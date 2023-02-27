Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc khiến dân tình mê mẩn bởi loạt ảnh tình tứ trong 'Dĩ Ái Vi Doanh'

Dự án phim "Dĩ Ái Vi Doanh" của Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc cũng là dự án ngôn tình hiện đại nhận được sự quan tâm lớn của khán giả.

Được đánh giá là một trong những màn kết hợp đáng trông chờ nhất màn ảnh xứ Trung 2023, Dĩ ái vi doanh được cho là cơ hội lớn để cả Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ bứt phá lên tầm cao mới.

Mới đây cư dân mạng giành vô số lời khen ngợi cho Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ ở phim trường Dĩ Ái Vi Doanh. Theo đó, cặp đôi đã có một phân cảnh “tình bể bình” trong phim. Nam chính Thời Yến (Vương Hạc Đệ) và nữ chính Trịnh Thư Ý (Bạch Lộc) đã cọ mũi vào nhau thể hiện tình cảm.

Đều là những ngôi sao có ngoại hình đẹp, chiếc mũi cao thẳng của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ trong khoảnh khắc chạm nhau khiến người hâm mộ không khỏi mê mẩn. Từng bị chê như chị em, nhưng giờ cả hai lại được đẩy thuyền nhiệt tình vì phân cảnh quá tình tứ này ở Dĩ Ái Vi Doanh.

Bộ phim Dĩ Ái Vi Doanh do Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ đóng chính hiện vẫn đang trong quá trình quay. Đây là bộ phim chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Cưa Nhầm Bạn Trai Được Chồng Như Ý (Trêu Nhầm) của tác giả Kiều Diêu. Nội dung xoay quanh câu chuyện tình yêu giữa nữ phóng viên cá tính Trịnh Thư Ý (Bạch Lộc) và tổng tài Thời Yến (Vương Hạc Đệ).

Theo dự kiến, phim sẽ lên sóng trong năm 2023 trên Mango TV và đài Hồ Nam.

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