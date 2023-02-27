Tài tử Mã Quốc Minh đã tha thứ cho Á hậu Huỳnh Tâm Dĩnh sau bê bối ngoại tình

Sao quốc tế 27/02/2023 13:52

Nhiều năm sau sự việc bị Huỳnh Tâm Dĩnh "cắm sừng", Mã Quốc Minh hiện tỏ ra khá thoải mái khi được hỏi về tình cũ.

Truyền thông Hong Kong đưa tin, mới đây khi tham gia vào sự kiện tuyên truyền cho bộ phim Ẩn Hình Chiến Đội, Mã Quốc Minh đã được phóng viên hỏi về tình cũ Huỳnh Tâm Dĩnh. Cụ thể, anh được yêu cầu nêu cảm nghĩ về việc bạn gái cũ trở lại hoạt động nghệ thuật sau nhiều năm vắng bóng.

Tài tử Mã Quốc Minh đã tha thứ cho Á hậu Huỳnh Tâm Dĩnh sau bê bối ngoại tình - Ảnh 1

Trái với suy nghĩ của nhiều người, Mã Quốc Minh tỏ ra khá thoải mái khi được hỏi về Huỳnh Tâm Dĩnh. Anh cho hay, việc tình cũ trở lại anh có biết nhưng vẫn chưa có dịp để nghe bài hát mới của cô.

"Mỗi người đều có thể làm những gì họ thích làm. Mỗi người đều có thể bắt đầu lại từ đầu. Cô ấy thích làm gì cũng được, quan trọng là thấy vui vẻ." - Mã Quốc Minh bình thản đáp.

Tài tử Mã Quốc Minh đã tha thứ cho Á hậu Huỳnh Tâm Dĩnh sau bê bối ngoại tình - Ảnh 2

Được biết, trước đây Mã Quốc Minh và Huỳnh Tâm Dĩnh vốn là một cặp "trai tài gái sắc" của làng giải trí Hong Kong, được người người mến mộ. Tuy nhiên, đến tháng 4/2019, tin tức Huỳnh Tâm Dĩnh và Hứa Chí An lén lút hẹn hò bị khui ra, làm chấn động showbiz xứ Cảng Thơm. Sự việc càng gây xôn xao khi Hứa Chí An lại là ông xã của nữ diva đình đám Trịnh Tú Văn.

Trước loạt chỉ trích từ công chúng, Huỳnh Tâm Dĩnh quyết định tạm dừng hoạt động. Chuyện tình của cô và Mã Quốc Minh cũng vì bê bối này mà tan vỡ.

Tài tử Mã Quốc Minh đã tha thứ cho Á hậu Huỳnh Tâm Dĩnh sau bê bối ngoại tình - Ảnh 3
Mã Quốc Minh và Thang Lạc Văn đã đính hôn sau 2 năm hẹn hò - Ảnh: Internet

Đến tháng 6/2020, Mã Quốc Minh và nữ diễn viên Thang Lạc Văn kém anh 13 tuổi công khai hẹn hò. Thang Lạc Văn là con gái của diễn viên kỳ cựu Thang Trấn Tông. Hai bên gia đình cũng đã gặp nhau và ủng hộ mối quan hệ này.

Vào ngày 1/1 năm nay, Mã Quốc Minh và Thang Lạc Văn công bố cả hai đã đính hôn sau 2 năm hẹn hò. Đồng thời, hai người dự định sẽ tiến hành tổ chức hôn lễ trong thời gian sắp tới.

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Trong ngày đầu năm, tài tử Hong Kong thông báo cầu hôn thành công bạn gái kém 13 tuổi Thang Lạc Văn sau hơn 2 năm hẹn hò.

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