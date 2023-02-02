Mãn Giang Hồng thắng lớn trên rạp, xuất sắc giành danh hiệu phim có thu nhập cao nhất dịp tết nhưng nhận về không ít drama

Sao quốc tế 02/02/2023 16:32

Mãn Giang Hồng của Dịch Dương Thiên Tỉ vướng phải những rắc rối không đáng có.

Mãn Giang Hồng là dự án phim điện ảnh, thuộc dòng cổ trang của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Ngoài 2 nam chính là Thẩm Đằng và Dịch Dương Thiên Tỉ, phim còn sở hữu nhiều diễn viên tên tuổi khác như Lôi Giai Âm, Vương Giai Di, Trương Dịch, Nhạc Vân Bằng.

Dù phải đối mặt với nhiều loạt phim bom tấn khác cũng xuất hiện cùng đợt nhưng Mãn Giang Hồng vẫn biết cách thống trị phòng vé với doanh thu kỷ lục tại dịp tết vừa qua. Tuy nhiên, dù thắng lớn nhưng dự án cũng ít nhiều gặp phải những rắc rối không đáng có.

Mãn Giang Hồng thắng lớn trên rạp, xuất sắc giành danh hiệu phim có thu nhập cao nhất dịp tết nhưng nhận về không ít drama - Ảnh 1
Mãn Giang Hồng - Ảnh: Internet

Cụ thể vào ngày 24/1, một cư dân mạng đã đăng tải trên Weibo bức ảnh cho thấy người này đã đặt mua online vé xem phim Lưu Lạc Địa Cầu 2. Tuy nhiên, vé đã bị hủy và hoàn trả lại với lý do "lỗi hệ thống". Người dùng này sau đó phát hiện, buổi chiếu không hề bị hủy mà đã bị đổi sang suất chiếu của Mãn Giang Hồng.

Nhiều khán giả cũng rơi vào tình trạng tương tự, mua vé Lưu Lạc Địa Cầu 2 nhưng lại bị hoàn và đổi thành Mãn Giang Hồng. Điều này khiến fan nghi ngờ về con số thực sự mà phim đạt được trong thời điểm vừa rồi. 

Vào thời điểm ra mắt, Lưu Lạc Địa Cầu 2 là bộ phim dẫn đầu doanh số. Tới mùng 2 Tết Nguyên đán 2023, Mãn Giang Hồng tăng tỉ lệ suất chiếu bất thường và đột ngột bứt phá, bỏ xa phim của Ngô Kinh, Lưu Đức Hoa từ mùng 3 Tết.

Mãn Giang Hồng thắng lớn trên rạp, xuất sắc giành danh hiệu phim có thu nhập cao nhất dịp tết nhưng nhận về không ít drama - Ảnh 2

Thành tích của phim bị đặt nhiều nghi vấn - Ảnh: Internet

Đoàn phim Mãn Giang Hồng cũng nhanh chóng lên tiếng đính chính trước loạt ồn ào gian lận: "Chúng tôi không đạo văn, đánh cắp doanh thu, thao túng phòng vé hay rửa tiền như những thông tin đang lan truyền trên mạng". Mặc dù thế, những điều tiếng, nghi ngờ của cư dân mạng vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.

Thậm chí một số bộ phận netizen còn đưa ra những bằng chứng khác nói về việc bộ phim đã ăn cắp ý tưởng từ dự án khác. Dù chưa có bằng chứng nào được xác thực nhưng với việc liên tiếp gặp phải những drama không đáng có cũng đã ảnh hưởng đến hình ảnh của phim ít nhiều.  

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Từ khóa:   Mãn Giang Hồng Dịch Dương Thiên Tỉ sao Châu Á sao Hoa ngữ Cbiz

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