Trong những năm 1990, có tin đồn cho rằng vì Lữ Tụng Hiền gây thù chuốc oán với một "phú bà" ở Hong Kong nên đã bị người này trả thù bằng cách đâm xe vào cô bạn gái đang mang thai của nam tài tử.

Trang HK01 đưa tin, mới đây Lữ Tụng Hiền đã tham gia vào chương trình Lớp Học Vô Hạn Siêu Việt với vai trò là khách mời. Tại đây, nam tài tử đã nói về tin đồn bị "trả thù tình" vào hơn 30 năm trước.

Theo đó, vào những năm 1990, có tin đồn Lữ Tụng Hiền đã được một nữ đại gia giàu có và quyền lực bậc nhất xứ Cảng Thơm để mắt đến, bà đưa ra con số 5 triệu HKD để được dùng bữa cùng anh. Không những vậy, nếu nam diễn viên đồng ý trở thành nhân tình của bà ta thì anh sẽ ngay lập tức nhận được 50 triệu HKd. Trước số tiền khổng lồ, Lữ Tụng Hiền vẫn không lung lay. Vì vậy, vị "phú bà" kia đã ghi hận và trả thù bằng cách cho người đâm xe vào Mạch Cảnh Đình - bạn gái Lữ Tụng Đình. Tai nạn khiến cho cô bị sảy thai và hoàn toàn mất đi khả năng làm mẹ.

Lữ Tụng Hiền và Mạch Cảnh Đình - Ảnh: Internet Nhân dịp xuất hiện trên sóng truyền hình, Lữ Tụng Hiền đã tiết lộ sự thật về vụ tai nạn trên sau hơn 30 năm. Anh cho biết, tình tiết của vụ việc đã bị truyền thông bóp méo để thêm phần giật gân. "Vụ tai nạn của Mạch Cảnh Đình không phải bị phú bà nào đó trả thù mà xảy ra khi cô ấy quay phim ở Australia vào năm 1988. Di chứng của vụ tai nạn phim trường khiến sức khỏe Cảnh Đình sa sút, khó mang thai. Vì vậy, chúng tôi quyết định không sinh con, sống nương tựa nhau trọn đời. Ai đó đã thêm mắm dặm muối cho câu chuyện tình cảm của tôi." - Lữ Tụng Hiền chia sẻ. Tuy nhiên, Lữ Tụng Hiền cho biết việc anh từng được một người giàu có ngỏ ý hẹn hò và trao cho khối tài sản lớn là thật. Nhưng đó là rất lâu sau vụ tai nạn của Mạch Cảnh Đình, nam tài tử vì muốn chăm sóc và ở bên vợ suốt đời nên đã từ chối lời đề nghị này.

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