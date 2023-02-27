Nam tài tử gốc Việt Quan Kế Huy 'làm nên lịch sử' khi giành chiến thắng tại SAG 2023

Tờ Variety đưa tin, tại Giải thưởng Hiệp hội Diễn viên Mỹ 2023 (The Screen Actors Guild Award, viết tắt là SAG Award) tổ chức tại Century City, California sáng ngày 27/2 (theo giờ Việt Nam), Quan Kế Huy đã giành chiến thắng tại hạng mục nam diễn viên phụ xuất sắc nhất mảng điện ảnh nhờ vai diễn trong Everything Everywhere All at Once .

Khi lên bục nhận giải, Quan Kế Huy phát biểu rằng anh cảm thấy biết ơn khi các diễn viên gốc Á ngày càng có nhiều cơ hội diễn xuất hơn tại kinh đô điện ảnh Hollywood: "Khoảnh khắc này không còn thuộc về riêng tôi. Nó thuộc về những người muốn sự thay đổi. Tôi từng từ bỏ diễn xuất vì có quá ít cơ hội. Mọi chuyện bây giờ rất khác. Vì vậy, tôi muốn cảm ơn những người đã đóng góp cho những thay đổi này".

Nam tài tử gốc Việt cũng động viên những đồng nghiệp chưa thể tìm được cơ hội đột phá trong sự nghiệp: "Hãy tiếp tục cố gắng vì hào quang này một ngày nào đó có thể thuộc về các bạn".