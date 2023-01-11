Tài tử gốc Việt Quan Kế Huy vượt mặt Brad Pitt, giành chiến thắng tại Quả Cầu Vàng

Sao quốc tế 11/01/2023 16:29

Nam diễn viên gốc Việt Quan Kế Huy đã vượt qua hàng loạt cái tên nặng ký như Brad Pitt, Eddie Redmayne, Barry Keoghan,... để chiến thắng tại hạng mục Nam phụ xuất sắc của phim điện ảnh tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng lần thứ 80.

Sáng ngày 11/1, tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng lần thứ 80, nam diễn viên người Mỹ gốc Việt Quan Kế Huy đã được gọi tên ở hạng mục Nam phụ xuất sắc của phim điện ảnh nhờ vai diễn trong tác phẩm Everything Everywhere All at Once.

Tài tử gốc Việt Quan Kế Huy vượt mặt Brad Pitt, giành chiến thắng tại Quả Cầu Vàng - Ảnh 1

Quan Kế Huy phát biểu trên sân khấu nhận giải: "Tôi được nuôi dạy để không bao giờ quên mình đến từ đâu và luôn nhớ ai đã cho tôi cơ hội đầu tiên. Tôi rất vui được gặp Stephen Spielberg ở đây tối nay. Stephen cảm ơn ông".

Được biết, một trong những bộ phim Quan Kế Huy tham gia đầu tiên khi bước chân đến Hollywood chính là Indiana Jones and the Temple of Doom do Steven Spielberg đạo diễn. Trong phim này, Quan Kế Huy thủ vai Short Round, cùng tham gia có tài tử gạo cội Harrison Ford.

Tài tử gốc Việt Quan Kế Huy vượt mặt Brad Pitt, giành chiến thắng tại Quả Cầu Vàng - Ảnh 2

Quan Kế Huy cũng cho biết thêm, anh từng nghĩ đến việc từ bỏ nghiệp diễn vì gặp nhiều khó khăn tại kinh đô điện ảnh thế giới: "Trong nhiều năm, tôi sợ rằng mình không còn gì để cống hiến nữa, vì dù tôi có làm gì đi chăng nữa thì cũng chẳng bao giờ vượt qua được những gì mình đã thể hiện khi còn nhỏ. May mắn thay, hơn 30 năm sau, có hai người đàn ông đã nghĩ đến tôi. Họ nhớ đến cậu bé năm nào. Và cho tôi cơ hội để làm lại".

Bên cạnh đó, tài tử gốc Việt cũng không quên gửi lời đến biên kịch, đạo diễn của Everything Everywhere - Dan Kwan và Daniel Scheinert: "Cảm ơn hai anh rất nhiều vì đã giúp tôi tìm ra câu trả lời của mình. Các anh đã cho tôi nhiều hơn những gì tôi có thể mong đợi…

Khi đọc kịch bản, tôi nghĩ nó được đo ni đóng giày cho mình, bởi họ chính là tôi. Tôi hiểu từng người trong đó... Tôi không nghĩ có thể đóng Waymond nếu bạn giao cho tôi vai diễn này 10, 15 năm trước. Nhìn lại cuộc đời mình, tất cả những thăng trầm, tôi đã chạm đến đáy sâu cảm xúc bên trong để dồn cả vào ba phiên bản nhân vật khác nhau này".

Tài tử gốc Việt Quan Kế Huy vượt mặt Brad Pitt, giành chiến thắng tại Quả Cầu Vàng - Ảnh 3

Việc Quan Kế Huy giành chiến thắng mang lại vinh quang to lớn khi anh vượt qua hàng loạt cái tên nặng ký khác như Brad Pitt (Babylon), Eddie Redmayne (The Good Nurse), Brendan Gleeson (The Banshees of Inisherin) và Barry Keoghan (The Banshees of Inisherin).

Ngoài giải Nam phụ xuất sắc của phim điện ảnh của Quan Kế Huy, Everything Everywhere All at Once còn thu về thêm một giải thưởng nữ đó là với Nữ diễn viên phim hài/nhạc kịch xuất sắc của nữ diễn viên Dương Tử Quỳnh.

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