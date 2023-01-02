Tạo hình vũ cơ của Trần Ngọc Kỳ trong Phù Đồ Duyên được công chúng khen ngợi vì một điều

Sao quốc tế 02/01/2023 14:13

Khi phim lên sóng, nữ chính Trần Ngọc Kỳ đã nhận nhiều lời chê vì liên tục trợn trừng mắt một cách vô thức khiến khán giả không khỏi thất vọng. Tuy nhiên, mới đây, Trần Ngọc Kỳ đã gỡ gạc lại với phân cảnh trong tạo hình vũ cơ của mình.

Những ngày qua, dự án Phù Đồ Duyên do Vương Hạc ĐệTrần Ngọc Kỳ đóng chính đã chính thức lên sóng. Được biết, khi lên sóng, nữ chính Trần Ngọc Kỳ đã nhận nhiều lời chê vì liên tục trợn trừng mắt một cách vô thức khiến khán giả không khỏi thất vọng.

Tạo hình vũ cơ của Trần Ngọc Kỳ trong Phù Đồ Duyên được công chúng khen ngợi vì một điều - Ảnh 1

Tuy nhiên, mới đây, Trần Ngọc Kỳ đã gỡ gạc lại với phân cảnh trong tạo hình vũ cơ của mình. Theo đó, dù bị che nửa mặt và chỉ lộ phần mắt nhưng vẫn thể hiện được ánh mắt mạnh mẽ của nhân vật. Nhiều netizen cho rằng nếu Trần Ngọc Kỳ không nhìn chằm chằm, biểu cảm gương mặt của cô vẫn khá linh hoạt. Trong Phù Đồ Duyên, nếu bỏ qua một vài nhược điểm thì diễn xuất của cô nàng đã thể hiện khá tốt khía cạnh vui tươi, đáng yêu của nữ chính.

Tạo hình vũ cơ của Trần Ngọc Kỳ trong Phù Đồ Duyên được công chúng khen ngợi vì một điều - Ảnh 2

Tạo hình vũ cơ của Trần Ngọc Kỳ trong Phù Đồ Duyên được công chúng khen ngợi vì một điều - Ảnh 3

Phù Đồ Duyên được chuyển thể từ tiểu thuyết Phù Đồ Tháp của tác giả Vưu Tứ Tỷ. Phim là câu chuyện về nhân vật Chưởng ấn thái giám Tiêu Đạc (Vương Hạc Đệ) - kẻ tìm mọi cách để củng cố quyền lực trong triều. Tài nhân Bộ Âm Lâu (Trần Ngọc Kỳ) vốn bị tuẫn táng theo tiên đế lại được tân hoàng nhìn trúng.

Tạo hình vũ cơ của Trần Ngọc Kỳ trong Phù Đồ Duyên được công chúng khen ngợi vì một điều - Ảnh 4

May mắn, cô được Tiêu Đạc cứu về sau đó an bài sống trong Tiêu phủ, hai người chung sống sớm chiều dần dần nảy sinh tình cảm, nhưng ngại vì thân phận, chỉ đành chôn sâu tình này.

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