Fan bất ngờ khi Dương Tử Quỳnh được khuyên từ giã sự nghiệp

Sao quốc tế 09/02/2023 11:32

Dù vẫn đang là minh tinh màn ảnh nổi tiếng và đạt được thành công nhưng Dương Tử Quỳnh vẫn được khuyên nên giã từ sự nghiệp.

Mới đây trên một số trang báo uy tín xứ Trung, nữ diễn viên Dương Tử Quỳnh tiết lộ được nhiều người khuyên nên dừng sự nghiệp diễn xuất trước khi nhận vai chính trong Everything Everywhere All at OnceĐáp trả lời khuyên đó, mỹ nhân này đã xuất sắc giành Quả cầu vàng cho danh hiệu nữ chính xuất sắc nhất. 

Trong chương trình nổi tiếng ở Mỹ mới đây, bản thân Dương Tử Quỳnh chia sẻ bản thân luôn tự tin lăn xả mọi vai diễn tại Hollywood.

“Khi bạn già đi, các vai diễn cũng hạn chế hơn. Vì vậy, khi nhận vai cho Everything Everywhere All at Once, tôi đã rất xúc động. Điều này có nghĩa tôi là người dẫn dắt, được kể câu chuyện và nắm vai trò quan trọng trong phim. Cùng lúc, khi bạn già hơn, mọi người bắt đầu đưa ra lời khuyên nên từ giã sự nghiệp và làm việc này việc kia. Không, đừng nói tôi phải làm gì. Tôi có quyền được làm những điều mà tôi muốn", minh tinh sinh năm 1962 nói.

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Dương Tử Quỳnh và danh hiệu quả cầu vàng - Ảnh: Internet

Dương Tử Quỳnh cũng gửi lời tri ân tới người hâm mộ: "Cảm ơn các bạn đã cho tôi cơ hội để chứng tỏ bản thân có khả năng làm tất cả điều này. Là một diễn viên, bạn cần được trao cơ hội. Điều đó giúp bạn thể hiện khả năng của mình".

Everything Everywhere All at Once kể  về nữ chính Evelyn (Dương Tử Quỳnh) - chủ một tiệm giặt ủi bỗng một ngày được khai sáng về đa vũ trụ, Everything Everywhere All at Once không chỉ là cuộc phiêu lưu "xuyên không" đơn thuần, mà đằng sau đó là cả một bức tranh muôn màu về cuộc sống, sự tồn tại và về chính bản thân mỗi chúng ta.

Fan bất ngờ khi Dương Tử Quỳnh được khuyên từ giã sự nghiệp - Ảnh 2
Nữ diễn viên vẫn còn niềm đam mê rất lớn cho ngành diễn xuất - Ảnh: Internet

Trả lời phỏng vấn Variety trước đó, Dương Tử Quỳnh cho biết ban đầu nhân vật chính là một người đàn ông thủ vai bởi tài tử Thành Long. Tuy nhiên, phía nhà sản xuất đã thay đổi thành vai nữ và mời cô tham gia.

Dương Tử Quỳnh PSM là một nữ diễn viên điện ảnh nổi tiếng người Malaysia. Sau khi đăng quang hoa hậu Malaysia vào năm 1983, cô tham gia diễn xuất với các phim Hồi ức của một Geisha, Ngọa hổ tàng long, Phong Vân 2, Hoắc Nguyên Giáp, Xác ướp 3: Lăng mộ Tần Vương, Con nhà siêu giàu châu Á và Giáng sinh năm ấy.

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Phải mất 59 năm, Dương Tử Quỳnh mới có được vai chính đầu tiên trong một bộ phim Hollywood. Và phải mất đến 95 năm để Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh đề cử một người Châu Á trong hạng mục Nữ chính xuất sắc.

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