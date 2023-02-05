Ở tuổi 60, Dương Tử Quỳnh đứng trước cơ hội làm nên lịch sử cho điện ảnh Châu Á

Sao quốc tế 05/02/2023 15:15

Phải mất 59 năm, Dương Tử Quỳnh mới có được vai chính đầu tiên trong một bộ phim Hollywood. Và phải mất đến 95 năm để Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh đề cử một người Châu Á trong hạng mục Nữ chính xuất sắc.

Mới đây, Dương Tử Quỳnh làm nên lịch sử khi được đề cử Nữ chính xuất sắc, cạnh tranh với Cate Blanchett (phim "Tár"), Ana de Armas (phim "Blonde"), Andrea Riseborough (phim "To Leslie"), Michelle Williams (phim "The Fabelmans").

Trong "Everything everywhere all at once", Dương Tử Quỳnh vào vai Evelyn Wang - một phụ nữ gốc Hoa có năng lực đi xuyên đa vũ trụ. Ở mỗi thế giới, Evelyn Wang có ngoại hình, vai trò khác nhau, lúc là người đàn bà nghèo khó, khi làm minh tinh, lúc là cao thủ võ thuật...

Chia sẻ với New York Times, Dương Tử Quỳnh cho biết cô vỡ òa trong niềm vui khi nhận tin được đề cử ở hạng mục Nữ chính xuất sắc tại Oscar. "95 năm Oscar. Tất nhiên, tôi rất phấn khích, nhưng tôi cảm thấy hơi buồn vì trước đây đã có những nữ diễn viên Châu Á tuyệt đến Hollywood trước tôi, và họ là những người tạo nền tảng cho tôi. Tôi hy vọng cột mốc này sẽ phá vỡ "trần nhà" đang cản trở chúng tôi, và chúng ta có thể thấy nhiều gương mặt đến từ Châu Á hơn".

Ở tuổi 60, Dương Tử Quỳnh đứng trước cơ hội làm nên lịch sử cho điện ảnh Châu Á - Ảnh 1

Kể từ năm 21 tuổi, đăng quang Hoa hậu Malaysia 1983, Dương Tử Quỳnh đã theo đuổi sự nghiệp diễn xuất tại thị trường Hồng Kông (Trung Quốc). Ngôi sao sinh năm 1962 bắt đầu tham gia những dự án phim võ thuật như "The Owl and Dumbo", "Yes Madam" và gây tiếng vang. Đến năm 1992, với vai Thanh tra Yang trong "Câu chuyện cảnh sát" 3, Dương Tử Quỳnh chính thức trở thành nữ diễn viên có thù lao cao nhất lịch sử điện ảnh Hồng Kông lúc bấy giờ, đồng thời vươn lên hàng “đả nữ” số 1 màn ảnh. 

Bộ phim đưa Dương Tử Quỳnh đến với kinh đô điện ảnh Hollywood là "Ngọa Hổ Tàng Long" - tác phẩm đạt 4 giải Oscar của đạo diễn Lý An. Kể từ đây, cô góp mặt trong hàng loạt dự án phim Âu Mỹ đình đám như "Xác ướp Ai Cập" 3, "Hồi ức của một Geisha", "Vệ binh dải ngân hà" 2, "Con nhà siêu giàu Châu Á"...

Đến "Everything everywhere all at once", người đẹp họ Dương cho thấy diễn xuất linh hoạt, khả năng võ thuật đáng kinh ngạc ở tuổi U60. Phim thu về 52,26 triệu USD sau 2 tháng công chiếu tại Mỹ, là tác phẩm có doanh thu phòng vé cao nhất của hãng phim A24.

Ở tuổi 60, Dương Tử Quỳnh đứng trước cơ hội làm nên lịch sử cho điện ảnh Châu Á - Ảnh 2

Phải mất 59 năm, Dương Tử Quỳnh mới có được vai chính đầu tiên trong một bộ phim Hollywood. Và phải mất đến 95 năm để Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh đề cử một người Châu Á trong hạng mục Nữ chính xuất sắc. Tuy nhiên, khó có thể kết luận nữ diễn viên nào sẽ là người giành được giải thưởng danh giá này. Trong lịch sử gần 100 năm Oscar, chỉ có hơn 10 người da màu, 4 người Latin được vinh danh ở hạng mục Nữ chính xuất sắc - một con số quá nhỏ so với số lượng gần 80 minh tinh đến từ Âu Mỹ từng giành giải.

Trong cuộc đua Oscar năm nay, các chuyên gia dự đoán Dương Tử Quỳnh hoặc Cate Blanchett sẽ được xướng tên. Vì vậy, nếu Dương Tử Quỳnh được xướng tên, đó sẽ là khoảnh khắc mở ra một kỷ nguyên mới cho điện ảnh Châu Á.

Sau hàng chục năm nỗ lực và "ngụp lặn" ở kinh đô điện ảnh Hollywood, ở tuổi 60, Dương Tử Quỳnh mong mỏi trở thành Nữ chính xuất sắc để chứng minh một điều: "Nếu bạn tin vào chính mình, bạn sẽ không bao giờ bỏ cuộc". 

Địch Lệ Nhiệt Ba 'miêu tả' về bản thân sau 7 năm gia nhập làng giải trí Hoa ngữ

Địch Lệ Nhiệt Ba 'miêu tả' về bản thân sau 7 năm gia nhập làng giải trí Hoa ngữ

Mới đây, Địch Lệ Nhiệt Ba đã dùng 3 từ để miêu tả về bản thân sau 7 năm gia nhập làng giải trí Trung Quốc.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Tử Quỳnh  Dương Tử Quỳnh đề cử Oscar phim của Dương Tử Quỳnh  sự nghiệp Dương Tử Quỳnh  sao hoa ngữ sao châu á

TIN LIÊN QUAN

Địch Lệ Nhiệt Ba 'miêu tả' về bản thân sau 7 năm gia nhập làng giải trí Hoa ngữ

Địch Lệ Nhiệt Ba 'miêu tả' về bản thân sau 7 năm gia nhập làng giải trí Hoa ngữ

Lý do Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi khó tiểu hoa Cbiz nào 'vượt mặt'

Lý do Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi khó tiểu hoa Cbiz nào 'vượt mặt'

Lý do kĩ năng diễn xuất của Vương Nhất Bác chưa thể gây ấn tượng với phim điện ảnh 'Vô Danh'

Lý do kĩ năng diễn xuất của Vương Nhất Bác chưa thể gây ấn tượng với phim điện ảnh 'Vô Danh'

Lưu Diệc Phi đã từng cùng 'người yêu màn ảnh' đi dự sự kiện chung nhưng không ai để ý

Lưu Diệc Phi đã từng cùng 'người yêu màn ảnh' đi dự sự kiện chung nhưng không ai để ý

'Hoa đán TVB' Cung Gia Hân chuẩn bị kết hôn với thợ làm bánh người Nhật

'Hoa đán TVB' Cung Gia Hân chuẩn bị kết hôn với thợ làm bánh người Nhật

Liệu 'Trường tương tư' của Dương Tử có thể 'vượt mặt' phim của Địch Lệ Nhiệt Ba trong năm 2023?

Liệu 'Trường tương tư' của Dương Tử có thể 'vượt mặt' phim của Địch Lệ Nhiệt Ba trong năm 2023?

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 1 giờ 54 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 2 giờ 46 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 41 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 46 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 36 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái