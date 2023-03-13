Ngay khi xuất hiện, nữ diễn viên đã khiến trung tâm thương mại náo loạn. Mọi người reo hò, cổ vũ Dương Mịch tạo nên bầu không khí vô cùng sôi động. Hình ảnh đám đông chen chúc, đứng kín cả 3 tầng trung tâm thương mại để được ngắm nữ thần Dương Mịch đã gây ấn tượng đặc biệt với cư dân mạng.

Nhờ sự chăm chỉ của mình, nhiều năm qua, Dương Mịch giữ vững vị thế là một trong những tiểu hoa đán 8X thành công nhất. QQ cho biết cô còn là minh tinh đắt giá nhất showbiz Trung Quốc với những chỉ số truyền thông tích cực, giá trị thương mại cao.

Ngoài ra, Dương Mịch còn là bà chủ của công ty giải trí Gia Hành Thiên Hạ. Cô lăng xê nhiều nghệ sĩ trẻ như Địch Lệ Nhiệt Ba, Cao Vỹ Quang, Trương Bân Bân, Chúc Tự Đan, Trương Vân Long. Trong đó thành tựu lớn nhất của Dương Mịch là thành công đưa Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành minh tinh 9X hot nhất Trung Quốc. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho biết Dương Mịch sắp rời công ty Gia Hành Thiên Hạ. Nữ diễn viên không chỉ là nghệ sĩ dưới trướng mà còn là một trong ba cổ đông lớn nhất của công ty, nắm trong tay 15% cổ phần và có ý nghĩa quan trọng trong sự phát triển của Gia Hành.