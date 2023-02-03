Mang danh 'Mỹ nhân 4000 năm', Cúc Tịnh Y vẫn có 'nhược điểm' khó thay đổi trên gương mặt

Trong làng giải trí Hoa ngữ, Cúc Tịnh Y được mệnh danh là "mỹ nữ 4000 năm" có một vì vẻ ngoài xinh đẹp, nổi bật, thần thái sang chảnh. Điều này khiến nữ diễn viên nhận được nhiều lời khen từ khán giả.

Sự cân đối về tỷ lệ cơ thể, cộng với khuôn vai và cánh tay nuột nà, thon gọn, cùng xương quai xanh quyến rũ giúp cô nổi bật trước ống kính. Nữ ca sĩ được biết đến là thần tượng có vóc dáng xinh đẹp với vòng eo nhỏ nhắn, đôi chân thon dài gợi cảm. Bên cạnh đó, nước da trắng sáng không tỳ vết chính là điểm mạnh giúp Tịnh Y trở nên cuốn hút.

Tuy nhiên, người hâm mộ phát hiện nữ diễn viên có nhược điểm lớn chính là nụ cười. Do khuôn miệng nhỏ nên nụ cười của Cúc Tịnh Y không được tươi tắn rạng rỡ. Hơn nữa, các cơ mặt khi cười của nữ diễn viên trông cũng rất bất hài hòa. Chính vì nhận ra khuyết điểm này nên Cúc Tịnh Y cười khá ít khi xuất hiện trước ống kính máy ảnh. Điều đó khiến mọi người lầm tưởng nữ diễn viên có tính cách lạnh lùng, khó gần.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng đây chính là hậu quả của phẫu thuật thẩm mĩ. So sánh ảnh Cúc Tịnh Y ngày trước và bây giờ khác hẳn nhau nên không loại trừ khả năng nữ diễn viên đã đụng chạm dao kéo, khiến các chi tiết trên gương mặt không còn tự nhiên.

Cúc Tịnh Y sinh năm 1994 tại Tứ Xuyên, Trung Quốc. Cô là ca sĩ, diễn viên thần tượng được nhiều người yêu thích. Cúc Tịnh Y khởi nghiệp vào năm 2013 nhờ tham gia cuộc thi Nữ thần kịch trường. Năm 2014, cô chính thức trở thành thành viên nhóm SNH48 hoạt động tại thị trường Trung Quốc.

Ngoài ca hát, cô còn tham gia một số phim truyền hình như Nhiệt huyết Trường An, Cửu Châu Thiên không thành, Hiên viên kiếm, Tân Bạch nương tử truyền kỳ, Vân Tịch truyện, Vân Tịch Truyện, Tiên sinh bơi lội, Thư sinh xinh đẹp... Tuy nhiên, diễn xuất của người đẹp không được đánh giá cao.