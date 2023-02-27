Dương Tử Quỳnh 'hạnh phúc vỡ òa' trở thành nữ diễn viên gốc Á đầu tiên chiến thắng tại giải thưởng SAG

Vượt mặt nhiều cái tên nặng ký khác, Dương Tử Quỳnh đã xuất sắc trở thành nữ diễn viên gốc Á đầu tiên giành chiến thắng tại giải thưởng SAG với phim điện ảnh Everything Everywhere All at Once.

Theo The Hollywood Reporter, Giải thưởng Hiệp hội Diễn viên Mỹ 2023 (The Screen Actors Guild Award, viết tắt là SAG Award) đã được tổ chức tại Century City, California sáng ngày 27/2 (theo giờ Việt Nam). Tại lễ trao giải, Dương Tử Quỳnh đã giành chiến thắng tại hạng mục Nữ chính xuất sắc nhất phim điện ảnh với vai diễn trong Everything Everywhere All at Once. Nữ diễn viên người Malaysia cũng là sao nữ đầu tiên được gọi tên ở hạng mục này.

"Tôi nghĩ nếu tôi nói, trái tim tôi sẽ nổ tung mất. SAG-AFTRA (những người bầu chọn cho giải thưởng của SAG), để có được thứ này từ các bạn, những người hiểu việc đến đây là như thế nào. Mọi người trong các bạn đều biết cuộc hành trình, chuyến đi tàu lượn siêu tốc, những thăng trầm. Nhưng quan trọng nhất, chúng tôi không bao giờ bỏ cuộc. Tôi xin chân thành cám ơn." - Dương Tử Quỳnh phát biểu khi nhận giải. "Tôi vô cùng biết ơn bởi tình cảm mà các bạn đã dành cho tôi, bởi những ủng hộ mà các bạn đã trao vì tôi biết nhờ có nó mà tôi có thể chống lại những điều khổng lồ." - Dương Tử Quỳnh nói tiếp, trong khi cố gắng ngăn các giọt nước mắt.

"Tôi không biết nói gì ngoài những lời cảm ơn nữa. Tuy nhiên, giải thưởng này không chỉ dành cho tôi mà còn dành cho những cô gái khác trông giống tôi." - Dương Tử Quỳnh ám chỉ đến những nữ diễn viên gốc Á khác đang làm việc trong ngành diễn xuất. Trong Everything Everywhere All at Once, Dương Tử Quỳnh đảm nhận vai Evelyn Wang - một người Mỹ gốc Hoa có khả năng đặc biệt là đi qua các vũ trụ khác nhau. Trong mỗi vũ trụ, Evelyn đều có ngoại hình và vai trò khác biệt như minh tinh, cao thủ võ thuật, người nghèo,... Giải thưởng Hiệp hội Diễn viên Mỹ (The Screen Actors Guild Award, viết tắt là SAG Award) được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1995 nhằm vinh danh những thành tựu xuất sắc nhất trong các bộ phim điện ảnh và truyền hình. Tại SAG năm nay, Everything Everywhere All at Once đã "gom hết" các giải thưởng khi giành được chiến thắng tại tất cả hạng mục mà phim được đề cử: Nữ chính xuất sắc nhất, Nữ phụ xuất sắc nhất (Jamie Lee Curtis), Nam phụ xuất sắc nhất (Quan Kế Huy), Dàn diễn viên xuất sắc trong phim điện ảnh có màn thể hiện xuất sắc nhất.

Nam tài tử gốc Việt Quan Kế Huy 'làm nên lịch sử' khi giành chiến thắng tại SAG 2023 Nhờ vai diễn trong Everything Everywhere All at Once, Quan Kế Huy đã trở thành tài tử gốc Á đầu tiên thắng giải nam phụ mảng điện ảnh tại SAG 2023 (Giải thưởng Hiệp hội Diễn viên Mỹ).

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/duong-tu-quynh-hanh-phuc-vo-oa-tro-thanh-nu-dien-vien-goc-a-au-tien-chien-thang-tai-giai-thuong-sag-560234.html