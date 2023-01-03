Fan ồ ạt chúc mừng Phù Đồ Duyên tiếp tục 'phá đảo' 9000 điểm nhiệt độ trên nền tảng

Sao quốc tế 03/01/2023 10:07

Phù Đồ Duyên liên tục làm nên những thành tích đáng gờm cho thấy bộ phim càng lúc càng nhận nhiều sự quan tâm của khán giả ở thời điểm hiện tại.

Phù Đồ Duyên không phải là dự án được đầu tư kinh phí cao, nhưng với dàn diễn viên được yêu thích như: Vương Hạc ĐệTrần Ngọc Kỳ, Tăng Lê, Hà Nhuận Đông,... cùng cốt truyện khá mới mẻ, hấp dẫn nên sớm đã được đông đảo mọt phim rất kỳ vọng. 

Fan ồ ạt chúc mừng Phù Đồ Duyên tiếp tục 'phá đảo' 9000 điểm nhiệt độ trên nền tảng - Ảnh 1

Mới đây, trang iQIYI – đơn vị phát sóng phim đã thông báo nhiệt độ của Phù Đồ Duyên chính thức phá mốc 9000. Theo đó kể từ khi lên sóng, chỉ tính riêng trên nền tảng iQIYI, Phù Đồ Duyên đã chạm mốc độ hot 6.500 điểm sau chưa đầy một ngày. Bước sang ngày chiếu thứ 2, độ hot của Phù Đồ Duyên tiếp tục tăng cao, chạm ngưỡng 8.500 điểm.

Fan ồ ạt chúc mừng Phù Đồ Duyên tiếp tục 'phá đảo' 9000 điểm nhiệt độ trên nền tảng - Ảnh 2

Theo thống kê của riêng nền tảng nổi tiếng, Phù Đồ Duyên đã góp mặt trong top 3 phim có độ hot cao nhất ngày đầu lên sóng, vượt qua cả thành tích của Thương Lan Quyết. Đây cũng là bộ phim cấp A đầu tiên trong lịch sử của iQIYI đạt điểm độ hot cao như vậy trong ngày chiếu thứ nhất.

Fan ồ ạt chúc mừng Phù Đồ Duyên tiếp tục 'phá đảo' 9000 điểm nhiệt độ trên nền tảng - Ảnh 3
Trên bảng xếp hạng chỉ số nhân vật, nhân vật Tiêu Đạc của Vương Hạc Đệ xếp thứ nhất với điểm số 9.01, nhân vật Bộ Âm Lâu của Trần Ngọc Kỳ xếp thứ 9 với điểm số 8.19

Có thể thấy, từ bước đà Thương Lan Quyết, Vương Hạc Đệ ngày một phủ sóng trên các phim Hoa ngữ. Những tác phẩm mà anh đang tham gia ít nhiều nhận được sự quan tâm nhất định từ phía công chúng.

Ngay từ nội dung phim, có thể thấy đây là tác phẩm được "đo ni đóng giày" phù hợp với nét diễn và cách xây dựng nhân vật mà Vương Hạc Đệ hướng tới.

Fan ồ ạt chúc mừng Phù Đồ Duyên tiếp tục 'phá đảo' 9000 điểm nhiệt độ trên nền tảng - Ảnh 4

Phù Đồ Duyên là bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết Phù Đồ Tháp của Vu Tứ Tỷ. Phim kể về chuyện tình yêu đầy gian truân, trắc trở của thái giám quyền uy Tiêu Đạc và phi tần Bộ Âm Lâu. Bộ Âm Lâu (Trần Ngọc Kỳ) là một nhân tài, sống không tranh đua nhưng vì thay chị gái đi  dự tuyển phi mà cuộc đời bước sang một trang đầy sóng gió.

Ngay khi thành công vượt qua vòng tuyển tú, Bộ Âm Lâu không may nhận được chỉ thị bị buộc phải chết theo tiên đế. Chưa kịp khóc than, nàng lại may mắn được vị vua kế vị nhìn trúng, được Tiêu Đạc (Vương Hạc Đệ) cứu mạng sau đó an bài cho sống trong tiêu phủ…

Fan ồ ạt chúc mừng Phù Đồ Duyên tiếp tục 'phá đảo' 9000 điểm nhiệt độ trên nền tảng - Ảnh 5

Tạo hình vũ cơ của Trần Ngọc Kỳ trong Phù Đồ Duyên được công chúng khen ngợi vì một điều

Tạo hình vũ cơ của Trần Ngọc Kỳ trong Phù Đồ Duyên được công chúng khen ngợi vì một điều

Khi phim lên sóng, nữ chính Trần Ngọc Kỳ đã nhận nhiều lời chê vì liên tục trợn trừng mắt một cách vô thức khiến khán giả không khỏi thất vọng. Tuy nhiên, mới đây, Trần Ngọc Kỳ đã gỡ gạc lại với phân cảnh trong tạo hình vũ cơ của mình.

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