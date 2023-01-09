Phù Đồ Duyên nổi rầm rộ nhưng Trần Ngọc Kỳ vẫn gây tranh cãi vì 'ăn mày quá khứ' vai Triệu Mẫn năm xưa?

Sao quốc tế 09/01/2023 15:25

Nhiều khán giả nhận xét khi xem Trần Ngọc Kỳ đóng trong Phù Đồ Duyên lại khiến họ nhớ tới nhân vật Triệu Mẫn của Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký.

Hiện tại, phim cổ trang Phù Đồ Duyên đã nhận về nhiều sự quan tâm từ khán giả. Phù Đồ Duyên được chuyển thể từ tiểu thuyết Phù Đồ Tháp của Vưu Tứ Tỷ, do Trần Ngọc Kỳ - Vương Hạc Đệ đóng chính.

Phù Đồ Duyên nổi rầm rộ nhưng Trần Ngọc Kỳ vẫn gây tranh cãi vì 'ăn mày quá khứ' vai Triệu Mẫn năm xưa? - Ảnh 1

Trần Ngọc Kỳ tham gia Phù Đồ Duyên với vai nữ tài nhân Bộ Âm Lâu. Cô vốn dĩ phải bị tuẫn táng (chôn chung) với hoàng đế đời trước, song được hoàng đế mới nhìn trúng. Vì vậy, Tiêu Đạc (Vương Hạc Đệ) đã cứu mạng cô, cho cô ở tại Tiêu phủ. Nhờ đó, hai nhân vật chính mới có thời gian gần gũi, nảy sinh tình cảm. 

Phù Đồ Duyên nổi rầm rộ nhưng Trần Ngọc Kỳ vẫn gây tranh cãi vì 'ăn mày quá khứ' vai Triệu Mẫn năm xưa? - Ảnh 2

Trước Phù Đồ Duyên, Trần Ngọc Kỳ có tài nguyên phim ảnh không ít, trong đó phải kể đến vai nữ chính Triệu Mẫn trong bộ phim Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Trong nguyên tác, Triệu Mẫn là một cô gái thông minh, xinh đẹp phi phàm, tính tình thẳng thắng, sảng khoái vô cùng, có thể nói là một nhân vật tuyệt sắc mỹ nhân. Trần Ngọc Kỳ trong vai này đã thể hiện sự thông minh tinh ranh, hoạt bát để góp phần dẫn dắt không khí của bộ phim.

Phù Đồ Duyên nổi rầm rộ nhưng Trần Ngọc Kỳ vẫn gây tranh cãi vì 'ăn mày quá khứ' vai Triệu Mẫn năm xưa? - Ảnh 3

Phù Đồ Duyên nổi rầm rộ nhưng Trần Ngọc Kỳ vẫn gây tranh cãi vì 'ăn mày quá khứ' vai Triệu Mẫn năm xưa? - Ảnh 4

Sau khi xem Phù Đồ Duyên, nhiều khán giả cũng nhận xét rằng, tuy cách xây dựng hai nhân vật Bộ Âm Lâu và Triệu Mẫn là khác nhau nhưng đều có điểm chung là thông minh, lanh lợi, cũng như tính cách yêu thích tự do và nhất là 'mồm miệng đỡ chân tay'. Có thể nói chính vì 'dẻo mỏ', nên Triệu Mẫn và Bộ Âm Lâu thoát chết không ít lần.

Phù Đồ Duyên nổi rầm rộ nhưng Trần Ngọc Kỳ vẫn gây tranh cãi vì 'ăn mày quá khứ' vai Triệu Mẫn năm xưa? - Ảnh 5

Phù Đồ Duyên nổi rầm rộ nhưng Trần Ngọc Kỳ vẫn gây tranh cãi vì 'ăn mày quá khứ' vai Triệu Mẫn năm xưa? - Ảnh 6

Chính vì thế, nhìn Bộ Âm Lâu mà nhiều khán giả nhớ ngay tới Triệu Mẫn. Đây cũng là điểm gây tranh cãi của nữ diễn viên vì nhiều người cho rằng sau bao dự án, Trần Ngọc Kỳ vẫn không có sự tiến bộ. Bên cạnh tạo hình nhạt nhẽo, đơn điệu, khả năng thể hiện nhân vật của cô cũng thiếu hương vị. Ngoài ra, đài từ và cách thoại của cô cũng bị cho là ngang, thiếu cuốn hút. 

Phù Đồ Duyên nổi rầm rộ nhưng Trần Ngọc Kỳ vẫn gây tranh cãi vì 'ăn mày quá khứ' vai Triệu Mẫn năm xưa? - Ảnh 7

Dẫu vậy, sau 1 khoảng thời gian không nhỏ, Trần Ngọc Kỳ mới có thể tìm được một vai diễn hợp với mình. Cũng nhờ vai Bộ Âm Lâu mà cô cũng leo lên top 10 diễn viên được yêu thích nhất qua nhiều tuần liền.

Hiện tại, phim Phù Đồ Duyên đang nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Dù diễn xuất của Vương Hạc Đệ - Trần Ngọc Kỳ trong một số phân cảnh còn có phần gượng gạo nhưng không thể phủ nhận những cố gắng mà họ đã bỏ ra.

Lý do Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ gây thất vọng khi Phù Đồ Duyên lên sóng

Lý do Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ gây thất vọng khi Phù Đồ Duyên lên sóng

Những ngày qua, dự án Phù Đồ Duyên do Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ đóng chính đã nhận được sự quan tâm đông đảo của cộng đồng mạng. Trái với mong đợi, khi lên sóng những tập đầu tiên, cặp đôi chính gây thất vọng đối với khán giả.

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