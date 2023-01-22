Rộ tin Trần Ngọc Kỳ rời công ty của Đường Yên, liệu sự nghiệp có khởi sắc hơn trước?

Bởi vì, từ khi mới ra mắt, Trần Ngọc Kỳ được kỳ vọng sớm vươn lên hàng sao hạng A như Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử, Trịnh Sảng. Song, cho đến tận bây giờ, nữ diễn viên sinh năm 1992 này vẫn "thua xa" các sao nữ cùng lứa.

Trần Ngọc Kỳ từ trước đến nay là nghệ sĩ thuộc studio của Đường Yên . Với địa vị đứng trong dàn tiểu hoa đán 8X hàng đầu Trung Quốc, Đường Yên giúp Trần Ngọc Kỳ có được những vai diễn cổ trang ấn tượng. Tuy nhiên, mới đây, cư dân mạng xôn xao trước thông tin nữ diễn viên sẽ rời khỏi công ty của Đường Yên sau bao năm gắn bó. Điều này khiến nhiều người bất ngờ, song, không ít người cảm thấy lo lắng cho sự nghiệp của cô nàng.

Năm 2016, Đường Yên giúp Trần Ngọc Kỳ giành vai phụ Cửu công chúa trẻ đẹp Thác Bạt Địch trong Cẩm Tú vị ương. Đây là bộ phim truyền hình có ảnh hưởng bậc nhất năm 2016 và đạt mức rating cao trong lịch sử phim truyền hình Trung Quốc. Nhờ vậy, tên tuổi của Trần Ngọc Kỳ cũng được công chúng biết đến rộng rãi.

Đến năm 2018, Trần Ngọc Kỳ tiếp tục đóng vai phụ Biện Thành công chúa trong bộ phim truyền hình cổ trang ăn khách nhất năm đó là Hương mật tựa khói sương.

Đến năm 2019, cô thể hiện vai quận chúa Triệu Mẫn trong Ỷ Thiên Đồ Long ký bản mới, đóng cùng Tăng Thuấn Hy và Chúc Tự Đan. Tác phẩm này bị đánh giá là chất lượng trung bình, nhiều ý tưởng cải biên sai lệch không được lòng khán giả. Song, Trần Ngọc Kỳ là diễn viên hiếm hoi đạt được thành công về mặt danh tiếng trong Ỷ Thiên Đồ Long ký 2019.

Tuy nhiên, sang năm 2020, Trần Ngọc Kỳ có hai bộ phim truyền hình lên sóng là Lưỡng thế hoan và Nguyệt thượng trọng hỏa nhưng đều không thành công.

Nhiều người đánh giá rằng điểm yếu của cô là khả năng tạo tương tác với bạn diễn. Sina bình luận trong các bộ phim thần tượng chủ yếu thể hiện chuyện tình cảm của các nhân vật, khả năng tạo cảm xúc giữa hai diễn viên là điều quan trọng, góp phần làm nên thành công của bộ phim, níu kéo khán giả theo dõi.

Mặt khác, Trần Ngọc Kỳ lựa chọn nhân vật đi vào lối mòn, có nhiều nét giống nhau cả về ngoại hình lẫn tính cách, xuất thân (thường là quận chúa). Trần Ngọc Kỳ không tìm ra được điểm độc đáo, khác lạ giữa các nhân vật nên khán giả nhanh chóng cảm thấy nhàm chán với các vai diễn do cô thể hiện.

Vào nghề từ năm 2014, đến năm 2020, Trần Ngọc Kỳ mới có vai diễn hiện đại đầu tiên. Trước đó, cô chỉ nhận phim cổ trang. Đây cũng là bước đi khiến nữ diễn viên bị đánh giá là "một màu" trong diễn xuất. Thành công ở các vai phụ nhưng thất bại khi đảm nhiệm vai chính, Trần Ngọc Kỳ đang bị đánh giá là không có "hào quang nữ chính". Nếu tình trạng này tiếp tục, nữ diễn viên khó lòng được giao vai trò quan trọng trong các dự án lớn.

Bên cạnh đó, sự vươn lên của thế hệ diễn viên sinh sau năm 1995 như Triệu Lộ Tư, Chương Nhược Nam, Tống Tổ Nhi hay 10X như Triệu Kim Mạch, sẽ khiến cơ hội của Trần Ngọc Kỳ ngày càng ít.