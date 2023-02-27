Điểm mặt những sao hoa ngữ được coi là truyền nhân của các tiểu hoa nổi tiếng hàng đầu Cbiz

Sao quốc tế 27/02/2023 15:40

Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc được kỳ vọng sẽ có thể kế thừa những di sản của đàn chị Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch.

Các tiểu hoa đán sinh sau năm 1994 có hướng đi phát triển khá tốt trên lĩnh vực phim ảnh. Với việc những người đàn chị sắp sửa bước qua bên kia sườn dốc của sự nghiệp những mỹ nhân này được kỳ vọng sẽ có thể kế thừa những đàn chị nổi tiếng. 

Điểm mặt những sao hoa ngữ được coi là truyền nhân của các tiểu hoa nổi tiếng hàng đầu Cbiz - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh và Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Triệu Lộ Tư nổi tiếng thông qua các bộ phim truyền hình ăn khách như Trần Thiên Thiên trong lời đồn, Tinh hán xán lạn, Trường ca hành, Thả phí thiên hạ. Nhìn vào cô nàng nhiều người nghĩ ngay tới phiên bản mới của Triệu Lệ Dĩnh, tuy nhiên để được như đàn chị rõ ràng mỹ nhân xuyên không vẫn còn một hành trình dài ở phía trước mới có thể đủ sức đứng ngang hàng với mỹ nhân Triệu Lệ Dĩnh. 

Điểm mặt những sao hoa ngữ được coi là truyền nhân của các tiểu hoa nổi tiếng hàng đầu Cbiz - Ảnh 2
Bạch Lộc và Lưu Thi Thi - Ảnh: Internet

Sau thành công trong Châu Sinh Như Cố, Bạch Lộc được đánh giá cao tài năng và nhan sắc. Ở một số góc độ, nữ diễn viên sinh năm 1994 có đường nét khuôn mặt hao hao giống Lưu Thi Thi, dù không quá xuất sắc nhưng rất hài hòa, dễ chiếm được thiện cảm của khán giả.

 

Ngoài 2 cái tên kể trên vẫn còn rất nhiều ngôi sao thuộc lứa 95 đang ngày càng phát triển để kế thừa những di sản của các truyền nhân có phong cách hoặc gương mặt giống với mình như Ngu Thư Hân, Điền Hi Vi, .....nhưng như đã nói ở trên để làm điều đó bản thân những nữ diễn viên này phải học hỏi và trau dồi bản thân nhiều hơn nữa. 

Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Triệu Lộ Tư Bạch Lộc sao châu á sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Hậu drama bị nhà đài chê mù chữ, Triệu Lộ Tư tiếp tục có hành động khiến fan Trung Quốc tức lồng lộn

Hậu drama bị nhà đài chê mù chữ, Triệu Lộ Tư tiếp tục có hành động khiến fan Trung Quốc tức lồng lộn

TOP những vai diễn ấn tượng nhất trong năm 2022: Triệu Lộ Tư xuất sắc nhưng chưa đủ để đứng nhất

TOP những vai diễn ấn tượng nhất trong năm 2022: Triệu Lộ Tư xuất sắc nhưng chưa đủ để đứng nhất

Triệu Lộ Tư bất ngờ bị nhà đài chê bai thẳng trên truyền hình chỉ vì không biết làm điều này?

Triệu Lộ Tư bất ngờ bị nhà đài chê bai thẳng trên truyền hình chỉ vì không biết làm điều này?

Fan couple Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư chính thức sụp đổ chỉ vì hành động này của sao nam Tinh Hán Xán Lạn

Fan couple Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư chính thức sụp đổ chỉ vì hành động này của sao nam Tinh Hán Xán Lạn

Thần Ẩn: Xuất hiện trong tạo hình hồng y, Triệu Lộ Tư được fan khen ngợi hết lời vì quá xinh đẹp

Thần Ẩn: Xuất hiện trong tạo hình hồng y, Triệu Lộ Tư được fan khen ngợi hết lời vì quá xinh đẹp

Netizen chỉ ra điếm yếu khiến Ngu Thư Hân khó lòng đứng ngang hàng với Triệu Lộ Tư

Netizen chỉ ra điếm yếu khiến Ngu Thư Hân khó lòng đứng ngang hàng với Triệu Lộ Tư

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 3 giờ 11 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 41 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 41 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 21 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 26 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới