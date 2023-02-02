Á hậu Hong Kong 2022 Hứa Tử Huyên không mặn mà với TVB vì 'ôm hận' chuyện về nhì

Sao quốc tế 02/02/2023 18:08

Việc Hứa Tử Huyên lơ là các hoạt động cùng TVB được cho là xuất phát từ việc cô không bằng lòng với việc chỉ được trao danh hiệu Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2022.

Trang ON đưa tin, kể từ khi đăng quang Á hậu 1 Hong Kong 2022, Hứa Tử Huyên tỏ ra không mấy mặn mà với việc hoạt động dưới trướng TVB. Cô thường xuyên lơ là công việc, không quan tâm đến hướng phát triển sự nghiệp mà nhà đài này vạch ra.

Á hậu Hong Kong 2022 Hứa Tử Huyên không mặn mà với TVB vì 'ôm hận' chuyện về nhì - Ảnh 1

Được biết, kể từ khi lên ngôi Á hậu 1, sự kiện có quy mô lớn nhất mà Hứa Tử Huyên tham gia là chương trình từ thiện Gala Spectacular vào tháng 10/2022. Kể từ đó, cô cũng không xuất hiện bên cạnh Hoa hậu và Á hậu 2 trong các sự kiện khác của TVb.

Nhiều nguồn tin cho biết, Hứa Tử Huyên thường xuyên dùng lý do đang đi du lịch, không về kịp để vắng mặt khỏi các sự kiện của nhà đài lớn nhất Hong Kong. Ngay trong TVC chúc mừng năm mới của TVB vừa qua, cô cũng không tham gia.

Á hậu Hong Kong 2022 Hứa Tử Huyên không mặn mà với TVB vì 'ôm hận' chuyện về nhì - Ảnh 2

Lý giải cho việc Hứa Tử Huyên hào hứng với các công việc mà TVB giao phó, nguồn tin cho biết người đẹp không hài lòng với kết quả chung cuộc của Hoa hậu Hong Kong 2022. Cô cho rằng việc Lâm Ngọc Vị đạt ngôi vị cao nhất là do TVB "thiên vị người quen", bởi cha của Lâm Ngọc Vị chính là tài tử Lâm Tuấn Hiền - người từng hoạt động dưới trướng TVB trong thập niên 80, 90 của thế kỷ trước.

Á hậu Hong Kong 2022 Hứa Tử Huyên không mặn mà với TVB vì 'ôm hận' chuyện về nhì - Ảnh 3

Tại đêm chung kết Hoa hậu Hong Kong 2022, Hứa Tử Huyên bị truyền thông ghi lại khoảnh khắc cô bĩu môi, thể hiện thái độ ghét bỏ khi Lâm Ngọc Vị được gọi tên ở ngôi vị cao nhất. Thậm chí khi trả lời phỏng vấn, cô cũng bày tỏ mình không bằng lòng với kết quả này.

Trước khi tham gia Hoa hậu Hong Kong 2022, Hứa Tử Huyên giữa chức vụ nhân viên phân tích tài chính của một ngân hàng tại New York, cô còn có bằng thạc sĩ của đại học Oxford và Cambridge. Thời đi học, Hứa Tử Huyên cũng được mệnh danh là "Hoa khôi ngành tài chính".

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