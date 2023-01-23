Loạt cảnh yêu đương 'tình bể bình' giữa Nhậm Gia Luân và Lý Thấm trong dự án phim 'Thỉnh Quân'

Thỉnh Quân đánh dấu lần hợp tác đầu tiên giữa 2 ngôi sao hàng đầu Cbiz là Nhậm Gia Luân và Lý Thấm. Cặp đôi được đánh giá xuất sắc từ diễn xuất cho đến ngoại hình.

Thỉnh Quân do đạo diễn Trịnh Vĩ Văn thực hiện, dựa theo tác phẩm Thỉnh Quân Tế Kiệu của tác giả Viễn Tại. Dự án này cũng đánh dấu lần hợp tác đầu tiên giữa hai ngôi sao đình đám trong làng giải trí Hoa ngữ là Nhậm Gia Luân và Lý Thấm. Cặp đôi nhận được nhiều sự yêu thích nhờ ngoại hình sáng và có nhiều hoạt động nghệ thuật nổi bật. Tại thời điểm phát sóng tại Trung Quốc, Thỉnh Quân vượt mốc 9.000 điểm trên nền tảng phát sóng chỉ sau 24 giờ. Chỉ số truyền thông của bộ phim leo lên Top 1 sau hai ngày. Nhân vật Lục Viêm của Nhậm Gia Luân cũng đứng vững ở vị trí số 1.

Mới đây, bộ phim Thỉnh Quân đã lọt vào danh sách những phim chất lượng của năm trên iQiyi. Thông tin này được công bố ở Đêm hội gào thét iQiyi 2022. Ngay sau đó, người hâm mộ cũng ăn mừng thành tích của Thỉnh Quân bằng cách lục lại loạt cảnh yêu đương say đắm do Lý Thấm và Nhậm Gia Luân thể hiện. Nhậm Gia Luân luôn gây ấn tượng với vẻ ngoài điển trai, thư sinh còn Lý Thấm thì khiến khán giả xốn xang bởi vóc dáng yêu kiều, yểu điệu.

Dù màn kết hợp của cặp đôi còn vướng ít nhiều tranh cãi nhưng Thỉnh Quân vẫn giữ được sức nóng trong suốt quá trình phát sóng. Không chỉ vậy, các phân cảnh nóng, thân mật của bộ đôi diễn viên chính cũng là đề tài được đông đảo khán giả quan tâm. Thỉnh Quân có cốt truyện pha trộn giữa cổ trang, tiên hiệp cùng nét ma mị, hài hước... Bộ phim kể về mối duyên nợ hai kiếp giữa nữ trại chủ nghĩa hiệp Vu Đăng Đăng (Lý Thấm) cùng Lục Viêm (Nhậm Gia Luân) - một chiến thần lạnh lùng, kiêu ngạo, vì yêu mà ngủ say ngàn năm. Nữ trại chủ Vu Đăng Đăng "trời xui đất khiến" tình cờ cướp hôn Lục Viêm, mãi sau này cô mới phát hiện ra "oan gia ngõ hẹp" ở kiếp này lại chính là người yêu định mệnh của mình.

Ấn tượng với tạo hình dân quốc của Nhậm Gia Luân trong dự án phim 'Thu Thiền' Mới đây, màn ra mắt của "Thu Thiền" do Nhậm Gia Luân đóng chính nhận được những ý kiến tích cực. Tác phẩm được khen ngợi từ cốt truyện, tình tiết đến dàn diễn viên chất lượng.

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