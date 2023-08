Dương Tử Quỳnh 'hạnh phúc vỡ òa' trở thành nữ diễn viên gốc Á đầu tiên chiến thắng tại giải thưởng SAG

Theo The Hollywood Reporter, Giải thưởng Hiệp hội Diễn viên Mỹ 2023 (The Screen Actors Guild Award, viết tắt là SAG Award) đã được tổ chức tại Century City, California sáng ngày 27/2 (theo giờ Việt Nam). Tại lễ trao giải, Dương Tử Quỳnh đã giành chiến thắng tại hạng mục Nữ chính xuất sắc nhất phim điện ảnh với vai diễn trong Everything Everywhere All at Once. Nữ diễn viên người Malaysia cũng là sao nữ đầu tiên được gọi tên ở hạng mục này.

"Tôi không biết nói gì ngoài những lời cảm ơn nữa. Tuy nhiên, giải thưởng này không chỉ dành cho tôi mà còn dành cho những cô gái khác trông giống tôi." - Dương Tử Quỳnh ám chỉ đến những nữ diễn viên gốc Á khác đang làm việc trong ngành diễn xuất.

Trong Everything Everywhere All at Once, Dương Tử Quỳnh đảm nhận vai Evelyn Wang - một người Mỹ gốc Hoa có khả năng đặc biệt là đi qua các vũ trụ khác nhau. Trong mỗi vũ trụ, Evelyn đều có ngoại hình và vai trò khác biệt như minh tinh, cao thủ võ thuật, người nghèo,...

Giải thưởng Hiệp hội Diễn viên Mỹ (The Screen Actors Guild Award, viết tắt là SAG Award) được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1995 nhằm vinh danh những thành tựu xuất sắc nhất trong các bộ phim điện ảnh và truyền hình.

Tại SAG năm nay, Everything Everywhere All at Once đã "gom hết" các giải thưởng khi giành được chiến thắng tại tất cả hạng mục mà phim được đề cử: Nữ chính xuất sắc nhất, Nữ phụ xuất sắc nhất (Jamie Lee Curtis), Nam phụ xuất sắc nhất (Quan Kế Huy), Dàn diễn viên xuất sắc trong phim điện ảnh có màn thể hiện xuất sắc nhất.