Điểm mặt những sao hoa ngữ được coi là truyền nhân của các tiểu hoa nổi tiếng hàng đầu Cbiz

Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc được kỳ vọng sẽ có thể kế thừa những di sản của đàn chị Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch.

Các tiểu hoa đán sinh sau năm 1994 có hướng đi phát triển khá tốt trên lĩnh vực phim ảnh. Với việc những người đàn chị sắp sửa bước qua bên kia sườn dốc của sự nghiệp những mỹ nhân này được kỳ vọng sẽ có thể kế thừa những đàn chị nổi tiếng.

Triệu Lệ Dĩnh và Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Triệu Lộ Tư nổi tiếng thông qua các bộ phim truyền hình ăn khách như Trần Thiên Thiên trong lời đồn, Tinh hán xán lạn, Trường ca hành, Thả phí thiên hạ. Nhìn vào cô nàng nhiều người nghĩ ngay tới phiên bản mới của Triệu Lệ Dĩnh, tuy nhiên để được như đàn chị rõ ràng mỹ nhân xuyên không vẫn còn một hành trình dài ở phía trước mới có thể đủ sức đứng ngang hàng với mỹ nhân Triệu Lệ Dĩnh.

Bạch Lộc và Lưu Thi Thi - Ảnh: Internet

Sau thành công trong Châu Sinh Như Cố, Bạch Lộc được đánh giá cao tài năng và nhan sắc. Ở một số góc độ, nữ diễn viên sinh năm 1994 có đường nét khuôn mặt hao hao giống Lưu Thi Thi, dù không quá xuất sắc nhưng rất hài hòa, dễ chiếm được thiện cảm của khán giả.

Ngoài 2 cái tên kể trên vẫn còn rất nhiều ngôi sao thuộc lứa 95 đang ngày càng phát triển để kế thừa những di sản của các truyền nhân có phong cách hoặc gương mặt giống với mình như Ngu Thư Hân, Điền Hi Vi, .....nhưng như đã nói ở trên để làm điều đó bản thân những nữ diễn viên này phải học hỏi và trau dồi bản thân nhiều hơn nữa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/iem-mat-nhung-sao-hoa-ngu-uoc-coi-la-truyen-nhan-cua-cac-tieu-hoa-noi-tieng-hang-au-cbiz-560195.html