Vương Nhất Bác thẳng thắn đáp trả sau khi Vô Danh bị chê 'yếu thế' trong cuộc chiến phòng vé năm 2023

Phim điện ảnh "Vô Danh" chiếu Tết do Lương Triều Vỹ và Vương Nhất Bác đóng chính đang cho thấy sự "đuối sức" ngoài phòng vé khi càng ngày càng bị 2 đối thủ Lưu Lạc Địa Cầu 2 và Mãn Giang Hồng bỏ xa. Trước những lời chê bai, chỉ trích về diễn xuất của khán giả, Vương Nhất Bác đã có chia sẻ chính thức, nêu ra quan điểm của mình về vai diễn.

Trong một buổi giao lưu tại rạp phim vừa qua, Vương Nhất Bác đã lên tiếng sau khoảng thời gian trở thành bị mục tiêu công kích vì vai diễn trong Vô Danh. Nam diễn viên cho rằng những người đang cố gắng “dìm” anh, họ rất lợi hại nhưng cũng rất khổ. Nam diễn viên bộc bạch: “Tôi cảm thấy những người đó tốn nhiều thời gian cho tôi, thành ra họ rất khổ. Tôi cũng thấy họ rất lợi hại, song cuộc sống của họ cũng không hoàn hảo vì đã quyết định dùng cả đời chỉ để theo đuổi ‘dìm’ 1 người, làm ra những chuyện thế này”.