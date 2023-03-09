Theo đó, "Thiên cổ quyết trần" phần 2 (hay gọi là Thần ẩn) được đánh giá là dự án cấp S+ (tức phim được đầu tư kinh phí khủng) của Tencent. Triệu Lộ Tư sẽ vào vai nữ chính A Âm/Phượng Ẩn, Vương An Vũ sẽ vào vai nam chính Cổ Tấn/Nguyên Khải.

Sau khi chính thức khai máy, Thần Ẩn luôn nằm trong top những bộ phim được công chúng quan tâm nhiều nhất. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên trẻ trong Cbiz như Triệu Lộ Tư , Vương An Vũ, Lý Quân Nhuệ… Với đội hình ê-kíp sản xuất và dàn diễn viên hùng hậu, "Thần ẩn" được khán giả trông đợi là dự án phim giúp Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ tạo nên bước ngoặt mới trên con đường sự nghiệp của mình.

Xét về lợi thế, Triệu Lộ Tư có gương mặt xinh đẹp nên không khó để cô nhập vai thần tiên. Hơn nữa, thời gian gần đây diễn xuất của cô được đánh giá có tiến bộ, nhất là sau "Tinh hán xán lạn" đóng cùng Ngô Lỗi. Vậy nên, khán giả có quyền kỳ vọng.

Tuy nhiên, thời gian qua, khán giả có phần bất mãn với Triệu Lộ Tư về cách hành xử chưa chuẩn mực của cô. Cụ thể, video hậu trường của bộ phim "Tinh hán xán lạn" được phát tán trên mạng làm dấy lên tranh cãi Triệu Lộ Tư chửi tục trước mặt Ngô Lỗi. Hành vi này của người đẹp sinh năm 1998 bị đánh giá là thiếu lịch sự, làm mất hình ảnh dễ thương, thân thiện mà cô xây dựng. Một số người hâm mộ cho rằng lúc đó Triệu Lộ Tư đang hoảng sợ nên không kiểm soát được cảm xúc và lỡ lời. Tuy nhiên, những người ủng hộ Ngô Lỗi lại bình luận rằng một nghệ sĩ không nên sử dụng từ ngữ khiếm nhã trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Hiện tại, danh tiếng của Triệu Lộ Tư bị ảnh hưởng do nhiều scandal liên tiếp ập đến. Cô còn bị Đài truyền hình trung ương CCTV phê bình. Cô bị xếp vào nhóm sao trẻ "mù chữ", thiếu kiến thức căn bản, có trình độ học vấn và ứng xử trước truyền thông hạn chế.

Những ồn ào này khiến cô gặp bất lợi lớn với dự án "Thần ẩn". Nhiều khán giả cho rằng, Triệu Lộ Tư khó trở mình dù "Thần ẩn" là một bom tấn được đầu tư khủng. Hơn nữa, nếu so với Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch - 2 nữ diễn viên đang có dự án cổ trang sắp lên sóng, Triệu Lộ Tư gặp nhiều khó khăn hơn trong việc lấy lại cảm tình của khán giả.