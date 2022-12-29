Phù Đồ Duyên phá mốc 8500 điểm nhiệt độ trên IQIYI: sức nóng 'bỏng tay' của Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ không thể xem thường

Sao quốc tế 29/12/2022 11:39

Chỉ mới ngày thứ 2 công chiếu, Phù Đồ Duyên liên tục phá mốc nhiệt độ khiến dân tình kinh ngạc, mới đây bộ phim đã chính thức vượt mốc 8500 điểm nhiệt độ.

Phù Đồ Duyên là bộ phim cổ trang quyền đấu đang rất được quan tâm của Vương Hạc ĐệTrần Ngọc Kỳ. Chỉ vừa lên sóng vào ngày 27/12 vừa qua nhưng thành tích mà bộ phim đạt được khiến dân tình không khỏi bất ngờ.

Phù Đồ Duyên phá mốc 8500 điểm nhiệt độ trên IQIYI: sức nóng 'bỏng tay' của Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ không thể xem thường - Ảnh 1

Mới đây, chỉ ở ngày công chiếu thứ 2 nhưng Phù Đồ Duyên đã phá 8500 điểm trên nền tảng phát sóng IQIYI. Đây là thành tích đáng tự hào cho cả dàn diễn viên và đoàn làm phim. Có thể thấy, dù chỉ vừa lên sóng nhưng bộ phim đã liên tục phá mốc nhiệt độ với tốc độ tăng chóng mặt. Nhiều fan còn đùa rằng chưa kịp ăn mừng mốc cũ thì phim đã "vọt" lên mốc mới. 

Phù Đồ Duyên phá mốc 8500 điểm nhiệt độ trên IQIYI: sức nóng 'bỏng tay' của Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ không thể xem thường - Ảnh 2

Phù Đồ Duyên kể về chuyện tình yêu đầy gian truân, trắc trở của thái giám quyền uy Tiêu Đạc và phi tần Bộ Âm Lâu. Bộ Âm Lâu (Trần Ngọc Kỳ) là một nhân tài, sống không tranh đua nhưng vì thay chị gái đi dự tuyển phi mà cuộc đời bước sang một trang đầy sóng gió.

Ngay khi thành công vượt qua vòng tuyển tú, Bộ Âm Lâu không may nhận được chỉ thị bị buộc phải chết theo tiên đế. Chưa kịp khóc than, nàng lại may mắn được vị vua kế vị nhìn trúng, được Tiêu Đạc (Vương Hạc Đệ) cứu mạng sau đó an bài cho sống trong tiêu phủ… 

Phù Đồ Duyên phá mốc 8500 điểm nhiệt độ trên IQIYI: sức nóng 'bỏng tay' của Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ không thể xem thường - Ảnh 3

Trước đó, từ những hình ảnh đầu tiên, visual của mỹ nam sinh năm 1998 đã nhanh chóng gây chú ý, cảnh tương tác giữa anh với cả nữ chính và nữ phụ đều tạo được cảm giác cuốn hút khiến khán giả "đứng ngồi không yên".

Phù Đồ Duyên phá mốc 8500 điểm nhiệt độ trên IQIYI: sức nóng 'bỏng tay' của Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ không thể xem thường - Ảnh 4

Phù Đồ Duyên phá mốc 8500 điểm nhiệt độ trên IQIYI: sức nóng 'bỏng tay' của Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ không thể xem thường - Ảnh 5

Trong Phù Đồ Duyên, Vương Hạc Đệ đảm nhận vai Tiêu Đạc nhẫn nhịn nhục nhã gánh vác trọng trách, nắm quyền lực cường đại trong tay, chỉ vì muốn bắt được hung thủ báo thù cho đệ đệ. Một người thủ đoạn độc ác, đáng sợ vô cùng nhưng sau khi gặp gỡ Bộ Âm Lâu đã buông bỏ thù hận, tìm được sợi dây cứu vớt cuộc đời u ám của chính mình.

Phù Đồ Duyên phá mốc 8500 điểm nhiệt độ trên IQIYI: sức nóng 'bỏng tay' của Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ không thể xem thường - Ảnh 6

Với hình tượng thái giám 'ảo' Tiêu Đạc có phần tính cách khá tương đồng với nhân vật Nguyệt Tôn của Thương Lan Quyết từng "làm mưa làm gió" trên các diễn đàn phim và mạng xã hội thời gian qua khiến fan hâm mộ rất trông đợi phần thể hiện sắp tới của nam diễn viên trẻ.

 

'Phù Đồ Duyên' xác nhận ngày lên sóng, Vương Hạc Đệ - Trần Ngọc Kỳ chính thức trở lại 'đường đua' phim ảnh

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Lịch chiếu chính thức của bộ phim Phù Đồ Duyên mới đây đã được công bố, khán giả đang vô cùng mong chờ màn tái xuất của cặp đôi Vương Hạc Đệ - Trần Ngọc Kỳ.

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