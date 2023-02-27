Nam tài tử gốc Việt Quan Kế Huy 'làm nên lịch sử' khi giành chiến thắng tại SAG 2023

Sao quốc tế 27/02/2023 16:11

Nhờ vai diễn trong Everything Everywhere All at Once, Quan Kế Huy đã trở thành tài tử gốc Á đầu tiên thắng giải nam phụ mảng điện ảnh tại SAG 2023 (Giải thưởng Hiệp hội Diễn viên Mỹ).

Tờ Variety đưa tin, tại Giải thưởng Hiệp hội Diễn viên Mỹ 2023 (The Screen Actors Guild Award, viết tắt là SAG Award) tổ chức tại Century City, California sáng ngày 27/2 (theo giờ Việt Nam), Quan Kế Huy đã giành chiến thắng tại hạng mục nam diễn viên phụ xuất sắc nhất mảng điện ảnh nhờ vai diễn trong Everything Everywhere All at Once.

Nam tài tử gốc Việt Quan Kế Huy 'làm nên lịch sử' khi giành chiến thắng tại SAG 2023 - Ảnh 1

Khi lên bục nhận giải, Quan Kế Huy phát biểu rằng anh cảm thấy biết ơn khi các diễn viên gốc Á ngày càng có nhiều cơ hội diễn xuất hơn tại kinh đô điện ảnh Hollywood: "Khoảnh khắc này không còn thuộc về riêng tôi. Nó thuộc về những người muốn sự thay đổi. Tôi từng từ bỏ diễn xuất vì có quá ít cơ hội. Mọi chuyện bây giờ rất khác. Vì vậy, tôi muốn cảm ơn những người đã đóng góp cho những thay đổi này".

Nam tài tử gốc Việt cũng động viên những đồng nghiệp chưa thể tìm được cơ hội đột phá trong sự nghiệp: "Hãy tiếp tục cố gắng vì hào quang này một ngày nào đó có thể thuộc về các bạn".

Nam tài tử gốc Việt Quan Kế Huy 'làm nên lịch sử' khi giành chiến thắng tại SAG 2023 - Ảnh 2
Quan Kế Huy trong Everything Everywhere All at Once - Ảnh: Internet

Quan Kế Huy sinh năm 1971 tại Việt Nam, có cha mẹ là người Việt gốc Trung Quốc, cả gia đình anh di cư sang Mỹ khi nam diễn viên còn nhỏ. Tại Mỹ, Quan Kế Huy có cơ hội bước chân vào Hollywood từ khi còn nhỏ tuổi trong các bộ phim như Indiana Jones and the Temple of Doom (1984) và The Goonies (1985).

Vào tháng 4/2022, Quan Kế Huy nói với People rằng việc xem phim Crazy Rich Asians năm 2018 khiến anh muốn đóng phim trở lại sau nhiều năm thành công đằng sau máy quay với tư cách là trợ lý đạo diễn và điều phối viên đóng thế.

Nam tài tử gốc Việt Quan Kế Huy 'làm nên lịch sử' khi giành chiến thắng tại SAG 2023 - Ảnh 3

Giải thưởng Hiệp hội Diễn viên Mỹ (The Screen Actors Guild Award, viết tắt là SAG Award) được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1995 nhằm vinh danh những thành tựu xuất sắc nhất trong các bộ phim điện ảnh và truyền hình.

Nam diễn viên gốc Việt - Quan Kế Huy tiếp tục thắng giải thưởng danh giá tại đất Mỹ

Nam diễn viên gốc Việt - Quan Kế Huy tiếp tục thắng giải thưởng danh giá tại đất Mỹ

Mới đây, nam diễn viên Quan Kế Huy đã chiến thắng tại hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc trong lễ trao giải Critics Choice Award 2023 lần thứ 28.

Xem thêm
Từ khóa:   Quan Kế Huy tài tử Quan Kế Huy Everything Everywhere All at Once sao Hoa ngữ sao Hollywood sao châu Á

TIN LIÊN QUAN

Nam diễn viên gốc Việt - Quan Kế Huy tiếp tục thắng giải thưởng danh giá tại đất Mỹ

Nam diễn viên gốc Việt - Quan Kế Huy tiếp tục thắng giải thưởng danh giá tại đất Mỹ

Tài tử gốc Việt Quan Kế Huy vượt mặt Brad Pitt, giành chiến thắng tại Quả Cầu Vàng

Tài tử gốc Việt Quan Kế Huy vượt mặt Brad Pitt, giành chiến thắng tại Quả Cầu Vàng

Điểm mặt những sao hoa ngữ được coi là truyền nhân của các tiểu hoa nổi tiếng hàng đầu Cbiz

Điểm mặt những sao hoa ngữ được coi là truyền nhân của các tiểu hoa nổi tiếng hàng đầu Cbiz

Tài tử Mã Quốc Minh đã tha thứ cho Á hậu Huỳnh Tâm Dĩnh sau bê bối ngoại tình

Tài tử Mã Quốc Minh đã tha thứ cho Á hậu Huỳnh Tâm Dĩnh sau bê bối ngoại tình

Vụ người mẫu Thái Thiên Phượng bị sát hại: 4 nghi phạm hầu tòa, bị bác đơn xin tại ngoại

Vụ người mẫu Thái Thiên Phượng bị sát hại: 4 nghi phạm hầu tòa, bị bác đơn xin tại ngoại

Cuộc sống của 'người mẫu Hong Kong' Thái Thiên Phượng trước khi bị gia đình chồng sát hại dã man

Cuộc sống của 'người mẫu Hong Kong' Thái Thiên Phượng trước khi bị gia đình chồng sát hại dã man

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 3 giờ 12 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 42 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 42 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 22 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 27 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới