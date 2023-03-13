Lọt vào mắt xanh con gái vua sòng bạc giàu bậc nhất Ma Cao, tài tử Đậu Kiêu xuất sắc như thế nào?

Sao quốc tế 13/03/2023 15:35

Cư dân mạng không khỏi xôn xao trước thông tin nam diễn viên Đậu Kiêu và bạn gái tiểu thư sẽ chi 50 triệu HKD (khoảng 151 tỉ đồng) để tổ chức đám cưới tại Bali, dự kiến kéo dài hai ngày liên tiếp vào kỳ nghỉ lễ phục sinh đầu tháng 4.

Gần đây, trang HK01 đưa tin, nam diễn viên Đậu Kiêu và bạn gái tiểu thư sẽ chi 50 triệu HKD (khoảng 151 tỉ đồng) để tổ chức đám cưới tại Bali, dự kiến kéo dài hai ngày liên tiếp vào kỳ nghỉ lễ phục sinh đầu tháng 4. Cặp đôi được cho là đã tự lên kế hoạch, chuẩn bị tỉ mỉ từ một năm trước. Hà Siêu Liên sẽ diện váy cưới thêu tay trị giá hơn một triệu HKD (3 tỉ đồng), và trang sức trị giá hơn 10 triệu HKD (hơn 30 tỉ đồng).

Đám cưới sẽ được tổ chức trong không gian riêng tư với an ninh thắt chặt. Những khách mời bao gồm người thân, bạn bè thân thiết của cặp đôi và hơn 100 nghệ sĩ nổi tiếng, hứa hẹn sẽ là một siêu đám cưới hoành tráng. Do đó, nhiều người đã nhận định đám cưới của Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên không chỉ gây sự chú ý bởi độ xa hoa, kinh phí dự kiến "khủng" mà còn vì danh tiếng của cặp đôi. Đặc biệt là Đậu Kiêu - nam tài tử từng "gây sốt" màn ảnh với nhiều tác phẩm đình đám.

Lọt vào mắt xanh con gái vua sòng bạc giàu bậc nhất Ma Cao, tài tử Đậu Kiêu xuất sắc như thế nào? - Ảnh 1Lọt vào mắt xanh con gái vua sòng bạc giàu bậc nhất Ma Cao, tài tử Đậu Kiêu xuất sắc như thế nào? - Ảnh 2

Đậu Kiêu sinh năm 1988 tại Tây An, Thiểm Tây, Trung Quốc. Năm 10 tuổi, anh theo cha mẹ đến định cư tại Canada. Năm 2008, Đậu Kiêu về nước và theo học tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Năm 2010, Đậu Kiêu chính thức trong bộ phim "Chuyện tình cây táo gai" với Châu Đông Vũ do Trương Nghệ Mưu đạo diễn. Nhờ "Chuyện tình cây táo gai", Đậu Kiêu trở thành gương mặt trẻ được nhiều nhà làm phim săn đón. Anh giành được nhiều giải thưởng phim ảnh lớn như Nam diễn viên tiềm năng của Lễ trao giải Tencent Star, Nam diễn viên có giá trị thương mại nhất của Lễ hội ngành công nghiệp điện ảnh Trung Quốc.

Nhờ điểm xuất phát cao, Đậu Kiêu từng được hy vọng sẽ trở thành "Ảnh đế" trong tương lai, là thế hệ mới tài năng của giới giải trí Hoa ngữ. Những năm sau đó, Đậu Kiêu trở thành gương mặt trẻ nổi bật trong giới giải trí Hoa ngữ. Anh tham gia nhiều dự án phim ảnh và để lại được tiếng vang lớn, đơn cử như: Con dấu tình yêu, Bữa tối 6 người, Sở Kiều truyện, Yêu em - Người chữa lành vết thương cho anh... Sự chăm chỉ cố gắng giúp Đậu Kiêu được các đạo diễn và khán giả yêu mến. Ngoài ra, tài năng của anh còn được giới chuyên môn đánh giá cao bằng chứng chính là hàng tá giải thưởng phim ảnh lớn nhỏ.

Lọt vào mắt xanh con gái vua sòng bạc giàu bậc nhất Ma Cao, tài tử Đậu Kiêu xuất sắc như thế nào? - Ảnh 3

Trong hơn 12 năm sự nghiệp, anh chỉ đóng chính trong 6 bộ phim, tham gia vỏn vẹn 14 phim điện ảnh và 8 phim truyền hình. Hầu hết những tác phẩm do Đậu Kiêu thủ vai chủ yếu ở giai đoạn 2010-2017. Về sau, nam tài tử ít đóng phim và gần như chỉ tham dự các hoạt động giải trí bên lề như người mẫu, đóng quảng cáo...

Bên cạnh đó, nhiều người cũng chỉ trích Đậu Kiên "trèo cao", sau khi yêu được ái nữ nhà tài phiệt liền trở mặt với công chúng và không tha thiết đi diễn.  Song không thể phủ nhận Đậu Kiêu vẫn là một tên tuổi hot trong giới giải trí.

Đến năm 2021, bộ phim "Hải Thượng phồn hoa" do anh đóng chính được phát hành sau nhiều năm sản xuất. Bộ phim này giúp Đậu Kiêu, Lý Thấm và Trương Vân Long liên tục lên top bảng tìm kiếm bởi quá hot.

Trong năm 2022, "Cảnh đẹp ngày vui biết bao giờ" do anh đóng cặp cùng Trần Du Linh cũng tạo được dấu ấn nhất định.

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