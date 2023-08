Nam tài tử gốc Việt Quan Kế Huy 'làm nên lịch sử' khi giành chiến thắng tại SAG 2023

Tờ Variety đưa tin, tại Giải thưởng Hiệp hội Diễn viên Mỹ 2023 (The Screen Actors Guild Award, viết tắt là SAG Award) tổ chức tại Century City, California sáng ngày 27/2 (theo giờ Việt Nam), Quan Kế Huy đã giành chiến thắng tại hạng mục nam diễn viên phụ xuất sắc nhất mảng điện ảnh nhờ vai diễn trong Everything Everywhere All at Once.