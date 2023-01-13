Đường đường là 'mỹ nhân 4000 năm có một', Cúc Tịnh Y bị đối xử thua cả trợ lí khiến fan tức điên

Sao quốc tế 13/01/2023 17:06

Mặc trang phục rẻ tiền đi biểu diễn, fan Cúc Tịnh Y bức xúc đòi lại công bằng cho thần tượng.

Thời gian vừa qua, sự việc Cúc Tịnh Y bị đoàn đội đối xử bất công, hời hợt trong khâu chăm lo tạo hình, trang phục cho nghệ sĩ, ăn chặn tiền,...Điều này thực sự khiến cho fan của cô nàng vô cùng bức xúc và phẫn nộ bởi dù gì cô cũng là mỹ nhân 4000 năm có một. 

Đường đường là 'mỹ nhân 4000 năm có một', Cúc Tịnh Y bị đối xử thua cả trợ lí khiến fan tức điên - Ảnh 1
Cúc Tịnh Y - Ảnh: Internet

Mới đây, fan Cúc Tịnh Y tiếp tục đăng đàn tố cáo nhân viên bên cạnh nữ diễn viên đều mặc hàng hiệu trong khi đó nữ idol lại xuất hiện với bộ trang phục cực kỳ rẻ tiền và kém sang hơn hẳn so với những mỹ nhân khác. 

Đường đường là 'mỹ nhân 4000 năm có một', Cúc Tịnh Y bị đối xử thua cả trợ lí khiến fan tức điên - Ảnh 2
Hàng loạt bằng chứng cô nàng bị đối xử bất công được netizen đưa ra - Ảnh: Internet

Thấy bất công cho thần tượng, netizen đồng loạt yêu cầu phòng làm việc ngôi sao sinh năm 1994 nhanh chóng đưa ra lời giải thích thỏa đáng. Dẫu vậy phía đại diện của nữ diễn viên vẫn chưa đưa ra lời xin lỗi hay bào chữa về vấn đề trên. 

Chưa dừng tại đó, nhiều netizen còn chỉ ra rằng Cúc Tịnh Y không chỉ bị đoàn đội đối xử bất công mà với vai trò là một diễn viên, các dự án vào tay cô nàng đều là những bộ phim có kịch bản không phù hợp với sở trường của mỹ nhân này nên việc cô thường xuyên bị chê bai đóng dở là có nguyên nhân của nó. 

Đường đường là 'mỹ nhân 4000 năm có một', Cúc Tịnh Y bị đối xử thua cả trợ lí khiến fan tức điên - Ảnh 3
Nhan sắc xinh đẹp của mỹ nhân 4000 năm - Ảnh: Internet

Trong làng giải trí Hoa ngữ hiện nay, tuy địa vị của Cúc Tịnh Y không cao như Địch Lệ Nhiệt Ba hay Dương Tử, song, cô vẫn rất được công chúng quan tâm và yêu thích, lưu lượng khá cao nhờ nhan sắc cực phẩm và tính cách đáng yêu. Thế nên, dù ít dù nhiều, việc đoàn đội để mỹ nhân 1994 mặc những trang phục “rẻ tiền” sẽ gây ra ảnh hưởng không đáng có tới hình tượng Cúc Tịnh Y ây dựng bấy lâu nay, cũng khiến cô khó tiếp cận với các thương vụ thời trang cao cấp, xa xỉ. 

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