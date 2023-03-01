Diễn xuất kém cỏi của nữ chính Dương Siêu Việt ảnh hưởng đến dự án phim 'Trọng Tử'?

Sao quốc tế 01/03/2023 09:39

Mới đây, diễn xuất của Dương Siêu Việt trong phim Trùng Tử (hay còn gọi Trọng Tử) gây tranh cãi.

Bộ phim truyền hình Trung Quốc - Trọng Tử đang thu hút nhiều sự quan tâm trước khi phát sóng bởi được quảng bá là dự án đầu tư lớn của hãng Tencent. Tuy nhiên, đến lúc ra mắt, bộ phim này liên tục gây thất vọng bởi mạch phim dài dòng, tình tiết quá khác nguyên tác, bối cảnh nghèo nàn, hiệu ứng kỹ xảo tệ… và diễn xuất kém cỏi của nữ chính Dương Siêu Việt.

Trong tác phẩm, Dương Siêu Việt đảm nhận vai Trùng Tử, một cô gái xinh đẹp, thông minh nhưng lại là ăn mày lưu lạc đầu đường xó chợ và thường xuyên bị hiếp đáp. Trùng Tử may mắn được Trọng Hoa tôn giả Lạc Âm Phàm (Từ Chính Khê đóng) mang về nuôi nấng dạy dỗ. Từ đó, mối lương duyên của hai sư trò này cũng gắn kết chặt với nhau.

Diễn xuất kém cỏi của nữ chính Dương Siêu Việt ảnh hưởng đến dự án phim 'Trọng Tử'? - Ảnh 1Diễn xuất kém cỏi của nữ chính Dương Siêu Việt ảnh hưởng đến dự án phim 'Trọng Tử'? - Ảnh 2

Nhắc đến diễn xuất của Dương Siêu Việt trong Trọng Tử, nhiều người cho rằng, đến những phân đoạn đòi hỏi bộc lộ cảm xúc mãnh liệt như khóc, buồn, đau đớn… khuyết điểm về diễn xuất của Dương Siêu Việt càng lộ rõ hơn, tạo cho người xem cảm giác khẩn trương, thừa thãi. Còn các cảnh tình cảm giữa Dương Siêu Việt và Từ Chính Khê cũng nhạt nhòa không kém, ánh mắt cả hai nhìn đối phương trống rỗng.

 

Cách diễn của Dương Siêu Việt qua các tập phim Trùng Tử gần đây khiến khán giả ngán ngẩm. Điển hình như trong tập 14, khi nhân vật Trùng Tử bị sư phụ yêu quý Lạc Âm Phàm đâm, cô ngã ra sau cùng ánh mắt đờ đẫn như buồn ngủ và vẻ mặt không lộ chút đau đớn nào.

Diễn xuất kém cỏi của nữ chính Dương Siêu Việt ảnh hưởng đến dự án phim 'Trọng Tử'? - Ảnh 3

Bên cạnh đó, Dương Siêu Việt cũng bị soi thể hiện hời hợt trong những cảnh quay treo người, dùng kiếm của Trùng Tử. Nhiều khán giả cũng tỏ ra thất vọng với cựu thành viên Hỏa tiễn Thiếu nữ 101 với kiểu diễn xuất không tiến bộ dù liên tục đóng phim suốt 3 năm qua. Trên trang đánh giá phim Douban, phần bình luận phim Trùng Tử cũng tràn ngập ý kiến chê bai diễn xuất của Dương Siêu Việt. Song song đó, khán giả chỉ trích biên kịch cải biên nguyên tác quá mức, góp phần phá hỏng hình tượng nhân vật Trùng Tử.

 

Sinh năm 1998, Dương Siêu Việt thường chịu mỉa mai là mỹ nhân Hoa ngữ bất tài nhất showbiz và được xem là một ngôi sao điển hình cho việc không có tài năng hay học thức nhưng vẫn nổi tiếng chỉ vì nhan sắc. Cô ca hát lẫn nhảy múa không tốt, đóng phim cũng làm khán giả "hoảng hốt". Năm 2020, ngôi sao Hoa ngữ 9X đảm nhận vai chính trong Thả thính phượng minh và Em đến cùng mùa hè (Ngôi nhà hạnh phúc phiên bản Trung), khiến người xem choáng váng cùng diễn xuất đơ, gượng gạo.

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