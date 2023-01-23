Phim của Lương Triều Vỹ, Vương Nhất Bác bị chê 'thua xa' so với phim của Ngô Kinh, Lưu Đức Hoa

Mới đây, dự án phim Vô danh do Lương Triều Vỹ và Vương Nhất Nhất đóng chính, với 125 triệu NDT (18,4 triệu USD).

Vào ngày 22/1, Sina đưa tin tổng doanh thu phòng vé mùa phim Tết Trung Quốc trong ngày công chiếu đầu tiên đã vượt mốc 1 tỷ NDT (147 triệu USD). Cụ thể, tính đến 14h ngày mùng 1, Lưu lạc địa cầu 2 của Ngô Kinh, Lưu Đức Hoa đang dẫn đầu doanh thu với 391 triệu NDT (57,6 triệu USD). Bộ phim có cú lội ngược dòng, giành vị trí quán quân sau đợt mở bán vé đặt trước không thuận lợi. Lưu lạc địa cầu 2 được đánh giá hoàn toàn có thể đạt mức doanh thu khổng lồ, khoảng 420-566 triệu USD. Bộ phim trinh thám - phá án Mãn giang hồng của đạo diễn Trương Nghệ Mưu đứng thứ 2. Phim thu được 335 triệu NDT (49,3 triệu USD). Trong đó, dự án phim Vô danh do Lương Triều Vỹ và Vương Nhất Nhất đóng chính, với 125 triệu NDT (18,4 triệu USD). Sau nửa ngày ra rạp, dự án phim Vô danh bị đánh giá thấp nhất về chất lượng. Trên mạng xã hội Weibo, khán giả bày tỏ sự thất vọng về nội dung thiếu chỉn chu vì cắt ghép rời rạc, khó hiểu và không có phụ đề tiếng nước ngoài, phương ngữ địa phương của tác phẩm.

Diễn xuất của dàn sao trong Vô danh trừ Lương Triều Vỹ không được đánh giá cao. Số lượng cảnh quay của Lương Triều Vỹ và Châu Tấn ít ỏi, không xứng với địa vị nam - nữ chính trong phim. Đáng chú ý là được trao nhiều đất diễn nhưng Vương Nhất Bác không thể "dụng võ" vì kỹ năng diễn xuất kém. Chưa kể, anh cũng được cho là có ngoại hình không phù hợp với điện ảnh. Nhiều khuyết điểm hình thể của sao trẻ lộ rõ trên màn ảnh rộng.

Trước hàng loạt phản hồi tiêu cực, đoàn phim Vô danh đã khóa bình luận trên trang đánh giá Douban. Đây là ê-kíp có phim phẩm chiếu Tết duy nhất chặn khán giả chia sẻ quan điểm cá nhân khi đạt hiệu ứng truyền miệng không tốt từ những suất chiếu ngày đầu năm. Việc làm của đoàn Vô danh gây nhiều tranh cãi. Vô danh có đề tài chiến tranh, lấy bối cảnh Trân Châu cảng vào tháng 12/1941. Bộ phim mang hơi hướng "hài kịch đen", là tác phẩm điện ảnh thứ ba sau Bác sĩ Trung Hoa và Hồ Trường Tân với kinh phí đầu tư lớn. Phim lấy bối cảnh Trân Châu cảng năm 1941, xoay quanh cuộc sống hiểm nguy của những tình báo viên sống và làm việc tại Thượng Hải.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phim-cua-luong-trieu-vy-vuong-nhat-bac-bi-che-thua-xa-so-voi-phim-cua-ngo-kinh-luu-uc-hoa-548880.html