Triệu Lộ Tư lên tiếng đính chính về 'loạt phốt' thái độ hách dịch trong hậu trường phim

Sao quốc tế 02/03/2023 16:54

Mới đây, Triệu Lộ Tư lại vướng ồn ào mắng bạn diễn trên phim trường, không kính nghiệp.

Gần đây, một tài khoản mạng xã hội đăng tải bài viết kể lại câu chuyện trên phim trường “Tinh hán xán lạn" của Triệu Lộ TưNgô Lỗi. Cụ thể, đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội, khi Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư đang ngồi trên lưng ngựa, nam diễn viên phóng ngựa khá nhanh khiến Triệu Lộ Tư giật mình. Trong lúc hoảng loạn, nữ diễn viên quay lại quát mắng bạn diễn "Cậu bị điên à", "Cút ra"...

Việc Triệu Lộ Tư chửi tục trước mặt Ngô Lỗi bị chỉ trích là hành động thiếu lịch sự, làm mất hình ảnh dễ thương, trong sáng, vui vẻ hoà đồng mà nữ diễn viên gây dựng.

 

Triệu Lộ Tư lên tiếng đính chính về 'loạt phốt' thái độ hách dịch trong hậu trường phim - Ảnh 1

Bên cạnh đó, Triệu Lộ Tư tiếp tục bị đào lại việc cô từng mắng Dương Dương trong một buổi livestream, khi hai người đóng cặp cùng nhau trong phim “Thả thí thiên hạ". Nữ diễn viên buột miệng chê Dương Dương “anh có bệnh à", thậm chí còn dọa đánh bạn diễn. Lời lẽ của Triệu Lộ Tư khiến cộng đồng mạng dậy sóng một thời.

Fan Triệu Lộ Tư đăng đoạn video hậu trường khác, cho thấy Triệu Lô Tự có ý chửi con ngựa đã khiến cô giật mình chứ không nhắm đến Ngô Lỗi. Ngoài ra, vì cô không nghe thấy tín hiệu từ phía đạo diễn nên mới giật mình và có phản ứng thái quá. Tuy nhiên, việc nữ diễn viên chửi tục, dùng ngôn từ không lịch sử trước mặt bạn diễn vẫn khiến nhiều người thất vọng. Một số ý kiến cho rằng, Triệu Lộ Tư thiếu chuyên nghiệp, không chú tâm vào các chỉ thị trên phim trường.

Triệu Lộ Tư lên tiếng đính chính về 'loạt phốt' thái độ hách dịch trong hậu trường phim - Ảnh 2

Trước lùm xùm không đáng có, phòng làm việc của Triệu Lộ Tư đã nhanh chóng lên tiếng đính chính về tin đồn "thái độ" của cô nàng. Cụ thể, phía nữ diễn viên khẳng định những tin đồn trên là hoàn toàn bịa đặt. Kèm theo đó, họ cũng yêu cầu ngừng việc tung tin và cho biết sẽ khởi kiện toàn bộ tài khoản phát tán tin tức sai sự thật.

Song, tranh cãi về cô chưa chấm dứt. Nhiều khán giả cho rằng, dù phía văn phòng đại diện chính thức lên tiếng nhưng việc Triệu Lộ Tư có lời lẽ thiếu văn hoá trước mặt bạn diễn vẫn là sự thật. Nhiều người nghi ngờ, đây là một trong những “chiêu trò" của Triệu Lộ Tư để “dìm” vụ to tiếng với Ngô Lỗi. Vì trong văn bản phía nữ diễn viên tung ra không chỉ đích danh sẽ kiện người tung vi

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