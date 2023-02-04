Lý do kĩ năng diễn xuất của Vương Nhất Bác chưa thể gây ấn tượng với phim điện ảnh 'Vô Danh'

Sao quốc tế 04/02/2023 21:43

Lần đầu ra mắt màn ảnh rộng của Vương Nhất Bác không thành công như mong đợi. Đồng thời, nam diễn viên không tạo sự đột phá trong diễn xuất.

Mới đây, trang Sina đưa tin, sau 12 ngày công chiếu, bộ phim điện ảnh Vô danh do Lương Triều Vỹ, Vương Nhất Bác đóng chính đạt mức doanh thu 700 triệu NDT, xếp thứ 4 trong các phim ra mắt dịp Tết Nguyên đán.

Phim nhận nhiều ý kiến trái chiều dẫn tới suất chiếu ít, khả năng thu hồi vốn chậm. Trong khi đó, với kinh phí sản xuất hơn 300 triệu NDT, Vô danh phải đạt ít nhất 1,2 tỷ NDT mới hòa vốn. Lần đầu ra mắt màn ảnh rộng của Vương Nhất Bác không thành công như mong đợi. Nam diễn viên không tạo sự đột phá trong diễn xuất. Bên cạnh đó, những thị phi trong quá trình quảng bá dự án khiến tên tuổi Vương Nhất Bác bị ảnh hưởng theo hướng tiêu cực.

Lý do kĩ năng diễn xuất của Vương Nhất Bác chưa thể gây ấn tượng với phim điện ảnh 'Vô Danh' - Ảnh 1

Vô danh có đề tài chiến tranh, lấy bối cảnh Trân Châu cảng vào tháng 12/1941. Phim kể về sự mạo hiểm mạng sống của những điệp viên ngầm để gửi tin tình báo, bảo vệ đất nước. Trong đó, Vương Nhất Bác đảm nhận vai Diệp tiên sinh. Theo đánh giá của khán giả trên các diễn đàn như Douban, QQ, Sohu, diễn xuất của Vương Nhất Bác trong phim chưa trọn vẹn. Nhiều phân đoạn, anh gào thét tức giận nhưng chỉ thể hiện được vỏ bọc tâm lý bên ngoài, chưa chạm được tới cảm xúc thật của nhân vật.

Ngoài ra, được trao nhiều đất diễn nhưng Vương Nhất Bác không thể "dụng võ" vì kỹ năng diễn xuất còn non. Theo Sina, trước khi Vô danh công chiếu, diễn xuất của Vương Nhất Bác cũng là đề tài tranh luận của khán giả. Nhiều ý kiến tỏ ra nghi ngại khả năng thể hiện của anh, dẫn đến tâm lý không muốn ra rạp.

Lý do kĩ năng diễn xuất của Vương Nhất Bác chưa thể gây ấn tượng với phim điện ảnh 'Vô Danh' - Ảnh 2

 

Bộ phim nhận số điểm chất lượng trên Douban là 6,8/10. Song, nhiều khán giả cho rằng đoàn phim đã gây sức ép lên Douban, khiến trang này phải khóa bình luận của người xem, sau đó lọc bỏ những ý kiến trái chiều. Đây là lần đầu khán giả xem phim không được thoải mái thể hiện ý kiến về một tác phẩm điện ảnh. Một bộ phận khác nhận định điểm chất lượng của phim có thể còn thấp hơn nhưng ê-kíp đã can thiệp để tác phẩm điện ảnh đầu tay của Vương Nhất Bác có điểm số đẹp.

Theo Sina, Vương Nhất Bác đang là ngôi sao trẻ được các nhà sản xuất dốc sức lăng xê. Ngoài Vô danh, nam diễn viên còn ba tác phẩm điện ảnh khác chờ ra rạp là Vua của bầu trời, Nhiệt liệt, Lực lượng giữ gìn hòa bình.

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Bộ điện ảnh Vô Danh với sự tham gia diễn chính của Vương Nhất Bác sau nhiều ngày mong đợi đã chính thức ra rạp (tại Trung Quốc) vào mùng 1 Tết Âm lịch (tức ngày 22/01/2023) vừa qua.

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