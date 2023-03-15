Từng được kỳ vọng như Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh, Dương Siêu Việt vẫn nhận 'trái đắng' vì điều này

Sao quốc tế 15/03/2023 10:28

Ngoài những phản ứng tiêu cực của khán giả, phim "Trọng Tử" có Dương Siêu Việt và Từ Chính Khê đóng chính còn bị chấm điểm trên Douban thấp thảm hại.

Dương Siêu Việt từng là một trong những nữ diễn viên được kỳ vọng sẽ kế thừa các đàn chị như Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh khi hội tụ nhiều yếu tố như nhan sắc, kho tài nguyên phim, danh tiếng... Tuy nhiên, Dương Siêu Việt cùng Từ Chính Khê đã có màn thể hiện gây thất vọng trong phim Trọng Tử. Diễn xuất yếu cùng biểu hiện gây mệt mỏi của cặp đôi đã khiến phim Trọng Tử nhận về vô số chỉ trích.

Cụ thê,r điểm Douban của phim "Trọng Tử" chỉ đạt 4.8 với 27.000 lượt đánh giá. Đa phần người xem đều cho rằng Dương Siêu Việt nên nghiêm túc nhìn lại bản thân trước khi nhận lời tham gia thêm bất cứ dự án nào.

Từng được kỳ vọng như Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh, Dương Siêu Việt vẫn nhận 'trái đắng' vì điều này - Ảnh 1

Dương Siêu Việt từng được ưu ái gọi là "Mỹ nhân đẹp nhất Trung Quốc" nhưng nhiều năm qua, diễn xuất của cô không cải thiện. Nhiều khán giả đánh giá cô là "bình hoa di động" đúng nghĩa. Lối diễn xuất của cô bị đánh giá lên gân, khoa trương, đến lúc diễn cảnh khóc lóc lại gượng gạo, trông khó coi. Ngoài ra, cô cũng khó đóng những dòng phim thuộc tâm lý nặng, phim chính kịch. Chính vì thế, suốt nhiều năm qua, cô chỉ quẩn quanh ở những bộ phim thị trường, thần tượng.

Hơn nữa, nguyên nhân chính khiến phim Trọng Tử và Dương Siêu Việt gây thất vọng lớn nhất là bắt chước nội dung và tạo hình của "Hoa Thiên Cốt" - từng được Triệu Lệ Dĩnh thể hiện khá thành công.

Từng được kỳ vọng như Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh, Dương Siêu Việt vẫn nhận 'trái đắng' vì điều này - Ảnh 2

Phim Trọng Tử có nội dung xoay quanh cô gái mang tên Trọng Tử (Dương Siêu Việt) và những ân oán tình thù trong giới tiên hiệp. Từ nhỏ, Trọng Tử đã lưu lạc khắp nơi, sống cảnh đầu đường xó chợ vì thân phận thấp kém. Dẫu vậy, Trọng Tử luôn có tấm lòng hướng thiện, muốn gia nhập tiên môn. Nhưng trớ trêu thay, bản thân Trọng Tử lại là người trời sinh sát khí, tố chất dễ gia nhập ma đạo hơn là tiên môn. Vì lý do này mà sư phụ cô, Trọng Hoa tôn giả Lạc Âm Phàm, không dạy Trọng Tử bất kỳ pháp thuật nào nhằm tránh gây họa trong tương lai.

Nội dung phim khá chán, không có nhiều điểm riêng biệt so với các phim cùng thể loại được ra mắt trước đây.

Thêm một chi tiết khiến phim của Dương Siêu Việt bị chỉ trích vì 'bắt chước' Triệu Lệ Dĩnh

Thêm một chi tiết khiến phim của Dương Siêu Việt bị chỉ trích vì 'bắt chước' Triệu Lệ Dĩnh

Từ khi lên sóng, bộ phim "Trọng Tử" đã vấp phải nhiều tranh cãi khi hình tượng nhân vật của Dương Siêu Việt bị đặt lên bàn cân so sánh với Triệu Lệ Dĩnh trong "Hoa Thiên Cốt".

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Từ khóa:   Dương Siêu Việt Từ Chính Khê sao hoa ngữ sao châu á Trọng Tử

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