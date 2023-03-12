Thêm một chi tiết khiến phim của Dương Siêu Việt bị chỉ trích vì 'bắt chước' Triệu Lệ Dĩnh

Nhưng những diễn biến mới nhất của "Trọng Tử", nữ chính do Dương Siêu Việt đảm nhận đã có màn "hắc hoá" (chuyển từ hiền lành sang tàn độc) khiến người xem tranh cãi. Bởi tác phẩm ngày một "bắt chước" các tình tiết của "Hoa Thiên Cốt".

" Trọng Tử " đã lên sóng được một chặng đường, bộ phim tiếp tục vấp phải nhiều tranh cãi khi hình tượng nhân vật của Dương Siêu Việt bị đặt lên bàn cân so sánh với Triệu Lệ Dĩnh trong "Hoa Thiên Cốt". Tuy nhiên, cũng không ít khán giả lạc quan cho rằng, nếu diễn xuất tốt, "Trọng Tử" có thể được xem là bước đà cho sự phát triển của Dương Siêu Việt về sau.

Cụ thể, nhân vật nữ chính do Dương Siêu Việt đảm nhận sau bao đau khổ, bất công đã trở nên lạnh lùng, nhẫn tâm hơn. Tuy nhân vật Trọng Tử của Dương Siêu Việt đã thay đổi trang phục từ trắng sang đen tím để khác với hình tượng của nhân vật Triệu Lệ Dĩnh trong "Hoa Thiên Cốt" nhưng điều này vẫn không thể chinh phục được người xem.

Bên cạnh đó, khán giả chỉ trích phim "Trọng Tử" không chỉ na ná nội dung mà đến cả khâu tạo hình cũng mượn ý tưởng của "Hoa Thiên Cốt". Nếu Triệu Lệ Dĩnh sau khi trở nên nhẫn tâm hơn với gương mặt sắc sảo ma mị thì nhân vật của Dương Siêu Việt cũng đi theo hướng này. Nhưng điều khiến người xem chán nản là phong thái, nét diễn của cô lại thua xa. Cụ thể, Dương Siêu Việt bị chê vô hồn, biểu cảm gượng gạo, "đơ cứng", kém xa hoàn toàn so với đàn chị.

Theo các khán giả trung thành của nguyên tác của Trọng Tử, Dương Siêu Việt đã huỷ hoại nhân vật mà họ yêu thích, không lột tả được thần thái nữ chính trong truyện gốc. Trong nhiều phân cảnh, cô có những biểu cảm khó hiểu như trợn mắt, tỏ ra duyên dáng không cần thiết. Từ một bộ phim và vai diễn được kỳ vọng, Dương Siêu Việt đang xuống phong độ trong khi chưa thể hiện tốt vai diễn này.

Bộ phim xoay quanh cô gái tên là Trọng Tử. Cô lớn lên trong thế giới tiên hiệp, bao gồm lục giới: Thần giới, Tiên giới, Yêu giới, Ma giới, Minh giới và Nhân giới. Trong đó, con người và giới tu tiên đặc biệt căm thù yêu ma.

Cô bé Trọng Tử khi còn nhỏ đã lưu lạc nơi đầu đường xó chợ. Xuất thân ăn mày nhưng cô bé có tấm lòng hướng thiện, muốn gia nhập tiên môn. Trớ trêu là bản thân Trọng Tử lại là người trời sinh sát khí, tố chất dễ bị nhập ma hơn là tu đạo. Vì lý do này mà sư phụ cô, Trọng Hoa tôn giả Lạc Âm Phàm, không dạy Trọng Tử bất kỳ pháp thuật nào, tránh gây họa trong tương lai.

Sau đó, Trọng Tử đầu thai. Lạc Âm Phàm, sớm nhận ra cô bé, âm thầm che đậy sát khí trong linh hồn của cô, hy vọng có khả năng giúp cô lớn lên an lành ở kiếp sau. Nhưng, người tính không bằng trời tính. Những chuyện không may cuối cùng cũng đẩy Trọng Tử sa vào ma đạo. Trong cuộc đời mang mệnh khổ của mình, Trọng Tử vẫn gặp gỡ nhiều người muốn bảo vệ cô. Đó là sư huynh Tần Kha, thiếu cung chủ Thanh Hoa Trác Hạo, Ma tôn Vạn Kiếp Sở Bất Phục.