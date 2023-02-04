'Hoa đán TVB' Cung Gia Hân chuẩn bị kết hôn với thợ làm bánh người Nhật

Mới đây, cư dân mạng xôn xao trước thông tin nữ diễn viên Cung Gia Hân đang hẹn hò thợ làm bánh Matsuoka Tetsuya.

Vào ngày 4/2, trang HK01 đưa tin, nữ diễn viên Cung Gia Hân đang hẹn hò thợ làm bánh Matsuoka Tetsuya. Cụ thể, cả hai đã bí mật qua lại hơn 2 năm, thậm chí đã dọn về chung sống. Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, hoa đán TVB đưa bạn trai gặp gỡ đồng nghiệp thân thiết trong giới giải trí.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên đã lên kế hoạch kết hôn và sinh con. Hiện, ngoài hoạt động nghệ thuật, Cung Gia Hân phụ giúp bạn trai quản lý cửa hàng bánh ngọt.

Trang On cho biết, Matsuoka Tetsuya có quan hệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ ở TVB. Trước khi hẹn hò Cung Gia Hân qua sự mai mối của Hoa hậu Trần Khải Lâm, anh từng yêu một nữ diễn viên ở hãng phim hàng đầu xứ Hương Cảng. Dự định ban đầu của Matsuoka Tetsuya khi sang Hong Kong là tìm kiếm cơ hội hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, diễn xuất. Tham vọng nổi tiếng không thành, anh chuyển sang học làm bánh ngọt và mở 2 cửa hàng ở khu vực thương mại sầm uất, đắt đỏ là Tsim Sha Tsui và Causeway Bay. Việc kinh doanh của Matsuoka Tetsuya rất phát đạt.

Cung Gia Hân sinh năm 1989. Cô vào ngành giải trí từ năm 16 tuổi với vai trò người mẫu. Năm 2008, Cung Gia Hân gia nhập TVB, chuyển hướng sang diễn xuất. Người đẹp ghi dấu ấn với các phim Thâm cung nội chiến 2, Mái ấm gia đình, Tòa án lương tâm, Những kẻ ba hoa, Cuộc chiến nữ quyền, Sát thủ, Bồ Tùng Linh, Bao Thanh Thiên. Năm 2016, Cung Gia Hân nhận giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc của TVB.

Những năm qua, Cung Gia Hân là nữ diễn viên được TVB o bế, ưu tiên đóng vai chính trong các dự án trọng điểm rating, đầu tư lớn của nhà đài. Về đời tư, Cung Gia Hân từng vướng tin hẹn hò với nam diễn viên Quan Sở Diệu, Ngô Nghiệp Khôn, Thẩm Thần Hiên, doanh nhân người Malaysia Bryan. Tính đến nay, nữ diễn viên chỉ thừa nhận có quan hệ tình cảm với duy nhất tài tử Đặng Kiện Hoằng.

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