý đặc biệt từ truyền thông và khán giả.

Thần Ẩn có nội dung được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tinh Linh. Phim dự kiến quay hình trong 120 ngày với sự góp mặt của nhiều ngôi sao trẻ đang lên ở làng phim Hoa ngữ. Nội dung phim Thần Ẩn được xem như là phần ngoại truyện của Thiên cổ quyết trần, xoay quanh câu chuyện tình yêu của con trai Bạch Quyết và Thượng Cổ là Nguyên Khải.

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