Mang danh 'Mỹ nhân 4000 năm', Cúc Tịnh Y vẫn có 'nhược điểm' khó thay đổi trên gương mặt

Sao quốc tế 03/02/2023 07:13

Dù sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, nổi bật, nhưng người hâm mộ vẫn phát hiện được một "nhược điểm lớn" của nữ diễn viên.

Trong làng giải trí Hoa ngữ, Cúc Tịnh Y được mệnh danh là "mỹ nữ 4000 năm" có một vì vẻ ngoài xinh đẹp, nổi bật, thần thái sang chảnh. Điều này khiến nữ diễn viên nhận được nhiều lời khen từ khán giả.

 

Sự cân đối về tỷ lệ cơ thể, cộng với khuôn vai và cánh tay nuột nà, thon gọn, cùng xương quai xanh quyến rũ giúp cô nổi bật trước ống kính. Nữ ca sĩ được biết đến là thần tượng có vóc dáng xinh đẹp với vòng eo nhỏ nhắn, đôi chân thon dài gợi cảm. Bên cạnh đó, nước da trắng sáng không tỳ vết chính là điểm mạnh giúp Tịnh Y trở nên cuốn hút.

Mang danh 'Mỹ nhân 4000 năm', Cúc Tịnh Y vẫn có 'nhược điểm' khó thay đổi trên gương mặt - Ảnh 1

Tuy nhiên, người hâm mộ phát hiện nữ diễn viên có nhược điểm lớn chính là nụ cười. Do khuôn miệng nhỏ nên nụ cười của Cúc Tịnh Y không được tươi tắn rạng rỡ. Hơn nữa, các cơ mặt khi cười của nữ diễn viên trông cũng rất bất hài hòa. Chính vì nhận ra khuyết điểm này nên Cúc Tịnh Y cười khá ít khi xuất hiện trước ống kính máy ảnh. Điều đó khiến mọi người lầm tưởng nữ diễn viên có tính cách lạnh lùng, khó gần. 

 

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng đây chính là hậu quả của phẫu thuật thẩm mĩ. So sánh ảnh Cúc Tịnh Y ngày trước và bây giờ khác hẳn nhau nên không loại trừ khả năng nữ diễn viên đã đụng chạm dao kéo, khiến các chi tiết trên gương mặt không còn tự nhiên. 

Mang danh 'Mỹ nhân 4000 năm', Cúc Tịnh Y vẫn có 'nhược điểm' khó thay đổi trên gương mặt - Ảnh 2Mang danh 'Mỹ nhân 4000 năm', Cúc Tịnh Y vẫn có 'nhược điểm' khó thay đổi trên gương mặt - Ảnh 3

Cúc Tịnh Y sinh năm 1994 tại Tứ Xuyên, Trung Quốc. Cô là ca sĩ, diễn viên thần tượng được nhiều người yêu thích. Cúc Tịnh Y khởi nghiệp vào năm 2013 nhờ tham gia cuộc thi Nữ thần kịch trường. Năm 2014, cô chính thức trở thành thành viên nhóm SNH48 hoạt động tại thị trường Trung Quốc.

Ngoài ca hát, cô còn tham gia một số phim truyền hình như Nhiệt huyết Trường An, Cửu Châu Thiên không thành, Hiên viên kiếm, Tân Bạch nương tử truyền kỳ, Vân Tịch truyện, Vân Tịch Truyện, Tiên sinh bơi lội, Thư sinh xinh đẹp... Tuy nhiên, diễn xuất của người đẹp không được đánh giá cao. 

Cùng tung bộ ảnh đầu năm mới, Bạch Lộc và Cúc Tịnh Y lại bị đặt lên bàn cân so sánh về kiểu tạo dáng, ai nổi bật hơn ai?

Cùng tung bộ ảnh đầu năm mới, Bạch Lộc và Cúc Tịnh Y lại bị đặt lên bàn cân so sánh về kiểu tạo dáng, ai nổi bật hơn ai?

Bạch Lộc và Cúc Tịnh Y là những nàng tiểu hoa cùng lứa, cùng tuổi nổi tiếng của làng giải trí Hoa Ngữ. Đều sở hữu nhan sắc xinh đẹp, cuốn hút trên phim ảnh, chính vì thế, hai cô nàng thường xuyên được đặt trên bàn cân so sánh.

Xem thêm
Từ khóa:   Cúc Tịnh Y nhan sắc Cúc Tịnh Y sao hoa ngữ sao châu á làng sao

TIN LIÊN QUAN

Cùng tung bộ ảnh đầu năm mới, Bạch Lộc và Cúc Tịnh Y lại bị đặt lên bàn cân so sánh về kiểu tạo dáng, ai nổi bật hơn ai?

Cùng tung bộ ảnh đầu năm mới, Bạch Lộc và Cúc Tịnh Y lại bị đặt lên bàn cân so sánh về kiểu tạo dáng, ai nổi bật hơn ai?

Không chỉ có Cúc Tịnh Y, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng bị soi diện đồ rẻ tiền, thiếu chỉn chu, lộ đầy chỉ thừa

Không chỉ có Cúc Tịnh Y, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng bị soi diện đồ rẻ tiền, thiếu chỉn chu, lộ đầy chỉ thừa

Đường đường là 'mỹ nhân 4000 năm có một', Cúc Tịnh Y bị đối xử thua cả trợ lí khiến fan tức điên

Đường đường là 'mỹ nhân 4000 năm có một', Cúc Tịnh Y bị đối xử thua cả trợ lí khiến fan tức điên

Lục Đỉnh Lưu của Cbiz: Bất ngờ nằm ở Cúc Tịnh Y, Triệu Lệ Dĩnh và Địch Lệ Nhiệt Ba tiếp tục khẳng định vị thế

Lục Đỉnh Lưu của Cbiz: Bất ngờ nằm ở Cúc Tịnh Y, Triệu Lệ Dĩnh và Địch Lệ Nhiệt Ba tiếp tục khẳng định vị thế

Rộ tin Bạch Lộc sắp sửa nên duyên với tình cũ Dương Tử, phản ứng của netizen xảy ra nhiều ý kiến trái chiều

Rộ tin Bạch Lộc sắp sửa nên duyên với tình cũ Dương Tử, phản ứng của netizen xảy ra nhiều ý kiến trái chiều

Á hậu Hong Kong 2022 Hứa Tử Huyên không mặn mà với TVB vì 'ôm hận' chuyện về nhì

Á hậu Hong Kong 2022 Hứa Tử Huyên không mặn mà với TVB vì 'ôm hận' chuyện về nhì

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 1 giờ 19 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 29 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 4 giờ 42 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 5 giờ 34 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 34 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái