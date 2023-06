Fan ồ ạt chúc mừng Phù Đồ Duyên tiếp tục 'phá đảo' 9000 điểm nhiệt độ trên nền tảng

Theo thống kê của riêng nền tảng nổi tiếng, Phù Đồ Duyên đã góp mặt trong top 3 phim có độ hot cao nhất ngày đầu lên sóng, vượt qua cả thành tích của Thương Lan Quyết. Đây cũng là bộ phim cấp A đầu tiên trong lịch sử của iQIYI đạt điểm độ hot cao như vậy trong ngày chiếu thứ nhất.

Trên bảng xếp hạng chỉ số nhân vật, nhân vật Tiêu Đạc của Vương Hạc Đệ xếp thứ nhất với điểm số 9.01, nhân vật Bộ Âm Lâu của Trần Ngọc Kỳ xếp thứ 9 với điểm số 8.19

Có thể thấy, từ bước đà Thương Lan Quyết, Vương Hạc Đệ ngày một phủ sóng trên các phim Hoa ngữ. Những tác phẩm mà anh đang tham gia ít nhiều nhận được sự quan tâm nhất định từ phía công chúng.

Ngay từ nội dung phim, có thể thấy đây là tác phẩm được "đo ni đóng giày" phù hợp với nét diễn và cách xây dựng nhân vật mà Vương Hạc Đệ hướng tới.

Phù Đồ Duyên là bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết Phù Đồ Tháp của Vu Tứ Tỷ. Phim kể về chuyện tình yêu đầy gian truân, trắc trở của thái giám quyền uy Tiêu Đạc và phi tần Bộ Âm Lâu. Bộ Âm Lâu (Trần Ngọc Kỳ) là một nhân tài, sống không tranh đua nhưng vì thay chị gái đi dự tuyển phi mà cuộc đời bước sang một trang đầy sóng gió.

Ngay khi thành công vượt qua vòng tuyển tú, Bộ Âm Lâu không may nhận được chỉ thị bị buộc phải chết theo tiên đế. Chưa kịp khóc than, nàng lại may mắn được vị vua kế vị nhìn trúng, được Tiêu Đạc (Vương Hạc Đệ) cứu mạng sau đó an bài cho sống trong tiêu phủ…