Sau nhiều đồn đoán úp mở, Thang Lạc Văn và Mã Quốc Minh mua nhà và chuẩn bị kết hôn

Sao quốc tế 22/05/2022 19:00

Thang Lạc Văn cho biết mối quan hệ của cô và Mã Quốc Minh vẫn hạnh phúc, chuẩn bị bước sang giai đoạn mới.

Thang Lạc Văn và Mã Quốc Minh là cặp trai tài - gái sắc mới nhất của TVB cũng như làng giải trí xứ Cảng thơm. Họ vừa xác nhận chuyện hẹn hò vào tháng 6/2020 và liên tục “phủ sóng” khắp mặt báo Hoa ngữ. Mối quan hệ của bộ đôi kém nhau 13 tuổi càng gây chú ý, bàn tán hơn khi mỹ nhân họ Thang lại chính là bạn tốt của Huỳnh Tâm Dĩnh, nàng á hậu TVB từng hẹn hò Mã Quốc Minh sau đó lừa dối nam diễn viên qua lại với đàn anh Hứa Chí An.

Trong thời gian hẹn hò, họ thường xuyên vướng tin đồn sắp cưới. Thang Lạc Văn cho biết cô từng căng thẳng và ngại kết hôn vì mối quan hệ với Mã Quốc Minh bị quan tâm quá mức. "Cứ vài tuần lại có người hỏi tôi đã kết hôn chưa, rồi đồn chúng tôi mua nhà, đặt tiệc cưới. Có người còn bảo rằng chúng tôi đã già nên sớm lập gia đình và sinh con", Thang Lạc Văn nói.

Sau nhiều đồn đoán úp mở, Thang Lạc Văn và Mã Quốc Minh mua nhà và chuẩn bị kết hôn - Ảnh 1
Thang Lạc Viên và Mã Quốc Minh - Ảnh: Internet

 

Ngày 21/5, HK01 đưa tin Thang Lạc Văn chia sẻ về chuyện tình cảm với Mã Quốc Minh sau hai năm hẹn hò. Nữ nghệ sĩ cho biết mối quan hệ của họ vẫn hạnh phúc, chuẩn bị bước sang giai đoạn mới. Hai ngôi sao TVB có kế hoạch kết hôn, nhưng chưa thể thực hiện vì dịch bệnh kéo dài.

Sau nhiều đồn đoán úp mở, Thang Lạc Văn và Mã Quốc Minh mua nhà và chuẩn bị kết hôn - Ảnh 2
Thang Lạc Viên và Mã Quốc Minh chuẩn bị kết hôn - Ảnh: Internet

 

Theo Thang Lạc Văn, cô và Mã Quốc Minh bị hai gia đình thúc giục chuyện cưới xin. Cha nữ diễn viên muốn các con sớm ổn định cuộc sống hôn nhân bên cạnh việc phát triển sự nghiệp. "Chúng tôi xác định sẽ cùng nhau xây dựng tổ ấm. Tôi cũng đã sẵn sàng cho việc làm vợ, làm mẹ. Mọi thứ bây giờ chỉ còn phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh", nữ diễn viên TVB chia sẻ.

Cô cho biết Mã Quốc Minh đang tiết kiệm tiền để mua nhà tân hôn. Họ dự định tổ chức một hôn lễ trong mơ, mang tính kỷ niệm nhiều hơn phô trương về vật chất.

 

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