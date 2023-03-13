Mới đây, Dương Mịch gây chú ý khi tham dự sự kiện của 1 nhãn hàng nổi tiếng tại trung tâm thương mại ở Thâm Quyến (Trung Quốc).
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Mới đây, Dương Mịch tham dự sự kiện của 1 nhãn hàng nổi tiếng tại trung tâm thương mại ở Thâm Quyến (Trung Quốc). Nữ diễn viên sinh năm 1986 diện trang phục ôm sát cơ thể giúp khoe trọn đường cong quyến rũ. T
Trước ống kính, mỹ nhân Tam Sinh Tam Thế tỏa sáng nhờ nhan sắc yêu kiều, ngọt ngào tựa nàng thơ. Từ mọi góc nhìn, nữ diễn viên vẫn có thể khiến khán giả mê mẩn, say sưa ngắm nhìn nhờ đường nét sắc sảo.
Ngay khi xuất hiện, nữ diễn viên đã khiến trung tâm thương mại náo loạn. Mọi người reo hò, cổ vũ Dương Mịch tạo nên bầu không khí vô cùng sôi động. Hình ảnh đám đông chen chúc, đứng kín cả 3 tầng trung tâm thương mại để được ngắm nữ thần Dương Mịch đã gây ấn tượng đặc biệt với cư dân mạng.
Nhờ sự chăm chỉ của mình, nhiều năm qua, Dương Mịch giữ vững vị thế là một trong những tiểu hoa đán 8X thành công nhất. QQ cho biết cô còn là minh tinh đắt giá nhất showbiz Trung Quốc với những chỉ số truyền thông tích cực, giá trị thương mại cao.
Ngoài ra, Dương Mịch còn là bà chủ của công ty giải trí Gia Hành Thiên Hạ. Cô lăng xê nhiều nghệ sĩ trẻ như Địch Lệ Nhiệt Ba, Cao Vỹ Quang, Trương Bân Bân, Chúc Tự Đan, Trương Vân Long. Trong đó thành tựu lớn nhất của Dương Mịch là thành công đưa Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành minh tinh 9X hot nhất Trung Quốc. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho biết Dương Mịch sắp rời công ty Gia Hành Thiên Hạ. Nữ diễn viên không chỉ là nghệ sĩ dưới trướng mà còn là một trong ba cổ đông lớn nhất của công ty, nắm trong tay 15% cổ phần và có ý nghĩa quan trọng trong sự phát triển của Gia Hành.