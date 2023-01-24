Điểm mặt những mỹ nhân hàng đầu Cbiz hậu ly hôn: Người ngày càng xinh đẹp, kẻ chật vật tìm lại vị thế ban đầu

Sao quốc tế 24/01/2023 19:50

Hậu ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh hiện đang là mỹ nhân có được thành công lẫn sự xinh đẹp khiến fan cực kỳ ngưỡng mộ.

Những cuộc hôn nhân của các nghệ sĩ trong showbiz luôn được công chúng quan tâm. Dù nhận được nhiều lời chúc phúc bền lâu, song vẫn có nhiều cặp đôi vẫn nói lời chia tay khiến netizen không khỏi phần tiếc nuối. Tuy nhiên, sau tan vỡ hôn nhân sự nghiệp lẫn cuộc sống của mỗi người đều sự bắt đầu khác nhau. 

Triệu Lệ Dĩnh

Điểm mặt những mỹ nhân hàng đầu Cbiz hậu ly hôn: Người ngày càng xinh đẹp, kẻ chật vật tìm lại vị thế ban đầu - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Cuối tháng 4 năm 2021, thông tin Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong chính thức đường ai nấy đi đã tiêu tốn không ít giấy mực của giới báo chí. Trái ngược với suy nghĩ của nhiều người rằng cô nàng sẽ phải mất một khoản thời gian dài để lấy lại tinh thần nhưng mỹ nhân họ Triệu đã nhanh chóng trở lại và có được thành công khiến nhiều người ngưỡng mộ. 

Đầu tiên phải kể đến thành công vang dội của hai vai chính trong tác phẩm Hạnh Phúc Đến Vạn Gia và Gió Thổi Bán Hạ vào năm 2022 vừa qua. Loạt thành tích nổi trội đã cho thấy sự thành công trong công cuộc chuyển mình của nghệ sĩ nổi tiếng. Sắp tới đây với dự án cấp S+ Dữ Phượng Hành, netizen cho rằng danh tiếng lẫn sự nghiệp của cô nàng sẽ còn vươn xa hơn nữa. 

Dương Mịch

Điểm mặt những mỹ nhân hàng đầu Cbiz hậu ly hôn: Người ngày càng xinh đẹp, kẻ chật vật tìm lại vị thế ban đầu - Ảnh 2
Dương Mịch - Ảnh: Internet

Cũng giống như đồng nghiệp của mình, cuộc hôn nhân với Lưu Khải Uy của Dương Mịch từng là tâm điểm của dư luận trong suốt thời gian dài. Từ khi quay trở lại với cuộc sống độc thân, người đẹp họ Dương lại đang khá chật vật trên con đường diễn xuất của mình.

Cô nàng mãi chưa có tác phẩm nổi bật sau vai diễn Bạch Thiển trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (2017). Cô nàng liên tiếp đón nhận những tin không vui trong khoảng thời gian cuối năm 2022, nào là bị đồn quỵt tiền, nhan sắc xuống cấp,....

Angelababy

Điểm mặt những mỹ nhân hàng đầu Cbiz hậu ly hôn: Người ngày càng xinh đẹp, kẻ chật vật tìm lại vị thế ban đầu - Ảnh 3
Angelababy - Ảnh: Internet

Cuộc hôn nhân kết thúc sau 7 năm chung sống của Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh cũng gây nhiều tiếc nuối cho khán giả yêu mến bộ đôi nổi tiếng. Có thể thấy rõ, kể từ khi chia tay chồng, tài nguyên về phim ảnh của Angelababy đã không còn được như trước. Cô nàng thậm chí phải kết hợp với những đàn em kém nổi như Vương An Vũ, Lại Quán Lâm,... trong những dự án gần đây. Dù vậy, nhan sắc và vóc dáng ngày một lên hương của Angelababy cũng là điều khán giả phải gật gù công nhận mỗi khi cô xuất hiện trước công chúng ở các show truyền hình, giải trí.

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