Không chỉ có Cúc Tịnh Y, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng bị soi diện đồ rẻ tiền, thiếu chỉn chu, lộ đầy chỉ thừa

Không chỉ có Cúc Tịnh Y, mới đây, fan còn phát hiện Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không được chăm chút trang phục khi lên sân khấu. Trong lần xuất hiện mới đây trên sân khấu chương trình chào năm mới, Địch Lệ Nhiệt Ba ăn vận giá giản dị với áo len và chân váy xám.

Những ngày gần đây, cư dân mạng đang bàn tán xôn xao về cuộc sống thê thảm của Cúc Tịnh Y dù là người nổi tiếng. Theo đó, người hâm mộ vô cùng tức giận với việc đoàn đội để mỹ nhân 1994 mặc những trang phục "rẻ tiền", mua trên sàn thương mại điện tử gây ra ảnh hưởng không đáng có tới hình tượng Cúc Tịnh Y xây dựng bấy lâu nay.

Tuy nhiên người hâm mộ lại phát hiện ra chân váy của nữ diễn viên vẫn còn rất nhiều chỉ thừa không được xử lý. Trang phục lần này khiến người hâm mộ vô cùng bất bình và tức giận, cho rằng Gia Hành không còn quan tâm chăm chút cho nữ diễn viên.

Vốn là cái tên top đầu trong bảng xếp hạng sắc đẹp xứ Trung, kể từ khi mới ra mắt đến nay, Địch Lệ Nhiệt Ba khiến bao người phải mê mẩn với vẻ đẹp sắc sảo, khí chất sang chảnh, "cân" được đủ loại trang phục. Đặc biệt, trong mấy năm gần đây, nàng "mỹ nữ Tân Cương" có bước tiến ngoạn mục cả về nhan sắc lẫn phong cách thời trang, biết bao lần lọt vào top tìm kiếm trên mạng nhờ khoảnh khắc đẹp xuất thần trên thảm đỏ.

Thuở mới vào nghề, Địch Lệ Nhiệt Ba từng được chính Dương Mịch nâng đỡ. Nhờ nét đẹp độc lạ cùng chiều cao ấn tượng, nữ diễn viên còn biết cách biến hóa đa dạng phong cách, khiến hình ảnh của mình không bị nhàm chán. Vì vậy, cô duy trì được sức hút trên mạng xã hội khi mà phong cách dự sự kiện của mình thường xuyên trở thành đề tài bàn luận sôi nổi. Đây cũng là lý do Địch Lệ Nhiệt Ba được ưu ái xếp vào hàng mỹ nữ thế hệ mới của các nhãn hàng.

Trong vòng 7 tháng gần đây, ngôi sao thế hệ 9X ít xuất hiện tại các sự kiện, không gia nhập đoàn phim mới. Điều này khiến các tin đồn tiêu cực về cô bắt đầu xuất hiện. Gần nhất, làng giải trí Hoa ngữ xôn xao trước tin đồn mỹ nhân Tân Cương đang mang thai, ra nước ngoài chuẩn bị sinh nở.

Tuy nhiên, khi chia sẻ nguyên nhân bất ngờ "ở ẩn" với truyền thông, mỹ nhân Tân Cương cho biết bản thân bị quá tải, mất cân bằng sau thời gian dài đáp ứng lịch trình làm việc 24h để duy trì danh tiếng. Cô không có thời gian nghỉ ngơi và cơ hội tập trung cho bản thân, gia đình. Để đảm bảo tình hình thể chất và tái tạo năng lượng nên Địch Lệ Nhiệt Ba mới tạm ngưng hoạt động.

Theo thông tin mới nhất, dự án An Lạc truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ lên sóng trong năm 2023 sau thời gian dài trì hoãn. Được biết, An Lạc truyện được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết "Đế Hoàng Thư" của tác giả Tinh Linh.