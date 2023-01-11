Phía sau nghi vấn Địch Lệ Nhiệt Ba mang thai con của Hoàng Cảnh Du

Sao quốc tế 11/01/2023 16:06

Thông tin Địch Lệ Nhiệt Ba đã mang thai trong thời gian "ở ẩn" khiến công chúng không khỏi quan tâm. Đặc biệt hơn khi mới đây còn có tin đồn cha của đứa bé chính là Hoàng Cảnh Du.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, hiện tại các trang mạng xã hội Trung Hoa đang vô cùng xôn xao với tin đồn Địch Lệ Nhiệt Ba đang chuẩn bị sinh con. Không những vậy, có thông tin cho rằng cha của đứa trẻ trong bụng cô chính là nam diễn viên Hoàng Cảnh Du.

Phía sau nghi vấn Địch Lệ Nhiệt Ba mang thai con của Hoàng Cảnh Du - Ảnh 1

Trong quá khứ, Hoàng Cảnh Du và Địch Lệ Nhiệt Ba từng hợp tác trong dự án phim truyền hình Hạnh Phúc Trong Tầm Tay (2020). Hiện tại, phía hai nghệ sĩ vẫn chưa đưa ra phản hồi về tin đồn trên.

Thời điểm Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du trong quá trình ghi hình cho Hạnh Phúc Trong Tầm Tay, giới truyền thông đã từng đặt ra nghi vấn về mối quan hệ của hai người. Theo đó, paparazzi nhiều lần chụp được khoảnh khắc cặp đôi tương tác thân mật. Vào đêm Giáng Sinh, tài tử họ Hoàng bị bắt gặp ngồi trong xe riêng của Địch Lệ Nhiệt Ba, thậm chí hai người còn được cho là đã qua đêm với nhau tại nhà của Hoàng Cảnh Du ở Thượng Hải.

Phía sau nghi vấn Địch Lệ Nhiệt Ba mang thai con của Hoàng Cảnh Du - Ảnh 2Phía sau nghi vấn Địch Lệ Nhiệt Ba mang thai con của Hoàng Cảnh Du - Ảnh 3

Địch Lệ Nhiệt Ba là một trong những ngôi sao lưu lượng được săn đón nhất làng giải trí Hoa ngữ, tài nguyên phim ảnh và thời trang của cô được xếp hạng khá cao. Tuy vậy, trong hơn nửa năm qua người đẹp không có dự án nào mới và cũng ít dự các sự kiện công khai.

Phía sau nghi vấn Địch Lệ Nhiệt Ba mang thai con của Hoàng Cảnh Du - Ảnh 4

Việc "ở ẩn" trong thời gian dài như vậy làm dấy lên nhiều tin đồn tiêu cực về Địch Lệ Nhiệt Ba. Trước tin đồn mang thai, nữ diễn viên đã phản bác bằng bức ảnh selfie khoe eo thon của mình.

Phía sau nghi vấn Địch Lệ Nhiệt Ba mang thai con của Hoàng Cảnh Du - Ảnh 5

Trong buổi livestream hôm 7/1 vừa qua, Địch Lệ Nhiệt Ba cho biết thời gian vừa qua cô dành để nghỉ ngơi sau thời gian dài làm việc liên tục đến mức quá tải để duy trì danh tiếng. Sau thời gian nghỉ ngơi này, cô khẳng định sẽ trở lại với các dự án chất lượng hơn nữa.

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