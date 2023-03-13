Tiết lộ địa điểm tổ chức lễ cưới của ái nữ vua sòng bạc Ma Cao và tài tử Đậu Kiêu

Hà Siêu Liên cho biết nữ người mẫu chọn địa điểm cử hành hôn lễ ngoài trời, dọc theo bãi biển. Không gian đám cưới mang tông màu trắng chủ đạo với ngập tràn hoa tươi được sử dụng để trang trí. Theo QQ, giá thuê địa điểm, chưa tính chi phí lưu trú, đi lại và tổ chức tiệc, là khoảng 273.000 USD.

Mới đây, trang QQ đưa tin, Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu sẽ tổ chức hôn lễ tại resort Alila ở đảo Bali (Indonesia). Công tác tổ chức lễ cưới của ái nữ trùm sòng bạc Ma Cao đang được khẩn trương tiến hành. Theo QQ, Alila là khách sạn, resort cao cấp và đạt chuẩn 5 sao ở Bali, với sức chứa 400 người. Phía bên ngoài resort luôn được đảm bảo an ninh ở mức cao nhất.

Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu kết hôn vào tháng 4. Cặp sao chi 50 triệu HKD (6,3 triệu USD) để tạo nên một lễ cưới hoàn hảo khó quên trong suốt 2 ngày. Hai nghệ sĩ sẽ mời hơn 100 bạn bè, đồng nghiệp tham dự hôn lễ. Vé máy bay, chi phí lưu trú của khách mời đều được Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu chi trả.

Ái nữ của cố tỷ phú Hà Hồng Sân mời bạn thân Đặng Tử Kỳ (G.E.M), Lý Uẩn, Vương Hạo Nhi, Tiết Khải Kỳ, thành viên nhóm Twins (Chung Hân Đồng và Thái Trác Nghiên) làm phù dâu. Đặng Tử Kỳ cũng sẽ hát chúc mừng trong lễ cưới. Ngày 11/3, Thái Trác Nghiên là nghệ sĩ đầu tiên xác nhận dự hôn lễ.

Bên cạnh đó, theo On, đám cưới của Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu được thiết lập an ninh nghiêm ngặt. Các phương tiện di chuyển vào địa điểm cưới, kể cả khách mời có thiệp, đều phải kiểm tra danh tính, rà soát chặt chẽ. Hà Siêu Liên đặt mua váy cưới thêu tay của thương hiệu cao cấp trị giá hơn 1 triệu HKD (120.000 USD) và sử dụng những bộ trang sức đắt đỏ giá trị lên tới hơn 10 triệu HKD (1,2 triệu USD).

Hà Siêu Liên sinh năm 1991, là con gái của vua sòng bạc Hà Hồng Sân và Trần Uyển Trân. Cô được coi là ái nữ đẹp nhất trong gia đình cố tỷ phú. Cô tốt nghiệp ngành Kinh tế tại Anh, sau đó về nước và trở thành gương mặt đại diện, mẫu ảnh cho nhiều nhãn hàng. Ngoài ra, cô cũng có sự nghiệp kinh doanh riêng khi được bố bổ nhiệm chức vụ trong công ty của gia đình, mở chuỗi nhà hàng kinh doanh riêng...

Đậu Kiêu, sinh năm 1988, được đánh giá là diễn viên thực lực của làng giải trí Hoa ngữ. Anh gia nhập làng giải trí với phim Chuyện tình cây táo gai của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Sau đó, nam diễn viên trẻ tiếp tục tỏa sáng trong Quan hệ nguy hiểm, Tân bộ bộ kinh tâm, Hải thượng mộc vân ký, Sở Kiều truyện... Nam diễn viên Sở Kiều Truyện nhanh chóng công khai mối quan hệ giữa hai người bất chấp việc anh đang ở đỉnh cao sự nghiệp và có lượng fan nữ không nhỏ.