Ở tuổi 60, Dương Tử Quỳnh đứng trước cơ hội làm nên lịch sử cho điện ảnh Châu Á

Trong "Everything everywhere all at once", Dương Tử Quỳnh vào vai Evelyn Wang - một phụ nữ gốc Hoa có năng lực đi xuyên đa vũ trụ. Ở mỗi thế giới, Evelyn Wang có ngoại hình, vai trò khác nhau, lúc là người đàn bà nghèo khó, khi làm minh tinh, lúc là cao thủ võ thuật...

Mới đây, Dương Tử Quỳnh làm nên lịch sử khi được đề cử Nữ chính xuất sắc, cạnh tranh với Cate Blanchett (phim "Tár"), Ana de Armas (phim "Blonde"), Andrea Riseborough (phim "To Leslie"), Michelle Williams (phim "The Fabelmans").

Kể từ năm 21 tuổi, đăng quang Hoa hậu Malaysia 1983, Dương Tử Quỳnh đã theo đuổi sự nghiệp diễn xuất tại thị trường Hồng Kông (Trung Quốc). Ngôi sao sinh năm 1962 bắt đầu tham gia những dự án phim võ thuật như "The Owl and Dumbo", "Yes Madam" và gây tiếng vang. Đến năm 1992, với vai Thanh tra Yang trong "Câu chuyện cảnh sát" 3, Dương Tử Quỳnh chính thức trở thành nữ diễn viên có thù lao cao nhất lịch sử điện ảnh Hồng Kông lúc bấy giờ, đồng thời vươn lên hàng “đả nữ” số 1 màn ảnh.

Bộ phim đưa Dương Tử Quỳnh đến với kinh đô điện ảnh Hollywood là "Ngọa Hổ Tàng Long" - tác phẩm đạt 4 giải Oscar của đạo diễn Lý An. Kể từ đây, cô góp mặt trong hàng loạt dự án phim Âu Mỹ đình đám như "Xác ướp Ai Cập" 3, "Hồi ức của một Geisha", "Vệ binh dải ngân hà" 2, "Con nhà siêu giàu Châu Á"...

Đến "Everything everywhere all at once", người đẹp họ Dương cho thấy diễn xuất linh hoạt, khả năng võ thuật đáng kinh ngạc ở tuổi U60. Phim thu về 52,26 triệu USD sau 2 tháng công chiếu tại Mỹ, là tác phẩm có doanh thu phòng vé cao nhất của hãng phim A24.

Phải mất 59 năm, Dương Tử Quỳnh mới có được vai chính đầu tiên trong một bộ phim Hollywood. Và phải mất đến 95 năm để Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh đề cử một người Châu Á trong hạng mục Nữ chính xuất sắc. Tuy nhiên, khó có thể kết luận nữ diễn viên nào sẽ là người giành được giải thưởng danh giá này. Trong lịch sử gần 100 năm Oscar, chỉ có hơn 10 người da màu, 4 người Latin được vinh danh ở hạng mục Nữ chính xuất sắc - một con số quá nhỏ so với số lượng gần 80 minh tinh đến từ Âu Mỹ từng giành giải.

Trong cuộc đua Oscar năm nay, các chuyên gia dự đoán Dương Tử Quỳnh hoặc Cate Blanchett sẽ được xướng tên. Vì vậy, nếu Dương Tử Quỳnh được xướng tên, đó sẽ là khoảnh khắc mở ra một kỷ nguyên mới cho điện ảnh Châu Á.

Sau hàng chục năm nỗ lực và "ngụp lặn" ở kinh đô điện ảnh Hollywood, ở tuổi 60, Dương Tử Quỳnh mong mỏi trở thành Nữ chính xuất sắc để chứng minh một điều: "Nếu bạn tin vào chính mình, bạn sẽ không bao giờ bỏ cuộc".