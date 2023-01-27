Vương Nhất Bác thẳng thắn đáp trả sau khi Vô Danh bị chê 'yếu thế' trong cuộc chiến phòng vé năm 2023

Bộ điện ảnh Vô Danh với sự tham gia diễn chính của Vương Nhất Bác sau nhiều ngày mong đợi đã chính thức ra rạp (tại Trung Quốc) vào mùng 1 Tết Âm lịch (tức ngày 22/01/2023) vừa qua.
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Phim điện ảnh "Vô Danh" chiếu Tết do Lương Triều Vỹ và Vương Nhất Bác đóng chính đang cho thấy sự "đuối sức" ngoài phòng vé khi càng ngày càng bị 2 đối thủ Lưu Lạc Địa Cầu 2 và Mãn Giang Hồng bỏ xa. Trước những lời chê bai, chỉ trích về diễn xuất của khán giả, Vương Nhất Bác đã có chia sẻ chính thức, nêu ra quan điểm của mình về vai diễn.
Trong một buổi giao lưu tại rạp phim vừa qua, Vương Nhất Bác đã lên tiếng sau khoảng thời gian trở thành bị mục tiêu công kích vì vai diễn trong Vô Danh. Nam diễn viên cho rằng những người đang cố gắng “dìm” anh, họ rất lợi hại nhưng cũng rất khổ. Nam diễn viên bộc bạch: “Tôi cảm thấy những người đó tốn nhiều thời gian cho tôi, thành ra họ rất khổ. Tôi cũng thấy họ rất lợi hại, song cuộc sống của họ cũng không hoàn hảo vì đã quyết định dùng cả đời chỉ để theo đuổi ‘dìm’ 1 người, làm ra những chuyện thế này”.
Bên cạnh đó, anh cũng hi vọng khán giả sẽ có cuộc sống của riêng mình, Ngoài ra, Vương Nhất Bác cũng không quên gửi lời cảm ơn đến những người đã ủng hộ và yêu quý anh trong suốt quãng thời gian vừa qua, và hứa sẽ tiếp tục nỗ lực để trở thành thần tượng hoặc tấm gương cho người hâm mộ.
Thời gian qua, nam lưu lượng sinh năm 1997 gặp phải nhiều lời chê bai do diễn xuất kém trong Vô Danh, là một trong những yếu tố khiến phim thua thiệt ngoài phòng vé.
Sau 4 ngày chiếu, phim chỉ mới đạt xấp xỉ 400 triệu NDT, hiện tại đã bị đẩy xuống hạng 5 bởi phim Biển Sâu. Dù rất cố gắng, nỗ lực cho vai điện ảnh Tết đầu tay nhưng đối mặt với con số thực tế, Vương Nhất Bác không thể không chấp nhận rằng bản thân đã gặp thất bại.
Diễn xuất của dàn sao trong Vô danh, trừ Lương Triều Vỹ và Châu Tấn xuất sắc, còn lại đều ở mức trung bình - khá. Tuy nhiên, số lượng cảnh quay của ảnh đế và ảnh hậu ít ỏi, không xứng với địa vị nam - nữ chính. Ngôi sao được quan tâm nhất là Vương Nhất Bác có màn thể hiện tương đối trọn vẹn. Tiếc rằng nội dung khó hiểu khiến Vô danh ngã ngựa dù được đánh giá "có thể làm nên chuyện" trước khi công chiếu.