Khoe ảnh bờ vai nhỏ nhắn bên sắc hoa, Triệu Lộ Tư bị netizen 'bắt bài' photoshop 'mòn chuột' với ảnh leak gây thất vọng

Triệu Lộ Tư là nàng tiểu hoa dẫn đầu lứa 95 và cũng là gương mặt quen thuộc trên các dự án truyền hình gần đây. Sau thành công của Tinh Hán Xán Lạn, tên tuổi của cô nàng có thêm chỗ đứng trong lòng công chúng và được chú ý tới nhiều hơn. Chính vì thế, mọi nhất cử nhất động của cô nàng luôn được khán giả quan tâm.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc Triệu Lộ Tư trong hậu trường quay chụp quảng cáo của thương hiệu Somersby. Vẫn phong cách ngọt ngào thường thấy, cô nàng xuất hiện với tạo hình đầy nhẹ nhàng, đắm thắm bên hoa cỏ. Đặc biệt, cô nàng còn khéo khoe bờ vai nhỏ nhắn, xương quai xanh khiến dân tình không khỏi ganh tỵ.

Tuy nhiên, ngay lập tức, một cư dân mạng đã tung ảnh leak hậu trường của bộ ảnh này. Có thể thấy, dù ảnh này chất lượng thấp nhưng có thể thấy rõ bờ vai của Triệu Lộ Tư không hề nhỏ nhắn như mọi người thấy mà khá thô, cố gồng để tạo xương quai xanh.

Theo đó, nhiều khán giả vô cùng bức xúc cho rằng chắc hẳn ekip chụp ảnh của Triệu Lộ Tư chắc phải nhọc công photoshop ‘mòn chuột’ ‘hàng chục bước’ mới tạo ra những thành phẩm ‘đẹp mỹ mãn’ của nàng tiểu hoa.

Được biết, trước đó, Triệu Lộ Tư đã đăng tải bức ảnh selfie trước gương. Điều đáng nói là trong bức ảnh này nàng tiểu hoa chỉnh sửa quá đà đến mức khiến tấm rèm phía sau bị cong. Có người cho rằng đây là hành động cố ý của Triệu Lộ Tư nhằm thu hút nhiệt từ dân mạng. Nhưng cũng có ý kiến bày tỏ phải chăng nàng tiểu hoa đăng nhầm ảnh nên mới dẫn đến việc bị chê cười thế này.