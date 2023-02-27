Nam tài tử gốc Việt Quan Kế Huy 'làm nên lịch sử' khi giành chiến thắng tại SAG 2023

Nhờ vai diễn trong Everything Everywhere All at Once, Quan Kế Huy đã trở thành tài tử gốc Á đầu tiên thắng giải nam phụ mảng điện ảnh tại SAG 2023 (Giải thưởng Hiệp hội Diễn viên Mỹ).
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Tờ Variety đưa tin, tại Giải thưởng Hiệp hội Diễn viên Mỹ 2023 (The Screen Actors Guild Award, viết tắt là SAG Award) tổ chức tại Century City, California sáng ngày 27/2 (theo giờ Việt Nam), Quan Kế Huy đã giành chiến thắng tại hạng mục nam diễn viên phụ xuất sắc nhất mảng điện ảnh nhờ vai diễn trong Everything Everywhere All at Once.
Khi lên bục nhận giải, Quan Kế Huy phát biểu rằng anh cảm thấy biết ơn khi các diễn viên gốc Á ngày càng có nhiều cơ hội diễn xuất hơn tại kinh đô điện ảnh Hollywood: "Khoảnh khắc này không còn thuộc về riêng tôi. Nó thuộc về những người muốn sự thay đổi. Tôi từng từ bỏ diễn xuất vì có quá ít cơ hội. Mọi chuyện bây giờ rất khác. Vì vậy, tôi muốn cảm ơn những người đã đóng góp cho những thay đổi này".
Nam tài tử gốc Việt cũng động viên những đồng nghiệp chưa thể tìm được cơ hội đột phá trong sự nghiệp: "Hãy tiếp tục cố gắng vì hào quang này một ngày nào đó có thể thuộc về các bạn".
Quan Kế Huy sinh năm 1971 tại Việt Nam, có cha mẹ là người Việt gốc Trung Quốc, cả gia đình anh di cư sang Mỹ khi nam diễn viên còn nhỏ. Tại Mỹ, Quan Kế Huy có cơ hội bước chân vào Hollywood từ khi còn nhỏ tuổi trong các bộ phim như Indiana Jones and the Temple of Doom (1984) và The Goonies (1985).
Vào tháng 4/2022, Quan Kế Huy nói với People rằng việc xem phim Crazy Rich Asians năm 2018 khiến anh muốn đóng phim trở lại sau nhiều năm thành công đằng sau máy quay với tư cách là trợ lý đạo diễn và điều phối viên đóng thế.
Giải thưởng Hiệp hội Diễn viên Mỹ (The Screen Actors Guild Award, viết tắt là SAG Award) được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1995 nhằm vinh danh những thành tựu xuất sắc nhất trong các bộ phim điện ảnh và truyền hình.