Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc khiến dân tình mê mẩn bởi loạt ảnh tình tứ trong 'Dĩ Ái Vi Doanh'

Sao quốc tế 27/02/2023 19:33

Dự án phim "Dĩ Ái Vi Doanh" của Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc cũng là dự án ngôn tình hiện đại nhận được sự quan tâm lớn của khán giả.

Được đánh giá là một trong những màn kết hợp đáng trông chờ nhất màn ảnh xứ Trung 2023, Dĩ ái vi doanh được cho là cơ hội lớn để cả Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ bứt phá lên tầm cao mới.

Mới đây cư dân mạng giành vô số lời khen ngợi cho Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ ở phim trường Dĩ Ái Vi Doanh. Theo đó, cặp đôi đã có một phân cảnh “tình bể bình” trong phim. Nam chính Thời Yến (Vương Hạc Đệ) và nữ chính Trịnh Thư Ý (Bạch Lộc) đã cọ mũi vào nhau thể hiện tình cảm.

Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc khiến dân tình mê mẩn bởi loạt ảnh tình tứ trong 'Dĩ Ái Vi Doanh' - Ảnh 1Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc khiến dân tình mê mẩn bởi loạt ảnh tình tứ trong 'Dĩ Ái Vi Doanh' - Ảnh 2

 

Đều là những ngôi sao có ngoại hình đẹp, chiếc mũi cao thẳng của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ trong khoảnh khắc chạm nhau khiến người hâm mộ không khỏi mê mẩn. Từng bị chê như chị em, nhưng giờ cả hai lại được đẩy thuyền nhiệt tình vì phân cảnh quá tình tứ này ở Dĩ Ái Vi Doanh.

Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc khiến dân tình mê mẩn bởi loạt ảnh tình tứ trong 'Dĩ Ái Vi Doanh' - Ảnh 3

 

Bộ phim Dĩ Ái Vi Doanh do Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ đóng chính hiện vẫn đang trong quá trình quay. Đây là bộ phim chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Cưa Nhầm Bạn Trai Được Chồng Như Ý (Trêu Nhầm) của tác giả Kiều Diêu. Nội dung xoay quanh câu chuyện tình yêu giữa nữ phóng viên cá tính Trịnh Thư Ý (Bạch Lộc) và tổng tài Thời Yến (Vương Hạc Đệ). 

Theo dự kiến, phim sẽ lên sóng trong năm 2023 trên Mango TV và đài Hồ Nam.

Lý do Triệu Lộ Tư, Vương Hạc Đệ, Lý Hiện, Ngu Thư Hân bất ngờ 'đột phá' trong sự nghiệp

Lý do Triệu Lộ Tư, Vương Hạc Đệ, Lý Hiện, Ngu Thư Hân bất ngờ 'đột phá' trong sự nghiệp

Triệu Lộ Tư, Vương Hạc Đệ, Lý Hiện, Ngu Thư Hân từng có thời gian lận đận trong sự nghiệp nhưng lại bứt phá "thần tốc" trong sự nghiệp.

Xem thêm
Từ khóa:   Vương Hạc Đệ Bạch Lộc sao hoa ngữ sao châu á Dĩ Ái Vi Doanh

TIN LIÊN QUAN

Lý do Triệu Lộ Tư, Vương Hạc Đệ, Lý Hiện, Ngu Thư Hân bất ngờ 'đột phá' trong sự nghiệp

Lý do Triệu Lộ Tư, Vương Hạc Đệ, Lý Hiện, Ngu Thư Hân bất ngờ 'đột phá' trong sự nghiệp

Không phải Vương Hạc Đệ, sao nam này mới là người thay thế Trần Phi Vũ 'nên duyên' cùng Ngu Thư Hân trong Hắc Liên Hoa Công Lược?

Không phải Vương Hạc Đệ, sao nam này mới là người thay thế Trần Phi Vũ 'nên duyên' cùng Ngu Thư Hân trong Hắc Liên Hoa Công Lược?

Dĩ Ái Vi Doanh: Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc đều bị nhận gạch đá từ netizen vì để lộ điều này

Dĩ Ái Vi Doanh: Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc đều bị nhận gạch đá từ netizen vì để lộ điều này

Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ 'xuyên không' từ cổ trang đến hiện đại trong dự án Hôm Nay Phải Cố Lên

Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ 'xuyên không' từ cổ trang đến hiện đại trong dự án Hôm Nay Phải Cố Lên

Sau màn 'thả hint' loạt ảnh mới, Hôm Nay Phải Cố Lên bất ngờ công bố lịch lên sóng chính thức khiến fan Vương Hạc Đệ - Trần Ngọc Kỳ hú hét hóng chờ

Sau màn 'thả hint' loạt ảnh mới, Hôm Nay Phải Cố Lên bất ngờ công bố lịch lên sóng chính thức khiến fan Vương Hạc Đệ - Trần Ngọc Kỳ hú hét hóng chờ

Vương Hạc Đệ sẽ thay thế Ngô Diệc Phàm trong Thanh Trâm Hành bằng công nghệ ghép mặt, fan của mỹ nam họ Vương đồng loạt phản đối

Vương Hạc Đệ sẽ thay thế Ngô Diệc Phàm trong Thanh Trâm Hành bằng công nghệ ghép mặt, fan của mỹ nam họ Vương đồng loạt phản đối

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 3 giờ 17 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 47 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 47 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 27 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới